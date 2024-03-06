Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.2 комментария
Минобороны впервые заявило об уничтожении французской авиабомбы AASM Hammer
В последние сутки средства противовоздушной обороны уничтожили французскую авиационную бомбу AASM Hammer, Минобороны России впервые заявило об уничтожении такого снаряда.
Средства ПВО за сутки сбили девять снарядов РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу AASM Hammer, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили авиатехнику, склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области. Поражен боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк».
За сутки уничтожено 135 украинских дронов.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику ВСУ у Мирного и Угледара в ДНР. Украинская сторона потеряла до 210 человек, два танка, установку ЗРК «Стрела-10». Поражен склад боеприпасов.
На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 118-й механизированной бригады ВСУ, 126-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии у Работино, Вербового (Запорожская область), Токаревки, Садового (Херсонская область) и Высшетарасовки (Днепропетровская область). На этом направлении украинская сторона потеряла до 30 человек.
С начала СВО уничтожено 576 самолетов, 267 вертолетов, 14440 дронов, 481 ЗРК, 15377 танков и других боевых бронированных машин, 1234 машины РСЗО, 8309 орудий полевой артиллерии и минометов.