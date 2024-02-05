«Яндекс»: Менеджмент сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений

Tекст: Ольга Никитина

«В числе таких вопросов – существенная реорганизация группы, утверждение бюджета, одобрение крупных сделок и изменения в Уставе. «Фонд менеджеров» сможет номинировать двух из десяти членов будущего Совета директоров МКАО «Яндекс», – говорится в сообщении «Яндекса».

Новая структура, отмечается в заявлении, сохранит привычные процессы управления в «Яндексе» и обеспечит инвесторам, партнерам, пользователям и сотрудникам уверенность в перспективах и устойчивости бизнеса компании.

В заявлении также сказано, что «Яндекс» продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.

Также «Яндекс» опубликовал полный текст письма руководства компании, которое в понедельник получили сотрудники, в котором среди прочего объясняется, зачем нужен «Фонд менеджеров».

«Как вы помните, Аркадий (Волож, сооснователь и бывший генеральный директор ГК «Яндекс» – прим. ВЗГЛЯД) на акционерном уровне имел особые «суперголоса». Они никак не ущемляли права других акционеров в экономических делах, но давали Аркадию возможность «переголосовывать» их в ситуациях, когда он чувствовал угрозу фундаментальным основам «Яндекса». Разрабатывая план реструктуризации, мы стремились хотя бы частично сохранить этот механизм. Так родилась новая сущность – «Фонд менеджеров», – говорится в обращении руководства.

В Фонд, как сообщается, войдут несколько человек из нынешней команды менеджеров «Яндекса», он получит собственные «суперголоса» – специальные права, которые будут действовать как на уровне совета директоров, так и на акционерном уровне. Ими можно воспользоваться при голосовании по особым вопросам – это крупные организационные изменения и сделки, бюджет и другие важные решения, поясняется в сообщении.

«Подобный набор прав у менеджмента – экстраординарный случай в истории российского корпоративного управления. «Суперголоса» сами по себе – достаточно обычная вещь: они используются во многих IT-компаниях, где основатели сохранили за собой важные роли. Необычно то, что в «Яндексе» эта прерогатива перешла от основателя к команде менеджеров. Это важное достижение», – подчеркивается в заявлении.

Напомним, в понедельник нидерландская Yandex N.V. объявила о достижении договоренности о продаже российского бизнеса консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании, сумма сделки составит 475 млрд рублей.