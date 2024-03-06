ФСБ раскрыла в Крыму ячейку террористов

Политолог объяснила растущие противоречия между Зеленской и Навальной

Политолог Шеслер: США смотрят на противоречия между Зеленской и Навальной как на разборки папуасов

Tекст: Анастасия Куликова

«Отказ Елены Зеленской и Юлии Навальной присутствовать вместе на одном мероприятии – лишь частный пример существующих разногласий между Украиной и российской несистемной оппозицией, который начался довольно давно», – считает политолог, правозащитница Лариса Шеслер.

Она напомнила о высказывании Алексея Навального относительно принадлежности Крыма, когда блогер сравнивал полуостров с «бутербродом с колбасой», отмечая, что не считает нужным «его туда-сюда возвращать».

«Тогда на Украине это породило массу мемов и шуточек, а после смерти Навального их появилось еще больше. Более того, недавно какие-то кафе выпускали бутерброды и сэндвичи с именем Навального. Собственно, из-за слов о «бутерброде» украинские националисты резко негативно относятся к блогеру», – указала собеседница, добавив, что «российских несистемщиков не может не обижать такая волна ненависти».

Кроме того, отношения обострило и то, что некоторые украинские чиновники сочли смерть Навального «положительной новостью». «Это служит подтверждением того, что украинский национализм – не просто неприятие российской власти и идеологии, это откровенная русофобия, которая затрагивает абсолютно всех русских, независимо от их политической позиции», – акцентировала политолог.

«Примечательно, что Юлия Навальная, выступая на приемах и форумах, не упоминает тему Украины. Это вызывает негативную реакцию среди националистов», – заметила Шеслер. Однако в администрации президента США этому конфликту не придают никакого значения. «Для них это разборки между папуасами, которые должны выполнять указания сверху», – пояснила спикер.

Собеседница допустила, что Зеленская и Навальная все же могут посетить обращение президента США к Конгрессу. Произойдет это в случае, если такое указание поступит от Госдепа. «Но пока для американской администрации вся эта история – слишком ничтожный повод, чтобы на него обращать внимание», – заключила Шеслер.

Ранее стало известно, что супруга Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома посетить выступление американского президента Джо Байдена в Конгрессе, которое запланировано на 7 марта. Как сообщает Washington Post, дискомфорт у украинцев вызвало потенциальное присутствие на данном мероприятии Юлии Навальной. По данным источников издания, возможное присутствие вдовы блогера Киев воспринял негативно, так как в 2014 году тот во многом поддерживал присоединение Крыма.

Американская сторона планировала посадить Зеленскую и Навальную рядом с первой леди США Джилл Байден. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала ранее, что Юлия Навальная не сможет присутствовать на мероприятии. Источники WP предположили, что Белый дом не сообщил об этом Киеву. При этом он отметил, что эта было «не единственной причиной для беспокойства у украинцев».

Напомним, в марте прошлого года фильм «Навальный» (Navalny, 2022) получил премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». На Украине такое решение вызвало гнев и негодование. Так, советник главы офиса президента Михаил Подоляк позволил себе резкий выпад в адрес жюри кинопремии. «Если «Оскар» вне политики, то как понимать документальный манифест «Навального», в котором внутрироссийская политика льется через край?» – возмутился он.

В свою очередь депутат Рады Максим Бужанский тогда предположил, что Украина для «Оскара» «слишком брутальна», а «ручные болонки из среды российских либералов им намного комфортней в общении». Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем еще организаторы «Оскара» обидели Владимира Зеленского.