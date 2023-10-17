Принц саудов унизил Блинкена

Сергей Худиев
Враг Израиля – не значит друг России
Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.
Игорь Мальцев
В Европе начинается новый расизм, на этот раз против арабов
Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?
Геворг Мирзаян
Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний
Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?