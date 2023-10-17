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    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Враг Израиля – не значит друг России

    Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе начинается новый расизм, на этот раз против арабов

    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

    5 комментариев
    17 октября 2023, 11:40 • Видео

    Принц саудов унизил Блинкена

    Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

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    Китай открыл колоссальные возможности для российских аграриев

    Россия невероятными темпами наращивает экспорт продовольствия в Китай. Он растет в разы как в тоннах, так и в деньгах. Такими темпами Россия может удвоить экспорт агропродукции в КНР до 10 млрд долларов к 2030 году. Какие именно продукты питания стали в разы больше покупать китайцы и где у российских экспортеров есть перспективы захватить свой кусок пирога на огромном китайском рынке? Подробности

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    Россия ломает планы Запада о разделе Украины

    Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения нейтрального и внеблокового статуса Украины. Еще до начала СВО Москва пыталась договориться об этом с США и НАТО, однако западные страны отвергли все предложения. Почему для Москвы принципиален нейтральный статус Украины и почему Россию не устроит «корейский сценарий»? Подробности

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    Как победить «космических союзников» Украины

    Россия способна перенести спецоперацию на Украине в космическое пространство. По крайней мере это прямо следует из заявления МИД РФ. Как Вашингтон и американские космические корпорации фактически воюют на стороне киевского режима и что могла бы Россия этому противопоставить? Подробности

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    Как Израиль планирует уничтожить ХАМАС

    Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что ХАМАС необходимо уничтожить. Заявления звучат на фоне эскалации боевых действий в секторе Газа. Каким образом Тель-Авив собирается одержать победу в конфликте, состоится ли наземная операция в секторе Газа и возможна ли ликвидация ХАМАС как организации? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

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