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    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Новый железный занавес Запада оказался дырявым

    Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

    15 комментариев
    6 марта 2024, 12:34 • Новости дня

    Песков анонсировал совещание Путина развитию Юга России

    Представитель Кремля Песков анонсировал совещание Путина развитию Юга России в Сочи

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин сегодня соберет в Сочи совещание по развитию Юга и Приазовья, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, глава государства проведет «очень важное совещание по развитию Юга России и Приазовья», передает ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что формат мероприятия будет смешанным – встреча будет очной, однако некоторые участники присоединятся по видеосвязи.

    Также Песков отметил, что ожидается вступительное слово Путина, доклад главы Минэкономразвития Максима Решетникова, а также вице-премьера Марата Хуснуллина.

    Кроме того, на совещании будут затронуты аспекты природоохранной деятельности и ряд соответствующих проектов, о которых расскажет министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

    Как заметил Хуснуллин, президент затронет вопросы развития Азово-Черноморского кластера – от Сочи до Крыма и до новых территорий, далее – до Азовского моря.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новых подробностях грандиозного туристического проекта, упомянутого Путиным в послании Федеральному собранию. Ожидается, что благодаря реализации в том числе данного проекта внутренний турпоток в стране достигнет 140 млн человек в год.

    5 марта 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин рассказал, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса

    Путин рассказал, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса и вспомнил анекдот про колбасу

    Путин рассказал, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса, рассказал президент Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье.

    «Мы стали четвертой страной в мире по производству мяса. Тоже невероятно. Мы все помним анекдоты советского периода: длинная, зеленая, колбасой пахнет – что такое? Электричка из Москвы, потому что все везут колбасу. В Саратове поймали группу наркоманов. Что они делали? Нюхали копченую колбасу. Вот это все ушло в прошлое, сейчас ситуация кардинально поменялась», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее президент заявил, что доходы России от экспорта агропромышленной продукции выросли в 30 раз.

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    5 марта 2024, 17:42 • Новости дня
    Путин заявил, что профессия агроном не нуждается в переименовании
    Путин заявил, что профессия агроном не нуждается в переименовании
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с аграриями в рамках своего визита в Ставропольский край заявил об отсутствии необходимости смены названия профессии агроном.

    Агроном звучит солиднее, чем «дизайнер-растениевод», считает глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудит вопросы развития сельского хозяйства. Глава государства провел встречу с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар».

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    5 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин прибыл на Ставрополье
    Путин прибыл на Ставрополье
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудит вопросы развития сельского хозяйства.

    Планируется, что Путин побывает в тепличном комплексе «Солнечный дар» в поселке Солнечнодольск, где познакомится с работой предприятия, выращивающего помидоры и огурцы, и пообщается с сотрудниками за обедом, передает ТАСС.

    В программе Путина также открытие новых производственных объектов в Белгородской и Ленинградской областях и Мордовии, встреча с представителями агропромышленного комплекса и беседа с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

    Ставрополье – один из крупнейших аграрных регионов России, почти 88% его территории занимают сельхозугодья.



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    5 марта 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин: Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, выручка от него составила 43,5 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с аграриями на Ставрополье.

    «Мы стали четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, по пшенице – первой страной в мире. Выручка составила… 43,5 млрд долларов при реализации продукции на внешнем рынке. Мы – одна из первых стран в мире по производству мяса в стране, а это тоже связано с агрономической деятельностью, корма же нужны… Таких результатов в агропромышленном комплексе в стране не было никогда», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудит вопросы развития сельского хозяйства. Глава государства провел встречу с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар».

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    5 марта 2024, 21:34 • Новости дня
    Путин объяснил рост продаж российского мороженого в Китае

    Путин заявил о росте продаж российского мороженого в Китае после угощения им Си Цзиньпина

    Путин объяснил рост продаж российского мороженого в Китае
    @ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье рассказал о том, как угощал мороженым председателя КНР Си Цзиньпина, и после этого продажи российского мороженого в Китае выросли.

    «Я своего друга председателя [КНР] Си Цзиньпина угощал нашим мороженым. Там, по-моему, возросли даже продажи нашего мороженого», – вспомнил Путин, когда коммерческий директор «Иль мио мороженко» Ирина Гармаева рассказывала об интересе в КНР к продукции, передает ТАСС.

    Присутствовавшие в зале подтвердили, что мороженое является одним из ключевых позиций российского продовольственного экспорта в Китай. Таможенное управление КНР отмечало, что импорт мороженого из РФ растет год к году и в 2023 году составил 1,9 млн долларов (против 620,9 тыс. долларов в 2022 году).

    Ранее Путин рассказал, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса.

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    5 марта 2024, 19:50 • Новости дня
    Путин пошутил о зарубежной «еде будущего» в виде мотыльков и червячков

    Tекст: Вера Басилая

    В России под «едой будущего» подразумевается хлеб и выпечка, а не насекомые, как за рубежом, заявил президент России Владимир Путин, открывая по видеосвязи завод глубокой переработки масличных культур в Белгородской области.

    «Смотрю, сзади у вас такое табло – «Еда будущего». У нас где-то партнеры за рубежом, когда говорят про еду будущего, все каких-то мотыльков показывают, червячков», – пошутил президент, передает ТАСС.

    «А у вас все это ведет к работе в области кондитерского производства, хлебобулочных изделий. Так, я правильно понимаю?» – поинтересовался Путин. Ему ответили утвердительно.

    Напомним, в Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых, в том числе мучных червей и сверчков. Используя альтернативный белок, предлагается делать «обычный» фарш, который будет приготовлен в стиле болоньезе. Таким образом ученые стараются приучить новое поколение использовать экологически чистые заменители мяса.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ученые активно продвигают идею альтернативных белков и готовят человечество к «изменению пищевых привычек».

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    5 марта 2024, 14:36 • Новости дня
    Эксперты назвали сильные и слабые стороны программ кандидатов в президенты

    Политолог Асафов: Сила программы Путина в том, что ее центром является человек

    Эксперты назвали сильные и слабые стороны программ кандидатов в президенты
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Предвыборные программы трех кандидатов на пост президента РФ – Леонида Слуцкого, Владислава Даванкова и Николая Харитонова – демонстрируют в разной степени несостоятельность предложений, в отличие от программы Владимира Путина. Сила его программы заключается в том, что ее центром является человек. К таким выводам пришли политологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы президента 2024: с какими программами кандидаты подходят к финалу избирательной кампании?».

    «До главного политического события 2024 года – выборов президента России – остается меньше двух недель. Кандидаты и их доверенные лица участвуют в дебатах, привлекают внимание избирателей, рассказывают населению о своих программах», – сказал модератор дискуссии Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «В программах некоторых кандидатах представлены различные предложения, которые являются значимыми для их аудиторий. Однако некоторые программы демонстрируют несостоятельность предложений: в отличие от программы Владимира Путина, другие кандидаты зачастую используют популистскую риторику и мало что могут предложить избирателям», – отметил он.

    «Программа Путина состоит из обращений граждан, из запросов, которые люди озвучивали на встречах с президентом – это запросы «с земли», которые были проанализированы и включены в программу с решениями. Этот документ стратегический. Он содержит план развития не только до 2030 года, но и уходит гораздо дальше», – поделился мнением Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Центром программы Путина кандидата является человек. Все решения направлены на повышение, например, продолжительности жизни, качества жизни. Все новые национальные проекты так или иначе служат этой цели. Программа построена на понятной людям логике «было – стало – будет», – указал аналитик.

    «Социальная политика Путина тоже человекоцентрична: защита семьи, новые меры поддержки, продление прежних мер поддержки, новые возможности самореализации и многое другое», – подчеркнул эксперт.

    «Если говорить о других кандидатах, то программа выдвиженца от КПРФ Николая Харитонова не сориентирована на будущее – это серьезный просчет», – пояснил Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований.

    «Харитонов не первый день в политике. Это человек опытный, поднаторевший в избирательных кампаниях, знающий, как себя преподнести. Казалось бы, все карты в руки. Но в качестве программы мы видим очень краткий документ на три страницы, который существенно уступает в конкретике программам остальных кандидатов», – заметил спикер.

    «В программе Харитонова нет слова «молодежь», нет слова «будущее». Весь пафос программы состоит в том, что нужно отменить капиталистическое общество и вернуться в социализм. При том, что многие члены партии КПРФ пользуются благами капиталистического строя», – детализировал эксперт.

    «Также я не увидел в программе слова «суверенитет», кроме единственного случая, где понятие «суверенитет» используется только в экономическом плане. Это разительно отличается от программы Путина. Нет в программе Харитонова и слова «патриотизм», – добавил политолог.

    «А что в программе Харитонова есть? А есть то, что уже давно существует в нашей стране. Например, Харитонов требует выход российского образования из Болонской системы. По факту же этот выход состоялся еще в 2022 году», – указал аналитик.

    В свою очередь Никита Сетов, замгендиректора консалтинговой группы «Полилог», рассказал о программе кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого. «Это документ появилась в рамках опроса: «Скажи Слуцкому правду», который партия проводит в регионах. В целом ЛДПР достаточно активно эксплуатирует образ ее основателя Владимира Жириновского, сам документ назван «Дело Жириновского живет», – отметил он.

    «Если говорить о содержании, то большой блок программы относится к тому, какую правду они собрали в регионах. Так родилась максима: «Россия больше, чем Москва». Отдельная история – списание долгов регионам. По итогам послания, где Путин озвучил ту же интенцию, ЛДПР разослали по регионам письма с посылами, куда же эти деньги направлять», – напомнил аналитик.

    «Популистская риторика для ЛДПР традиционна и понятна. В этом году популистский компонент тоже присутствует, потому что это стандарт партийной работы. Дело Жириновского живет, но обретает новое содержание. В будущем партия явно попытается еще это использовать, но конечную форму этого дела нам еще предстоит увидеть», – уверен спикер.

    «Переходя к следующему кандидату – Владиславу Даванкову от партии «Новые люди» – стоит отметить, что 170 пунктов его программы выглядят масштабно и эклектично. В документе – все про будущее, все про молодежь. Кстати, многие из авторов программы даже младше 30 лет», – заметила Евгения Стулова, исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Даванкову близки все тезисы, которые перечислены в документе, он абсорбирует молодежь, в основном – городскую. Кандидат говорит на их языке, в предвыборном видеоролике дает «пять» роботу, много говорит про искусственный интеллект», – подчеркнула она.

    «Но в своих 170 пунктах Даванков хочет охватить не только молодежь. Например, это относится к инициативе о 70 тыс. рублей в качестве единой зарплаты врачам и к иным социальным инициативам. Он думает о том, что электорат нужно расширять, и программа должна быть шире», – добавила она.

    «Есть ли в предвыборном документе Даванкова завышенные ожидания? Конечно. Особенно, если смотреть на цифры и на то, откуда брать деньги на реализацию предложений», – детализировала политолог.

    При этом выборы в России имеют и международный аспект, указала Екатерина Соколова, заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ, руководитель Лаборатории политических коммуникаций ВШЭ, кандидат политических наук.

    «При анализе программ политиков по всему миру мы выяснили, что кандидаты во многих странах плотно следят за нашими выборами, за стратегией нашего президента, и многие вещи, которые у нас уже реализованы или реализуются, они начинают внедрять у себя. Имею в виду, в частности, меры поддержки семей, материнства, детства. А в последние два года наблюдается мода на аналоги «Пушкинской карты», – пояснила спикер.

    «Вероятно, из нынешнего программного послания Путина кандидаты в других странах тоже могут себе перенять некоторые тезисы. Программа Путина выделяется не только на фоне других участников нынешней российской электоральной кампании, но и на фоне политиков в других странах», – сказал аналитик.

    «Говоря о программе КПРФ на мировом фоне, хочу заметить: если не коммунистические, то левые программы во всем мире всегда самые интересные, самые проработанные, самые прогрессивные. Это что-то не лежащее мертвым грузом. Программа Даванкова – это программа для людей, которые с удовольствием следят за выборами в западных странах. В ней есть все модное: биохакинг, трансгуманизм и прочее – но форма есть, а ценности за этим нет», – заключила Соколова.

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    5 марта 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин указал на риск роста инфляции из-за популярности ипотеки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Повышенный спрос на ипотеку опасен ростом инфляции, власти предпринимают меры, чтобы не допустить этого, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с работниками аграрного комплекса на Ставрополье.

    Глава государства сообщил, что власти вынуждены предпринимать меры для регулирования ипотечного кредитования в жилищной сфере, чтобы предотвратить чрезмерный рост денежной массы, передает ТАСС.

    «У нас уже есть опасения со стороны регуляторов, которые занимаются финансовым рынком, денежными потоками, – не слишком ли много [выдается ипотечных кредитов]», – сказал Путин. «Денежная масса эта, она ведет к инфляции, – пояснил он. – Поэтому приходится регулировать».

    При этом «банки работают безупречно», поскольку не хотят, чтобы объемы строительства жилья снижались, добавил президент.

    Ранее Минфин заявил о необходимости снизить в четыре раза долю льготной ипотеки.

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    5 марта 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин потребовал не допускать проблем с топливом для аграриев

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин потребовал от правительства своевременно принять решение по ценам на дизельное топливо для обеспечения потребностей аграриев в нынешнем году.

    «Это министерство должно мне сказать, какие меры необходимо предпринять по топливу для аграриев, можете не сомневаться: я поддержу любое решение – и мои коллеги из нефтяного, энергетического сектора это знают – любое решение, которое призвано обеспечить проведение весенних сельхозработ», – заявил Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье, передает ТАСС.

    Путин призвал принять сбалансированное решение, которое «не должно убивать курицу, которая несет золотые яйца, – одним из таких секторов является и энергетика».

    «В прошлом году действительно сложилась какая-то дурацкая ситуация, когда приходилось ездить [за топливом] из одного региона в другой, чушь какая-то. Но якобы это было связано с тем, что вовремя какие-то регионы что-то не сделали с их поставщиками. Надеюсь, в этом году этого не будет», – сказал президент, поручив министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву держать вопрос на контроле.

    Ранее Минэнерго объявило о бессрочном ограничении экспорта топлива из России.

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    5 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    Путин указал на рост экспорта продукции российского АПК в 30 раз
    Путин указал на рост экспорта продукции российского АПК в 30 раз
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доходы России от экспорта агропромышленной продукции выросли в 30 раз, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье.

    Путин отметил, что в 2023 году доходы от экспорта – 43,5 млрд долларов, а увеличение составило 30 раз. «Не в какие-то проценты, а в 30 раз увеличились доходы от экспорта», – сказал президент.

    По его мнению, такие результаты «еще совсем недавно казались абсолютно нереалистичными». «Сказали бы в 2000 году, что 43,5 млрд доходов от экспорта будет, никто бы не поверил, это фантастика, казалось, какая-то. Нет, это сегодня такие реалии», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, выручка от него составила 43,5 млрд долларов.

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    5 марта 2024, 22:12 • Новости дня
    Путин обсудил с главой Ставрополья поддержку бойцов СВО

    Путин и глава Ставропольского края Владимиров обсудили поддержку бойцов СВО и их семей

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках поездки в Ставропольский край российский президент Владимир Путин обсудил с главой региона Владимиром Владимировым поддержку бойцов специальной военной операции на Украине и их семей.

    Владимиров проинформировал Путина о ходе восстановительных работ на подшефных территориях Донбасса. В ходе встречи также обсуждались социально-экономические показатели развития региона, нацпроекты, весенние полевые работы, ремонт дорог, реконструкция школ, передает ТАСС.

    Напомним, Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудил вопросы развития сельского хозяйства.

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    5 марта 2024, 17:09 • Новости дня
    Путин встретился с работниками тепличного комплекса на Ставрополье

    Путин встретился с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» на Ставрополье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках своей поездки в Ставропольский край посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура».

    В ходе визита в комплекс глава государства пообщался с работниками предприятия, говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля. Президенту также продемонстрировали работу робота, который умеет собирать помидоры.

    «Солнечный дар» является самым масштабным тепличным комплексом в составе агропромышленного холдинга «Эко-культура» и одним из крупнейших в России и Европе. Он насчитывает 13 высокотехнологичных тепличных комплексов в восьми регионах России, сеть распределительных центров и собственный центр инновационных разработок.

    В ходе посещения комплекса президенту продемонстрировали работу робота, который умеет собирать помидоры.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудит вопросы развития сельского хозяйства.

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    5 марта 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин одобрил проведение фестиваля томатов на Ставрополье

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину понравилась идея проведения фестиваля томатов в Ставропольском крае, предложение прозвучало во время встречи главы государства с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар».

    Сотрудница теплицы отметила, что многие регионы справляют местные праздники, а на Ставрополье фестиваль томатов тоже мог бы стать «визитной карточкой» края, передает ТАСС.

    «Там кидаются томатами?» – в шутку поинтересовался президент. Его реплика была встречена общим смехом. Главе государства поспешили объяснить, что речь идет о гастрономии. «Ну а чего, почему нет?» – согласился Путин, добавив, что организовать такой фестиваль способны региональные власти.

    Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудит вопросы развития сельского хозяйства. Там же глава государства посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура».

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    5 марта 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии у России зависимости от импорта продуктов

    Путин заявил о практически полном отсутствии у России зависимости от импорта продуктов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье заявил, что у России практически нет зависимости от импорта продуктов.

    «За предыдущие годы очень многое изменилось в агропромышленном секторе. В 2000 году зависели почти по всем основным компонентам и направлениям, по обеспечению страны продуктами питания. Сейчас такой зависимости практически не существует», – цитирует его ТАСС.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудит вопросы развития сельского хозяйства. Глава государства провел встречу с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар».

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    5 марта 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин открыл новые предприятия АПК в разных регионах России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки на Ставрополье в формате видеосвязи принял участие в церемонии открытия трех новых предприятий агропромышленного комплекса в разных регионах страны.

    «В трех регионах сегодня открываются новые предприятия по производству продуктов питания, по производству удобрений, по производству компонентов для перерабатывающей промышленности. Мы в последние годы немало сделали для того, чтобы все эти направления агропромышленного комплекса развивались активно. И эти усилия приносят зримый результат», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    В Алексеевке Белгородской области начинает работу завод глубокой переработки масличных культур. Предприятие нацелено на замещение импорта высококачественных пищевых ингредиентов для производства функционального спортивного питания.

    В городе Волхов Ленинградской области открывается производственный комплекс «Фосагро» – завод по производству аммофоса и водорастворимых удобрений.

    В Рузаевке в Мордовии начинает работу завод по первичной и последующей переработке мясной продукции, ожидаемые объемы производства – 12 тыс. тонн мясоколбасной продукции в год.

    Ранее Путин заявил, что Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции.

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      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

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