Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.2 комментария
Германия продлила внешнее управление над Rosneft Deutschland
Германия на полгода продлила внешнее управление над Rosneft Deutschland
Правительство Германии продлило внешнее управление над активами Rosneft Deutschland до 10 сентября, говорится в сообщении Министерства экономики ФРГ.
Утверждается, что решение об очередном продлении принято после того, как «российский собственник заявил о намерении продать свои доли в RDG и RNRM», передает ТАСС.
В марте прошлого года суд в Германии отклонил иск Роснефти против немецкого правительства, подтвердив передачу под внешнее управление ее «дочек» Rosneft Deutschland и Rosneft Refining and Marketing GmbH.