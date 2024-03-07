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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

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    7 марта 2024, 16:56 • Новости дня

    Хакеры взломали секретные сайты во время саммита НАТО в Литве

    Спецслужбы Литвы сообщили, что хакеры взломали секретные сайты во время саммита НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Хакеры из недружественных стран во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года взломали сайты с секретной информацией, следует из публичного отчета департамента госбезопасности Литвы и второго департамента оперативных служб (военная разведка) при Минобороны.

    Шеф военной разведки Элегиюс Паулавичюс подтвердил факт взлома и обвинил в хакерской атаке российскую военную разведку. По его словам, это было сделано для дискредитации Литвы на международной арене, передает ТАСС.

    Уточняется, что хакеры получили и обнародовали секретную информацию о времени прибытия делегаций в аэропорт Вильнюса, местах их размещения, а также об именах и фамилиях приставленных к ним сотрудников службы охраны, их оружии и типах средств связи.

    Ранее Литовский Национальный центр управления кризисами (НЦУК) подтвердил, что утечка данных о саммите НАТО связана со взломом правительственных систем Литвы.

    5 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию

    Военный эксперт Сивков: Враг при атаке на Россию может прибегнуть к стратегии США в Ираке и Югославии

    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Представленный сценарий нападения на Россию напоминает стратегию США в Ираке и Югославии. Ключевая роль в этом плане отводится авиации. Для готовности отразить потенциальную агрессию ВС РФ необходимо уже сейчас начать подготовку, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее журнал «Военная мысль» представил возможный сценарий нападения на Россию.

    «Сценарий нападения, опубликованный «Военной мыслью», напоминает стратегию американцев во времена Ирака и Югославии. Это типовой вариант начала военных действий со стороны США. Они тоже начинали атаку с массированного ракетно-авиационного удара», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Создание объединенных формирований – это также типичная для Вашингтона практика. Там существует две ветви управления. Административная занимается вопросами подготовки личного состава и обеспечения армии. Оперативная, о которой говорится в статье, включает разные рода войск, имеет общее командование и решает задачи по применению оружия», – отмечает он.

    «Как мы видим, план предполагает применение противником диверсионных групп и сил специальных операций. Скорее всего, для этого будут подбираться люди этнически близкие к нам, например, украинцы. Перед подразделениями, судя по всему, будет стоять задача по уничтожению нашей инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «Воздушная операция, о которой также идет речь, вероятно, будет представлять из себя серию ударов ракетами и авиацией с целью подавления нашей ПВО. Затем противник попытается атаковать наши аэродромы и склады. Ставку сделают на ослабление страны», – рассуждает эксперт.

    «При таком развитии событий России будет наиболее разумно сконцентрироваться на нанесении критического урона авиации противника, для этого потребуется вывести из строя порядка трети сил противоборствующей стороны», – поясняет он.

    «Именно поэтому в статье ставится вопрос о дальнейшем развитии нашей авиации, улучшении организации ее боевого применения. Кроме того, акцент стоит делать на ПВО и РЭБ, которые могут стать серьезным подспорьем в случае атаки с воздуха. Также стоит напомнить, что Россия развивает ракеты большого радиуса действия, в том числе «Кинжалы», которые практически неуязвимы для зенитных средств. Это позволяет вести бой на дальних дистанциях. Если сейчас не сбавлять темп, то можно серьезно снизить риски развития событий, описанных в публикации», – резюмировал Сивков.

    Ранее издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» опубликовал возможный сценарий воздушно-наземной или воздушно-морской военной операции против России. Как указывается в статье, иностранные специалисты обсуждают создание воинских формирований нового типа – «объединенных оперативных формирований» (ООФ), которые должны быстро нанести комплексное поражение инфраструктуре.

    До начала активной фазы ООФ будут устраивать провокации и усилят разведку. Речь, в частности, идет о регулярных полетах у госграниц и проведении учений. Боевой и численный состав ООФ мирного времени может составлять 50–70% от состава военного времени.

    Наиболее ожидаемыми называются «воздушно-наземные (морские) операции». Предполагается, что кампания начнется с «быстрого (мгновенного) глобального удара» и нескольких (от двух до семи) «массированных ракетно-авиационных ударов». Авиация начнет действовать «одной из первых» и может вступить в бой «еще до развертывания основной группировки». В связи с этим возрастает роль ВКС России, в отношении которых требуется выработать новые взгляды на организацию применения самолетов как в мирное, так и в военное время.

    Примечательно, что ранее Bild сообщал, что в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. Первым этапом в документе названа «кампания массовой дезинформации», призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

    На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж. «Вторжение войск» прописан как третий этап, а четвертый предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

    В январе Bild, ссылаясь на секретный документ бундесвера, выпустил статью о возможном конфликте между НАТО и Россией. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года.

    Кроме того, в США был опубликован доклад для сухопутных войск «Русская тактика». Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?». Авторы заявляют, что раскрыли «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

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    5 марта 2024, 20:59 • Новости дня
    Посол предупредил об угрозе прямого вооруженного столкновения России и НАТО

    Посол Антонов заявил, что Россия и НАТО могут столкнуться напрямую на востоке Европы

    Посол предупредил об угрозе прямого вооруженного столкновения России и НАТО
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и НАТО стоят перед опасностью прямого вооруженного столкновения в Восточной Европе, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов отметил, что недавно невозможно было себе представить, что по полям соседней с Россией республики будут разъезжать американские и немецкие танки, а теперь уже речь идет и об участии солдат армий НАТО в боевых действиях, передает ТАСС.

    По его словам, существует прямая угроза столкновения ВС России с НАТО, и такой сценарий не может реализовываться без одобрения США.

    Ранее издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» рассказал о возможном сценарии воздушно-наземной или воздушно-морской иностранной военной операции против России.

    Напомним, в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. В США опубликован доклад американских сухопутных войск «Русская тактика» о предполагаемой тактике Вооруженных сил России в случае масштабного конфликта.

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    5 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    RMF: Гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО в Польше

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое военнослужащих попали под трак гусеничной машины во время учений Североатлантического альянса в Польше, сообщила радиостанция RMF FM.

    Как сообщила радиостанция, ЧП произошло в центре подготовки сухопутных войск в Дравско-Поморском. Пострадавших пытаются реанимировать, на место происшествия вылетели два вертолета скорой помощи, передает RT.

    Ранее силы НАТО начали переправу через Вислу на учениях Steadfast Defender.

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    4 марта 2024, 18:14 • Новости дня
    Бывший советский аэродром Албания передала авиации НАТО
    Бывший советский аэродром Албания передала авиации НАТО
    @ Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Албания предоставила военный аэродром Кучова, который был построен СССР, для размещения на его территории ВВС стран НАТО, сообщили в пресс-службе альянса.

    По словам официального представителя альянса Дилана Уайта, реконструкция авиабазы является стратегической инвестицией, позволяющей укрепить позиции на Западных Балканах, передает ТАСС.

    Аэродром находится в 80 км от столицы Албании, стоимость реконструкции, которая ведется с 2019 года, составила 50 млн евро.

    Премьер-министр Албании Эд Рама заявил, что эта база станет еще одним элементом безопасности на Западных Балканах. Он связал открытие авиабазы с «угрозой», якобы исходящей от России.


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    5 марта 2024, 20:19 • Новости дня
    В работе YouTube, Facebook и Instagram произошел масштабный сбой
    В работе YouTube, Facebook и Instagram произошел масштабный сбой
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пользователи в ряде стран столкнулись с проблемами в работе онлайн-видеохостинга YouTube, а также социальных сетей Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

    По данным сервиса Downdetector, 42% пользователей пожаловались на работу сайта YouTube, 36% сообщили о сбоях в работе приложения, еще у 22% наблюдаются проблемы при попытке воспроизвести видео, передает ТАСС.

    Более 359 тыс. человек сообщили о сбоях в работе Facebook, 72% жалуются на трудности при авторизации. Около 56 тыс. жалоб поступило на работу Instagram, из сообщивших о неполадках 64% столкнулись с проблемами в работе приложения.

    В обоих случаях большинство жалоб поступает из США. Неполадки в работе также наблюдаются в сервисах Google, мессенджере WhatsApp, социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), видеоплатформе TikTok, социальной сети Snapchat и других.

    Накануне пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе приложения.

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    6 марта 2024, 08:27 • Новости дня
    В США решили запретить TikTok

    CNBC: Палата представителей США разработала законопроект о запрете TikTok

    Tекст: Александра Юдина

    Законодатели Палаты представителей Соединенных Штатов обнародовали направленный на запрет TikTok законопроект, пишет CNBC.

    Так, законопроект предполагает, что китайской компании ByteDance, которой принадлежит соцсеть, придется либо отказаться от TikTok, либо данную платформу могут запретить в США, передает RT.

    Напомним, в ближайшие недели Еврокомиссия приступит к расследованию в отношении TikTok, в ЕС опасаются, что соцсеть не обеспечивает достаточную защиту несовершеннолетних. Евросоюз усилил контроль за ИТ-компаниями, среди которых TikTok, YouTube, Google.

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    5 марта 2024, 18:43 • Новости дня
    Президент Венгрии первым делом ратифицировал вступление Швеции в НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Новый президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО, сообщили в правительстве Венгрии.

    Ратификация вступления Швеции в НАТО стала первым решением Шуйока на посту президента Венгрии, передает РИА «Новости».

    Напомним, 26 февраля Венгрия одобрила вступление Швеции в НАТО. До этого венгерский парламент избрал новым президентом страны председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока.

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    5 марта 2024, 02:28 • Новости дня
    Пентагон отверг сообщения об использовании F-35 на Украине

    Пентагон отверг заявление главы минобороны Сингапура об использовании США истребителей F-35 на Украине

    Пентагон отверг сообщения об использовании F-35 на Украине
    @ Kaitlyn Ergish/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что США задействовали истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. В Пентагоне заверили, что не используют F-35 на Украине.

    Министр обороны Сингапура заявил, что «недавно США использовали свои F-35, чтобы обнаружить и опознать площадки запуска ракет ПВО российских войск на Украине». По словам руководителя военного ведомства, полученными данными США «поделились со странами НАТО», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik.

    Sputnik отмечает, что в случае подтверждения этой информации действия США можно рассматривать как очередной сигнал о подготовке странами НАТО «крупной военной эскалации».

    Представитель Пентагона заверил, что «США не используют F-35 на Украине».

    Напомним, разведывательная авиация государств Запада регулярно выполняет полеты вблизи российских территорий. НАТО открыто признают: альянс делится этими разведданными с киевским режимом.

    В 2023 году БПЛА MQ-9 упал в Черное море. В Вашингтоне заявили, что причиной крушения стал агрессивный маневр российского истребителя Су-27. В Минобороны России указали, что БПЛА нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», которые Россия установила в связи с началом военной операции.

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    5 марта 2024, 01:11 • Новости дня
    Подготовлен законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов

    В Госдуму собрались внести законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов

    Подготовлен законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов
    @ Forbes/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Подготовлен законопроект об основах государственного регулирования деятельности маркетплейсов, устанавливающий права и обязанности их владельцев и продавцов, сообщают информационные агентства.

    Документ, который собираются внести в Госдуму во вторник, подготовили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев («Единая Россия»), передает ТАСС.

    В проекте закона устанавливаются требования к договорам маркетплейса с продавцом и владельцем пункта выдачи. Указывается, что без регулирования маркетплейсы получают возможность по своей воле изменять условия работы в одностороннем порядке. ФАС России хотят дать полномочия разбирать дела о нарушении соответствующих правил в рамках антимонопольного законодательства.

    Требования к маркетплейсам делятся на универсальные и специальные. Последние должны касаться участников рынка, при участии которых проводится свыше 20% объема сделок между продавцами и покупателями с использованием маркетплейсов за год. В частности, таким маркетплейсам хотят запретить требовать отказа от конкуренции и ценового паритета, дискриминационных условий реализации товаров.

    Законопроектом также устанавливается правовой статус продавцов и владельцев пункта выдачи заказов, определяется круг их прав и обязанностей.

    Напомним, в январе Кутепов рассказал о готовности законопроекта, который ограничивает открытие новых пунктов выдачи для маркетплейсов и предусматривает меры в отношении тех маркетплейсов, чья доля в онлайн-продажах превышает 25%.

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    6 марта 2024, 14:56 • Новости дня
    Назван день официального присоединения Швеции к НАТО

    TV4 Nyheterna: Швеция официально вступит в НАТО 11 марта

    Tекст: Ольга Никитина

    Швеция официально станет членом Североатлантического альянса в понедельник, 11 марта, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал TV4 Nyheterna, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в этот день будет поднят шведский флаг, что ознаменует начало членства страны в военном блоке, передает РИА «Новости».

    В церемонии подписания акта о присоединении Швеции к альянсу примут участие премьер Ульф Кристерссон и главком ВС страны Микаэль Бюден.

    5 марта новый президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО.

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    7 марта 2024, 12:52 • Новости дня
    FT: Швеция в составе НАТО может стать центром переброски войск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швеция в составе Североатлантического альянса может стать логистическим центром, а также пунктом переброски войск НАТО, пишет газета Financial Times.

    По данным FT, членство Швеции в НАТО предоставляет новые возможности для поставок подкрепления по морю, что обусловлено тем, что в распоряжении альянса окажется остров Готланд, расположенный посередине Балтийского моря, передает RT.

    Остров, по мнению автора материала, может использоваться странами – членами альянса в качестве транспортного центра, что усилит оборону Эстонии, Латвии и Литвы.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия развернет дополнительные вооружения после вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

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    5 марта 2024, 01:57 • Новости дня
    Бывшие топ-менеджеры Twitter потребовали от Маска 128 млн долларов

    Бывшие топ-менеджеры Twitter подали в суд на Маска и потребовали выплатить им более 128 млн долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Четыре бывших топ-менеджера компании Twitter (сейчас – соцсеть X, заблокирована в России) подали в суд на Илона Маска, они требуют выплатить им выходное пособие на сумму свыше 128 млн долларов, сообщают СМИ.

    В суд на Маска подали бывший исполнительный директор Twitter Параг Агравал, бывший финансовый директор Нед Сигал, бывший главный юрист Виджая Гадде и бывший главный юрисконсульт Шон Эджетт, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Wall Street Journal пишет, что они были уволены за грубую халатность и умышленное нарушение дисциплины, хотя сами топ-менеджеры утверждают, что эти обвинения не соответствуют действительности. По их версии, увольнения произошли по надуманным причинам, Маск не хотел платить выходное пособие.

    В 2022 году Маск завершил сделку на 44 млрд долларов по приобретению соцсети. После покупки компании Маск распустил совет директоров и провел несколько волн масштабных увольнений.

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    7 марта 2024, 09:51 • Новости дня
    Украине порекомендовали не надеяться на «волшебный щит» НАТО

    FP: Войска НАТО не будут обязаны защищать Украину даже при ее членстве в блоке

    Tекст: Ольга Никитина

    Даже вступление в Североатлантический альянс не гарантирует Украине защиту со стороны западных военнослужащих, предупредил профессор Гарвардского университета Стивен Уолт.

    Уолт в публикации для Foreign Policy пишет, что статья 5-го Североатлантического договора не является спусковым крючком, который обяжет членов НАТО воевать в случае, когда другой участник блока оказался атакован.

    НАТО, как подчеркнул профессор, не является «волшебным щитом», передает RT.

    Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит сообщила, что Украину вряд ли пригласят в альянс на саммите в Вашингтоне этим летом.

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    5 марта 2024, 12:56 • Новости дня
    Силы НАТО начали переправу через Вислу на учениях Steadfast Defender

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения армии Польши и других государств НАТО 4 марта начали переправу через реку Вислу в рамках крупнейших за последние десятилетия учений альянса Steadfast Defender 2024, сообщил представитель Объединенного командования видов вооруженных сил республики полковник Марек Павляк.

    По его словам, 4 марта прошла переправа с левого на правый берег Вислы из населенного пункта Опалене в Корженево французским, польским и британско-германским паромами, передает ТАСС.

    Павляк добавил, что за три дня через реку должны переправиться более 3,5 тыс. военных и 1 тыс. единиц техники.

    По сообщению польских СМИ, 5 марта за учениями будут наблюдать глава государства Анджей Дуда и его литовский коллега Гитанас Науседа.

    Ранее Генеральное командование родов войск польской армии сообщило, что ВМС Польши начинают учения Ostrobok 24.

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    5 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    Шойгу: МВО и ЛВО созданы из-за связанных с НАТО угроз

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые Ленинградский и Московский военные округа сформированы, поскольку существуют угрозы, связанные с расширением НАТО на восток и созданием его инфраструктуры у российских границ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Российская сторона предприняла шаги по усилению группировок войск на Северо-Западном и Западном стратегических направлениях на фоне наращивания военного потенциала Североатлантического альянса у границ и вступления в него Финляндии и в перспективе Швеции, сказал Шойгу на совещании с руководством ВС России. Его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

    Для этого были созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил – Ленинградский и Московский военные округа. Это позволит существенно повысить эффективность управления войсками страны.

    За военными округами закреплены соответствующие территории, в том числе новые регионы.

    ВС России продолжат улучшать свой состав и структуру соразмерно возникающим угрозам безопасности страны.

    Реконструированный штаб Московского военного округа (МВО) получит передовые защищенные системы связи и средства отображения обстановки, подчеркнул министр.

    Площадь здания составила почти 16 тыс. квадратных метров. В него заведены современные коммуникационные и инженерные сети, но исторические интерьеры и фасад полностью сохранены.

    Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов.

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      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

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      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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