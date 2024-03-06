Путин предложил продумать обновление общественного транспорта Сочи

Tекст: Ольга Иванова

«Мы с вами встречаемся в Сочи, столице зимних Олимпийских игр 2014 года, в преддверии Игр в городе был обновлен парк общественного транспорта. С тех пор прошло уже 10 лет, текущее состояние автобусов, их экологический класс уже часто не отвечают требованиям жителей и гостей Юга России, гостей Сочи. В этой связи предлагаю проработать вопрос комплексного обновления городского общественного транспорта в Сочи», – приводит его слова ТАСС.

Накануне в Кремле заявили, что Путин в среду соберет в Сочи совещание по развитию Юга России и Приазовья. Формат мероприятия будет смешанным – встреча будет очной, однако некоторые участники присоединятся по видеосвязи. Ожидается вступительное слово Путина, доклад главы Минэкономразвития Максима Решетникова, а также вице-премьера Марата Хуснуллина.