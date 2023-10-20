Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя

Tекст: Дмитрий Бавырин

Пока политический мир поочередно отвлекался то на Израиль, то на Украину, то на Армению, между старыми врагами – Вашингтоном и Каракасом – велись переговоры, которые ни одна из сторон не хотела афишировать, чтоб не сглазить.

Более недели вся информация о них давалась СМИ со ссылкой на «источники». Сами «источники» иногда были крайне сомнительными, но обращались к ним в главных новостных агентствах и изданиях Америки. То есть интерес к консультациям за закрытыми дверями где-то в Мехико все-таки был, благо их успех привел бы к глобальным последствиям.

Теперь есть и успех, и последствия. После того, как Минфин США сообщил о разрешении некоторых транзакций, касающихся нефтяного и золотодобывающего секторов Венесуэлы, биржевые цены на нефть марки Brent опустились ниже 90 долларов за баррель.

Для этого все и затевалось. Следующей осенью президент США Джо Байден планирует переизбраться на второй срок. Это выглядит крайне сомнительным предприятием, но механику процесса никто не отменял: чтобы побеждать, Байдену необходимо соблюдение ряда условий. Одно из них – чтобы цены на бензин в период избирательной кампании не росли, а падали.

Чек с бензозаправки – это то, что к американским сердцам гораздо ближе, чем любая внешняя политика. А байденовская внешняя политика ситуации в основном вредит. Из-за энергетического кризиса, спровоцированного введением санкций против России, американские энергетические компании получили сверхприбыли, а вот американцы попроще – убытки.

Также противостояние с РФ, а теперь еще и поддержка Израиля сделали невозможной «разрядку» с Ираном – и как следствие, выведение иранской подсанкционной нефти на мировой рынок, хотя команда Байдена серьезно на это рассчитывала.

Отношения с нефтяной сверхдержавой саудитов, еще недавно блестящие, тоже на нижней точке. Эр-Рияд и прежде сокращал нефтедобычу (по согласованию с Россией по линии ОПЕК+), а теперь и вовсе дает понять, что американскую власть в Саудовской Аравии больше не уважают: в начале недели госсекретарь США Энтони Блинкен целую ночь прождал аудиенции у наследного принца Мухаммеда.

В таких условиях снятие санкций с венесуэльской нефтянки cтало бы логичным решением, тем более, что избавиться от президента Николоса Мадуро изначально пытался не Байден, а его предшественник Дональд Трамп. Байден венесуэльского лидера тоже не любит, но все-таки провал затеи по его свержению – это провал предшественника, а не его личный. Нынешнее ослабление санкционного режима в отношении Каракаса уже не первое при Байдене и даже не второе.

Таким образом, для нынешних властей США пересмотр санкционный политики в отношении Каракаса – это само по себе значимый результат, а не уступка. Это нужно Байдену не меньше, чем Мадуро. В таких условиях договариваться легко.

Дополнительно США сняли санкции еще и с венесуэльского золота, а взамен потребовали провести в следующем году конкурентные президентские выборы под международным наблюдением. После того, как правительство Венесуэлы и представители оппозиции заключили предварительное соглашение на этот счет, Вашингтон и объявил о снятии санкций.

Для Мадуро это тоже не уступка: президентские выборы в Венесуэле и так должны были пройти в 2024 году, а кто в них будет участвовать и как за этим позволят приглядывать в Каракасе решат позднее.

В газете американского истеблишмента The Washington Post утверждают, что сделка будет закрыта после заключения окончательного соглашения между венесуэльцами на Барбадосе. Оно подразумевает снятие запрета на участие в выборах для представителей оппозиции, лишенных этого права за участие в попытке госпереворота.

Вроде бы конкретная уступка, но на жертву со стороны Мадуро тоже не похожая: сам наложил ограничения, сам в ходе торгов их снял – такая торговля ему не в убыток. Все равно исход этих выборов определит венесуэльская беднота – массовый избиратель, поддерживающий Мадуро в основном из страха, что оппонирующие ему либералы отберут у них последнее (вроде магазинов, цены в которых дотирует государство).

Теперь, после снятия части санкций, Мадуро будет еще проще победить. Но ненамного. Справедливости ради, Венесуэла при нем дошла до ручки.

Превращение из влиятельной региональной державы с активным и харизматичным президентом Чавесом в нуждающуюся и почти карикатурную «банановую республику» во многом было обусловлено кризисом в нефтяной индустрии. Еще до введения американских санкций нефтедобыча рухнула более чем вдвое за двадцать лет – с 3,5 до 1,6 млн баррелей в сутки, а после введения – до 676 тысяч.

Одна из причин – хроническое недофинансирование отрасли: «излишки» забирали под социальные программы и внешнюю политику. Чавес делал союзникам дорогие подарки, например, поставлял нефть на Кубу практически бесплатно.

Эти жирные времена позади, Венесуэла находится в хроническом кризисе и нескоро из него выйдет. В самом лучшем случае, по прогнозам экспертов отрасли, вернуться к прежним объемам нефтедобычи удастся лет через десять. А других драйверов развития экономики при Мадуро не появилось, да и не предвидится.

Но свой режим он спас: сидя на берегу реки, дождался момента, когда мимо начали проплывать трупы его врагов. Прежде всего Хуана Гуайдо, которого в США называли «законным лидером Венесуэлы». После того, как от него отреклась оппозиция, венесуэльская прокуратура выдала ордер на его арест по подозрению в растрате государственных средств и госизмене. Это случилось за несколько дней до снятия американских санкций.

Кстати, в том числе поэтому Байдену не с руки хвалиться договоренностями с Каракасом: режим Мадуро реабилитируют как будто тогда, когда он лютует особенно сильно, но ничего не попишешь – очень нужен бензин подешевле.

Поэтому подозрения о том, что Каракас меняет курс и мирится с Вашингтоном, не имеют под собой никаких оснований: от Мадуро американцам нужна нефть, а не лояльность. Потому власти Венесуэлы продолжат поддерживать Россию буквально во всем. Только за последнюю неделю было объявлено, что они внедряют российскую платежную систему «Мир» и готовят визит президента в Москву до конца года.

Проблема в другом: в том, что наш верный союзник больше не влиятельная региональная держава, а прозябающая. И снятие части американских санкций исправит в этом смысле немногое, поскольку США несут только часть ответственности за бедственное положение Боливарианской республики