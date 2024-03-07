США решили прекратить работу с нефтяной отраслью Венесуэлы

США решили аннулировать разрешение на работу с нефтяной отраслью Венесуэлы

Tекст: Вера Басилая

Дипломат, выступая на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, заявил, что Вашингтон уже начал отменять смягчение санкций, в частности лицензию на золотодобычу в Венесуэле, передает ТАСС.

По его словам, если президент Венесуэлы Николас Мадуро и его представители не вернутся к выполнению ранее достигнутых с оппозицией соглашения, то лицензия на разрешение добычи нефти будет отозвана.

Ранее в октябре прошлого года власти Венесуэлы и представители оппозиции на переговорах в столице Барбадоса заключили соглашение. Договоренности предусматривают неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов, признание права каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата и предоставление гарантий всем участникам выборов.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему президент США Джо Байден снял санкции с Венесуэлы.