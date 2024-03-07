Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.2 комментария
США решили прекратить работу с нефтяной отраслью Венесуэлы
США решили аннулировать разрешение на работу с нефтяной отраслью Венесуэлы
Соединенные Штаты обвинили власти Венесуэлы в нарушении условий заключенных с оппозицией договоренностей, и готовы аннулировать генеральную лицензию, разрешающую работу с нефтяной отраслью страны, сообщил выдвинутый на пост координатора санкционной политики Госдепартамента Эрик Вудхаус.
Дипломат, выступая на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, заявил, что Вашингтон уже начал отменять смягчение санкций, в частности лицензию на золотодобычу в Венесуэле, передает ТАСС.
По его словам, если президент Венесуэлы Николас Мадуро и его представители не вернутся к выполнению ранее достигнутых с оппозицией соглашения, то лицензия на разрешение добычи нефти будет отозвана.
Ранее в октябре прошлого года власти Венесуэлы и представители оппозиции на переговорах в столице Барбадоса заключили соглашение. Договоренности предусматривают неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов, признание права каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата и предоставление гарантий всем участникам выборов.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему президент США Джо Байден снял санкции с Венесуэлы.