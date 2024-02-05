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Депутат Госдумы: Сделка по «Яндексу» позитивно скажется на IT-отрасли России
Депутат Кирьянов: Сделка по «Яндексу» откроет российским IT-специалистам новые возможности
Сделка Yandex N.V. по продаже «Яндекса» будет способствовать развитию IT-сектора в России и созданию новых рабочих мест для граждан. Более того, компания сможет работать и за рубежом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Артем Кирьянов. Ранее нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже «Яндекса».
«Cделка свидетельствует о завершении долгого периода неопределенности в истории «Яндекса». Теперь стало понятно, что компанией продолжат руководить ее старые менеджеры, ставшие теперь совладельцами бизнеса. Это люди, которые хорошо известны в профессиональном сообществе, в том числе международном», – сказал Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.
«В результате сделки «Яндекс» остался независимой компанией. В дальнейшем данный статус позволит ей продолжать свою деятельность за рубежом. Кроме того, в ее руководстве нет людей, на которых были бы наложены санкции. Это также положительно повлияет на проекты корпорации за пределами России», – отмечает собеседник.
«Сохранение «Яндекса» в российской юрисдикции поможет как самой компании, так и нашим гражданам. Предприятие является одной из самых динамично развивающихся IT-корпораций в мире. Там разрабатываются технологии, которые будут определять образ будущего, в частности ведутся исследования в области беспилотного транспорта, а также искусственного интеллекта и нейросетей», – подчеркивает он.
«Дальнейшая работа «Яндекса» в России позитивно скажется и на развитии IT-отрасли в стране. Организации необходимо обучить множество специалистов, которые останутся у нас в стране и в дальнейшем станут ее технологической элитой. Это позволит нам уверенно находиться в топе государств с развитой информационной отраслью», – резюмировал Кирьянов.
Ранее нидерландская Yandex N.V. договорилась о продаже российского бизнеса консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании, сумма сделки составит 475 млрд рублей. В эту цифру не входит дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями комиссии по контролю за иностранными инвестициями.
Согласно достигнутым договоренностям, в срок до 31 июля 2024 года Yandex N.V. должна прекратить использовать бренды «Яндекса» и сменить название. Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области.
Основными владельцами компании будут ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Другими пайщиками станут структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы «Лукойл» и предпринимателя Александра Рязанова. Доли не уточняются.
Сделка по продаже пройдет в два этапа, сообщает РБК. На первом будет продан контрольный пакет акций «Яндекса» (около 68%) примерно за 230 млрд рублей и до 67,8 млн экономических акций Yandex N.V. Денежная часть будет выплачена в юанях. Предполагается, что он завершится в первой половине года. На втором этапе покупатель оплатит оставшуюся долю также деньгами и акциями Yandex N.V.
После сделки «Яндекс» продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.