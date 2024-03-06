Политолог: Участникам дебатов не хватает опыта и глубины понимания внешней политики

Политолог Малькевич: Дебаты показали поверхностное отношение трех кандидатов в президенты к внешней политике

Tекст: Олег Исайченко

«В рамках дебатов наиболее содержательно выступил представитель кандидата в президенты Владислава Даванкова Александр Хуриджи. Он признал, что Запад не хочет равноправных отношений с РФ и считает, что мир на Украине должен достигаться на наших условиях. Правда, ему не удалось обозначить, какие позиции в переговорах будут действительно выгодны нашей стране», – сказал Александр Малькевич, журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации при Общественной палате РФ.

«Также, по его мнению, необходимо проводить политику здорового протекционизма с другими государствами. Он подчеркнул, что Москве следует выстраивать особый вектор отношений с государствами Глобального Юга. Хуриджи обозначил и значение информационного влияния в нынешнем мире», – подчеркивает эксперт.

«Таким образом, он попытался выступить с новыми и интересными предложениями, однако он их не конкретизировал. Инструментов, с помощью которых можно достичь поставленных целей, данный участник дебатов так и не обозначил», – уточняет собеседник.

«Вторым по убедительности выглядел представитель Леонида Слуцкого Олег Слоботчиков. Он сразу отметил, что конфронтация России и Европы имеет давнюю историю. Акцент также делался на важности развития диалога со странами Глобального Юга. Интересно, что он подчеркнул и важность усилий Москвы по развитию институтов многополярного мира», – считает Малькевич.

«Слоботчиков отметил, что верит в возможность налаживания с Украиной хороших отношений. Залогом сближения наших стран в будущем он назвал общие славянские ценности. Данная позиция, конечно, несет в себе позитивный характер, однако представителю Слуцкого не удалось конкретно сказать, что именно необходимо предпринять для налаживания мостов с этим государством», – указывает он.

«Третьим по силе аргументов оказался Евгений Спицын, представлявший Николая Харитонова. Будучи известным историком, он часто ставил акценты на глубоких корнях противостояния России с Западом. Участник дебатов постоянно подчеркивал величие СССР и больше высказывался о прошлом нашей страны. Однако дебаты не должны превращаться в лекцию», – акцентирует собеседник.

«Конечно, он высказывался и о насущных проблемах Москвы на международной арене, но делал это относительно редко. Кроме того, его взгляды на внешнюю политику носили весьма поверхностный характер, что не является выигрышным с точки зрения потенциального зрителя теледебатов», – подчеркивает эксперт.

«Таким образом, каждый из участников имел возможность высказать свою позицию на происходящие в мире процессы. Однако зачастую они углублялись в историю нашей страны, не высказывая конкретных предложений по поводу того, как именно нужно отстаивать интересы России на текущем этапе», – рассуждает он.

«Конечно, тема международных отношений крайне сложна сама по себе. Скорее всего, иметь дельные инициативы в этой сфере способен лишь человек, обладающий соответствующим опытом, сравнимым с тем, который имеется у действующего президента РФ Владимира Путина», – резюмирует Малькевич.

Ранее состоялись теледебаты представителей кандидатов на пост президента РФ. Прямая трансляция велась каналом «Россия-1». Главной темой обсуждения стала международная политика. От имени Леонида Слуцкого (ЛДПР) выступал Олег Слоботчиков, взгляды Николая Харитонова (КПРФ) защищал Евгений Спицын, а Александр Хуруджи представлял Владислава Даванкова (Новые люди).

Также ранее прошли дебаты кандидатов в президенты, посвященные теме образования. Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД подробно оценил выступления участников. Он отметил, что и Владислав Даванков, и Николай Харитонов, и представитель Леонида Слуцкого Никита Березин выступали в своем жанре, но, по сути, говорили об одном и том же.



Вопросы, которые кандидатам в президенты и Березину задавал ведущий Дмитрий Щугорев, касались оценки реализации нацпроекта «Образование», отказа от болонской системы, идеи создания системы непрерывного образования на протяжении всей жизни и дистанционной формы обучения. Кроме того, кандидаты обсуждали темы СВО и культуры.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала предвыборные программы кандидатов. По мнению экспертов ЭИСИ, большинство высказанных предложений носят несостоятельный характер, в то время как инициативы Владимира Путина ставят в центр человека, простого гражданина России.