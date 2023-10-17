Принц саудов унизил Блинкена

Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.

Китай открыл колоссальные возможности для российских аграриев Россия невероятными темпами наращивает экспорт продовольствия в Китай. Он растет в разы как в тоннах, так и в деньгах. Такими темпами Россия может удвоить экспорт агропродукции в КНР до 10 млрд долларов к 2030 году. Какие именно продукты питания стали в разы больше покупать китайцы и где у российских экспортеров есть перспективы захватить свой кусок пирога на огромном китайском рынке? Подробности Перейти в раздел

Россия ломает планы Запада о разделе Украины Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения нейтрального и внеблокового статуса Украины. Еще до начала СВО Москва пыталась договориться об этом с США и НАТО, однако западные страны отвергли все предложения. Почему для Москвы принципиален нейтральный статус Украины и почему Россию не устроит «корейский сценарий»? Подробности Перейти в раздел

Как победить «космических союзников» Украины Россия способна перенести спецоперацию на Украине в космическое пространство. По крайней мере это прямо следует из заявления МИД РФ. Как Вашингтон и американские космические корпорации фактически воюют на стороне киевского режима и что могла бы Россия этому противопоставить? Подробности Перейти в раздел

Как Израиль планирует уничтожить ХАМАС Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что ХАМАС необходимо уничтожить. Заявления звучат на фоне эскалации боевых действий в секторе Газа. Каким образом Тель-Авив собирается одержать победу в конфликте, состоится ли наземная операция в секторе Газа и возможна ли ликвидация ХАМАС как организации? Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел