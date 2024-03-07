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Швеция наложила на Россию штраф за неуплату аренды здания торгпредства
Dagens Nyheter: Суд Швеции обязал выплатить 1,55 млн долларов за неуплату аренды здания торгпредства России
Шведский суд обязал российскую сторону выплатить более 16 млн крон (1,55 млн долларов) в качестве компенсации владельцу недвижимости на стокгольмском острове Лидинге за неуплату аренды здания торгового представительства России в Швеции, пишет Dagens Nyheter.
По данным газеты, отказ россиян в оплате аренды уже трижды рассматривался в окружном суде, а в 2023 году был подан еще один иск – за 51 месяц, с сентября 2019 года, теперь суд Стокгольма, так как сторона-ответчик не явилась на слушание, объявил о «заочном решении», согласно которому Россия должна оплатить не только аренду, но и судебные издержки в размере чуть более 140 тыс. крон (13,60 тыс. долларов), передает ТАСС.
Отмечается, что российская сторона не признает правомерность действий Службы взысканий, продавшей дом, и легитимность самого решения Верховного суда, позволившего это сделать.
Как указал представляющий компанию-истца адвокат Стефан Хеге, общая сумма иска сейчас составляет около 30 млн крон (2,91 млн долларов). По его словам, чтобы получить деньги, следует «потребовать ареста активов, принадлежащих России», или «не допустить, например, выхода кораблей из порта».
В заключение он добавил, что подает еще один иск против российской стороны, так как дипломаты РФ установили у дома шлагбаумы «против воли владельцев».
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