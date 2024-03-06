В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.6 комментариев
Политолог: Участникам дебатов не хватает опыта и глубины понимания внешней политики
Политолог Малькевич: Дебаты показали поверхностное отношение трех кандидатов в президенты к внешней политике
В рамках теледебатов были озвучены основные позиции кандидатов по внешней политике России. Их представители зачастую говорили правильные вещи, однако предлагаемые инициативы не были наполнены конкретными предложениями по их реализации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малькевич. Ранее состоялись теледебаты представителей кандидатов на пост президента России.
«В рамках дебатов наиболее содержательно выступил представитель кандидата в президенты Владислава Даванкова Александр Хуриджи. Он признал, что Запад не хочет равноправных отношений с РФ и считает, что мир на Украине должен достигаться на наших условиях. Правда, ему не удалось обозначить, какие позиции в переговорах будут действительно выгодны нашей стране», – сказал Александр Малькевич, журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации при Общественной палате РФ.
«Также, по его мнению, необходимо проводить политику здорового протекционизма с другими государствами. Он подчеркнул, что Москве следует выстраивать особый вектор отношений с государствами Глобального Юга. Хуриджи обозначил и значение информационного влияния в нынешнем мире», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, он попытался выступить с новыми и интересными предложениями, однако он их не конкретизировал. Инструментов, с помощью которых можно достичь поставленных целей, данный участник дебатов так и не обозначил», – уточняет собеседник.
«Вторым по убедительности выглядел представитель Леонида Слуцкого Олег Слоботчиков. Он сразу отметил, что конфронтация России и Европы имеет давнюю историю. Акцент также делался на важности развития диалога со странами Глобального Юга. Интересно, что он подчеркнул и важность усилий Москвы по развитию институтов многополярного мира», – считает Малькевич.
«Слоботчиков отметил, что верит в возможность налаживания с Украиной хороших отношений. Залогом сближения наших стран в будущем он назвал общие славянские ценности. Данная позиция, конечно, несет в себе позитивный характер, однако представителю Слуцкого не удалось конкретно сказать, что именно необходимо предпринять для налаживания мостов с этим государством», – указывает он.
«Третьим по силе аргументов оказался Евгений Спицын, представлявший Николая Харитонова. Будучи известным историком, он часто ставил акценты на глубоких корнях противостояния России с Западом. Участник дебатов постоянно подчеркивал величие СССР и больше высказывался о прошлом нашей страны. Однако дебаты не должны превращаться в лекцию», – акцентирует собеседник.
«Конечно, он высказывался и о насущных проблемах Москвы на международной арене, но делал это относительно редко. Кроме того, его взгляды на внешнюю политику носили весьма поверхностный характер, что не является выигрышным с точки зрения потенциального зрителя теледебатов», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, каждый из участников имел возможность высказать свою позицию на происходящие в мире процессы. Однако зачастую они углублялись в историю нашей страны, не высказывая конкретных предложений по поводу того, как именно нужно отстаивать интересы России на текущем этапе», – рассуждает он.
«Конечно, тема международных отношений крайне сложна сама по себе. Скорее всего, иметь дельные инициативы в этой сфере способен лишь человек, обладающий соответствующим опытом, сравнимым с тем, который имеется у действующего президента РФ Владимира Путина», – резюмирует Малькевич.
Ранее состоялись теледебаты представителей кандидатов на пост президента РФ. Прямая трансляция велась каналом «Россия-1». Главной темой обсуждения стала международная политика. От имени Леонида Слуцкого (ЛДПР) выступал Олег Слоботчиков, взгляды Николая Харитонова (КПРФ) защищал Евгений Спицын, а Александр Хуруджи представлял Владислава Даванкова (Новые люди).
Также ранее прошли дебаты кандидатов в президенты, посвященные теме образования. Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД подробно оценил выступления участников. Он отметил, что и Владислав Даванков, и Николай Харитонов, и представитель Леонида Слуцкого Никита Березин выступали в своем жанре, но, по сути, говорили об одном и том же.
Вопросы, которые кандидатам в президенты и Березину задавал ведущий Дмитрий Щугорев, касались оценки реализации нацпроекта «Образование», отказа от болонской системы, идеи создания системы непрерывного образования на протяжении всей жизни и дистанционной формы обучения. Кроме того, кандидаты обсуждали темы СВО и культуры.
Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала предвыборные программы кандидатов. По мнению экспертов ЭИСИ, большинство высказанных предложений носят несостоятельный характер, в то время как инициативы Владимира Путина ставят в центр человека, простого гражданина России.