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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Новый железный занавес Запада оказался дырявым

    Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

    14 комментариев
    6 марта 2024, 11:17 • Новости дня

    Тяжелый беспилотник «Партизан» с отечественным двигателем пообещали создать к 2025 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тяжелый транспортный беспилотник сверхкороткого взлета и посадки «Партизан», полностью состоящий из отечественных комплектующих, планируют изготовить до конца года, затем возможен запуск серийного производства дронов, сообщил директор Сибирского научно-исследовательского институт авиации им.С.А. Чаплыгина (СибНИА) Владимир Барсук.

    По его словам, к концу года уже будут решения по отечественному двигателю, передает ТАСС.

    Барсук добавил, что планируется скомпоновать ближе к 2025 году отечественный гибридный электрический тепловой движитель, обеспечивающими короткий взлет и посадку. Он добавил, что к этому моменту разработчики будут иметь несколько вариантов гибридных силовых установок, обладать технологией беспилотного полета, технологиями электрического движения и электрического винтового обдува, что позволит создать полностью отечественную машину.

    Руководитель проектной лаборатории «Партизан» Сергей Шейфер пояснил, что второй экземпляр «Партизана» будет изготовлен уже с отечественной силовой установкой, которую изготавливает научно-производственное объединение «Андроидная техника», а энергоустановкой занимается Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова. Он добавил, что также рассматривается вариант установки ВК-650 производства АО «ОДК Климов». Винт будет проектироваться сотрудниками СибНИА.

    Барсук добавил, что серийное производство полностью отечественного летательного аппарата можно будет начать в 2025 году.

    Напомним, 16 февраля разработчики Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина провели первые летные испытания демонстратора транспортного БПЛА сверхкороткого взлета и посадки «Партизан».

    3 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Российские военные подбили еще один танк Abrams

    Российские военные подбили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении

    Российские военные подбили еще один танк Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие ВС России поразили танк Abrams производства США на Авдеевском направлении, рассказал представитель предприятия-производителя FPV-дронов «Упырь».

    Он рассказал ТАСС, что после двух попаданий FPV-дронов «Упырь» танк Abrams загорелся. Сперва 30-я бригада пехоты помогла сбить гусеницу танку, а затем было два попадания боеприпасами ПГ-7В.

    Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев, танк Abrams уничтожен в населенном пункте Бердычи на Авдеевском направлении.

    Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

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    4 марта 2024, 03:45 • Новости дня
    Times: Россия сможет отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину

    В Британии заявили о возможностях у России отследить поставки ракет на Украину из-за слитых переговоров военных

    Times: Россия сможет отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Информация о способах поставки на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, поможет отслеживать и пресекать снабжение украинских войск, считают журналисты британской газеты The Times.

    Отмечается, что согласно переговорам Франция отправляет снаряды на внедорожниках Audi Q7, а Великобритания – на бронемашинах Ridgeback, передает «Газета.RU» со ссылкой на публикацию.

    По мнению авторов издания, обладание подобной информацией позволит российской разведке отслеживать перевозящие вооружение автомобили в Европе и на территории Украины.

    «Великобритания и другие союзники по НАТО будут встревожены нарушением безопасности, которое канцлер Германии Олаф Шольц назвал очень серьезным», – говорится в статье.

    Запись разговора офицеров бундесвера, на которой они обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом он подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

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    5 марта 2024, 14:21 • Новости дня
    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    СКБ «Пиранья», которое производит уничтоживший первый Abrams на СВО дрон, сообщило о мошенниках

    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    Tекст: Вера Басилая

    Симбирское конструкторское бюро (СКБ) «Пиранья», которое производит беспилотник, уничтоживший танк Abrams в зоне спецоперации, столкнулось с массовым появлением мошеннических сайтов и объявлений о продаже их разработок, сообщил представитель компании.

    Собеседник ТАСС рассказал, что мошенники создали группы «ВКонтакте», разместили объявления на маркетплейсах, стали продвигать сайты, которые предлагали якобы разработки СКБ «Пиранья». По его словам, также под именем компании предлагают для продажи станции Starlink, чем СКБ «Пиранья» не занималась никогда.

    Представитель компании заявил, что на уловки мошенников попались уже не менее десяти человек, соответствующие обращения поданы в прокуратуру. У СКБ «Пиранья» действует один сайт для продажи их продукции, предупредили в организации.

    Напомним, первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» Симбирского конструкторского бюро «Пиранья». На счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

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    5 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию

    Военный эксперт Сивков: Враг при атаке на Россию может прибегнуть к стратегии США в Ираке и Югославии

    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Представленный сценарий нападения на Россию напоминает стратегию США в Ираке и Югославии. Ключевая роль в этом плане отводится авиации. Для готовности отразить потенциальную агрессию ВС РФ необходимо уже сейчас начать подготовку, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее журнал «Военная мысль» представил возможный сценарий нападения на Россию.

    «Сценарий нападения, опубликованный «Военной мыслью», напоминает стратегию американцев во времена Ирака и Югославии. Это типовой вариант начала военных действий со стороны США. Они тоже начинали атаку с массированного ракетно-авиационного удара», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Создание объединенных формирований – это также типичная для Вашингтона практика. Там существует две ветви управления. Административная занимается вопросами подготовки личного состава и обеспечения армии. Оперативная, о которой говорится в статье, включает разные рода войск, имеет общее командование и решает задачи по применению оружия», – отмечает он.

    «Как мы видим, план предполагает применение противником диверсионных групп и сил специальных операций. Скорее всего, для этого будут подбираться люди этнически близкие к нам, например, украинцы. Перед подразделениями, судя по всему, будет стоять задача по уничтожению нашей инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «Воздушная операция, о которой также идет речь, вероятно, будет представлять из себя серию ударов ракетами и авиацией с целью подавления нашей ПВО. Затем противник попытается атаковать наши аэродромы и склады. Ставку сделают на ослабление страны», – рассуждает эксперт.

    «При таком развитии событий России будет наиболее разумно сконцентрироваться на нанесении критического урона авиации противника, для этого потребуется вывести из строя порядка трети сил противоборствующей стороны», – поясняет он.

    «Именно поэтому в статье ставится вопрос о дальнейшем развитии нашей авиации, улучшении организации ее боевого применения. Кроме того, акцент стоит делать на ПВО и РЭБ, которые могут стать серьезным подспорьем в случае атаки с воздуха. Также стоит напомнить, что Россия развивает ракеты большого радиуса действия, в том числе «Кинжалы», которые практически неуязвимы для зенитных средств. Это позволяет вести бой на дальних дистанциях. Если сейчас не сбавлять темп, то можно серьезно снизить риски развития событий, описанных в публикации», – резюмировал Сивков.

    Ранее издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» опубликовал возможный сценарий воздушно-наземной или воздушно-морской военной операции против России. Как указывается в статье, иностранные специалисты обсуждают создание воинских формирований нового типа – «объединенных оперативных формирований» (ООФ), которые должны быстро нанести комплексное поражение инфраструктуре.

    До начала активной фазы ООФ будут устраивать провокации и усилят разведку. Речь, в частности, идет о регулярных полетах у госграниц и проведении учений. Боевой и численный состав ООФ мирного времени может составлять 50–70% от состава военного времени.

    Наиболее ожидаемыми называются «воздушно-наземные (морские) операции». Предполагается, что кампания начнется с «быстрого (мгновенного) глобального удара» и нескольких (от двух до семи) «массированных ракетно-авиационных ударов». Авиация начнет действовать «одной из первых» и может вступить в бой «еще до развертывания основной группировки». В связи с этим возрастает роль ВКС России, в отношении которых требуется выработать новые взгляды на организацию применения самолетов как в мирное, так и в военное время.

    Примечательно, что ранее Bild сообщал, что в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. Первым этапом в документе названа «кампания массовой дезинформации», призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

    На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж. «Вторжение войск» прописан как третий этап, а четвертый предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

    В январе Bild, ссылаясь на секретный документ бундесвера, выпустил статью о возможном конфликте между НАТО и Россией. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года.

    Кроме того, в США был опубликован доклад для сухопутных войск «Русская тактика». Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?». Авторы заявляют, что раскрыли «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

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    4 марта 2024, 07:13 • Новости дня
    Глава Ростеха: Танк Т-14 «Армата» приняли на вооружение российской армии

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии

    Глава Ростеха: Танк Т-14 «Армата» приняли на вооружение российской армии
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, подтвердил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    «В армии она, конечно, на вооружении стоит», – сказал Чемезов РИА «Новости».

    Данные о применении Т-14 в зоне СВО появились в апреле 2023 года. Отмечалось, что с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах Донбасса.

    В июле 2023 года стало известно, что «Армату» активно применяла в боевых действиях группировка войск «Юг». Официальных сообщений об использовании Т-14 в СВО не было.

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    4 марта 2024, 04:53 • Новости дня
    Су-34 сбросили ФАБ-500 на опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

    Су-34 поразили бомбами ФАБ-500 опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

    Су-34 сбросили ФАБ-500 на опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе противника на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.

    «Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», – передает РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что разведка подтвердила успешное уничтожение целей, самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.

    Ранее сообщалось, что звено бомбардировщиков Су-34 под прикрытием истребителей Су-35 нанесло удар по командному пункту украинских Вооруженных сил на купянском направлении,

    После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования, по данным разведки, цель была успешно поражена.

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    3 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Под Авдеевкой FPV-дронами уничтожен подбитый из РПГ-7 танк Abrams

    FPV-дроны уничтожили американский танк Abrams, подбитый из РПГ-7 под Авдеевкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Под Авдеевкой бойцы группировки «Центр» FPV-дронами уничтожили очередной американский танк Abrams, который был подбит из гранатомета РПГ-7 сообщил представитель предприятия-производителя дронов «Упырь».

    «Американская машина вплотную приблизилась к нашим позициям, пехотинцы сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Остановленный танк был сожжен расчётом FPV-дронов», – приводит РИА «Новости» слова производителя дронов.

    По его словам, военные использовали два дрона-камикадзе «Упырь».

    Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    1 марта в Минобороны России сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.



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    6 марта 2024, 10:19 • Новости дня
    Пушилин заявил, что Запад переоценил танки Abrams

    Пушилин: Западная пропаганда переоценила танки Abrams

    Пушилин заявил, что Запад переоценил танки Abrams
    @ U.S. Marine Corps/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Командование вооруженных сил Украины перебросило под Авдеевку не менее пяти танков Abrams, три из них уже уничтожены российскими военнослужащими, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин на полях Всемирного фестиваля молодежи отметил, что западная пропаганда переоценила эффективность танков Abrams, что и удалось продемонстрировать «нашим ребятам» на передовой. Возможности западной техники ранее также «раздувались», передает РИА «Новости» слова главы ДНР.

    При этом глава республики отметил, что Abrams не является бесполезным танком, который совсем не представляет угрозу.

    «Но Вооруженные силы Российской Федерации раз за разом демонстрируют, что им по силам справиться и с такими вызовами в том числе», – подчеркнул он.

    Накануне российский военный корреспондент Чингис Дамбиев сообщил, что в зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams. В Минобороны это сообщение официально подтвердили.

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    3 марта 2024, 23:04 • Новости дня
    США решили закупить 1 тыс. беспилотных истребителей с ИИ

    США решили закупить 1 тыс. беспилотных истребителей с ИИ за 6 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    ВВС США разрабатываю программу по производству около тысячи беспилотных истребителей, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

    Бюджет программы оценивается в 6 млрд долларов, на эту сумму Пентагон рассчитывает заказать 1 тыс. беспилотных истребителей, сообщат ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    Отмечается, что сотни дронов могут поступить на вооружение американских ВВС в течение следующих пяти лет.

    Контракт на разработку и производства беспилотников может достаться компаниям Anduril Industries, Boeing, General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

    Беспилотные истребители должны будут сопровождать и защищать самолеты с экипажами, например истребители F-35 и бомбардировщики B-21.

    Кроме того, они смогут нести собственное вооружение, наносить удары по другим самолетам и целям на земле, а также выполнять разведывательные функции.

    Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что Объединенная авиастроительная корпорация приступает к изготовлению установочной партии беспилотных летательных аппаратов военного назначения.

    По его словам, по военным беспилотникам есть несколько направлений, начиная от беспилотника воздушного старта и заканчивая тяжелым ударным беспилотником аэродромного базирования.

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    4 марта 2024, 05:56 • Новости дня
    Российские военные уничтожили из «Градов» технику ВСУ под Авдеевкой

    Расчеты РСЗО «Град» уничтожили район размещения ВСУ на авдеевском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Центр» из РСЗО «Град» уничтожили точку сосредоточения живой силы и техники подразделений ВСУ на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.

    «Расчеты БМ-21 «Град» группировки «Центр» нанесли удар, уничтожиы район размещения живой силы и техники ВСУ на авдеевском направлении», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что военнослужащие ударили по этому району в темное время суток, поражение было наненсено в том числе и взводно-опорному пункту украинских войск.

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    5 марта 2024, 08:23 • Новости дня
    Ростех поставил в войска комплекс «Гроза» для борьбы с FPV-дронами

    Ростех разработал и поставил в войска комплекс «Гроза» для борьбы с FPV-дронами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящий в Ростех концерн «Радиоэлектронные технологии» разработал комплекс противодействия FPV-беспилотникам «Гроза.04.К», сообщили в госкорпорации; устройство уже поставлено в войска.

    Как сообщили в пресс-службе, специалисты разработали и запустили в серийное производство комплекс противодействия БПЛА «Гроза.04.К», предназначенный для борьбы с FPV-дронами. Его первая партия уже направлена в войска, передает ТАСС.

    Как отмечают в Ростехе, «Гроза.04.К» прошла проверки и испытания, подтвердив технические характеристики и высокую эффективность в борьбе с FPV-дронами.

    Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от БПЛА.

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    5 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    Представлена первая военно-промышленная стратегия ЕС с участием Украины

    Еврокомиссия представила первую военно-промышленную стратегию ЕС с участием Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Еврокомиссия представила первую в истории Европейскую стратегию военной промышленности, которая включает развитие «тесных связей» с Украиной и полное участие Киева в инициативах Евросоюза в поддержку оборонной промышленности.

    В документе говорится, что предполагается стимулирование сотрудничества между оборонной промышленностью ЕС и украинским оборонным сектором, передает ТАСС.

    Как отметила замглавы ЕК Маргрете Вестагер, комиссия хочет полностью интегрировать украинскую промышленность в эту экосистему.

    В свою очередь еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что для Евросоюза закончился период мира. Сообществу, по его словам, необходимо переходить к военной экономике и выйти на новый уровень развития военной промышленности.

    Украина ранее неоднократно заявляла о нехватке боеприпасов и личного состава для продолжения боевых действий.

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    4 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Израиль ликвидировал вербовщика ХАМАС

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации Махмуда Мухаммеда Абд Хада, который в ХАМАС отвечал за вербовку боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля в ходе совместной операции со Службой общей безопасности ликвидировала ударом с воздуха в центральной части сектора Газа активиста радикального палестинского движения ХАМАС, который отвечал за вербовку новых боевиков.

    «Махмуд Мухаммед Абд Хад был уничтожен в результате удара с воздуха в центральной части сектора Газа. Он занимал военную должность и отвечал за вербовку новых боевиков», – приводит ТАСС заявление ЦАХАЛ.

    Отмечается, что Мухаммед Абд Хад набирал участников батальона «Эз-Зейтун» в северной части сектора Газа и вел сбор средств, «используемых для терроризма и поддержки военной деятельности ХАМАС».

    Ранее сообщалось, что в Москве на встрече палестинских фракций, в том числе ФАТХ и ХАМАС, участники договорились предпринять действия для освобождения сектора Газа и Западного берега реки Иордан от блокады Израиля.

    Палестинские фракции также условились действовать для обеспечения доставки гуманитарной и жизненной важной медицинской помощи без ограничений и условий, следует из принятой по итогам переговоров декларации.


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    4 марта 2024, 06:43 • Новости дня
    В зону СВО доставили 500 тыс. личных отправлений российским бойцам

    Почтовая служба Минобороны доставила в зону СВО более 500 тыс. отправлений российским бойцам

    В зону СВО доставили 500 тыс. личных отправлений российским бойцам
    @ Кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) ВС России доставили бойцам в зону спецоперации более 500 тыс. личных почтовых отправлений из субъектов страны, сообщили в Минобороны.

    «Письма и посылки присылают из различных субъектов семьи военнослужащих, а также неравнодушные жители», – приводит сообщение российского военного ведомства ТАСС.

    Военные связисты доставляют письма бойцам как в тыловой зоне, так и на передовой. Причем на передовой, где местность преимущественно труднопроходимая, для доставки писем используются автомобили на бронебазе повышенной проходимости.

    В ведомстве отметили, что ежедневно в подразделения группировок поступают сотни писем от школьников и студентов.

    У российских военнослужащих также есть возможность отправлять ответные письма.

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    4 марта 2024, 04:28 • Новости дня
    Южная Корея и США начали учения Freedom Shield

    Южная Корея и США начали учения Freedom Shield на суше, в море, воздухе и киберпространстве

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Республики Корея и США начали военные учения Freedom Shield, которые включают наземные, морские воздушные операции и учения с помощью компьютерной симуляции.

    Маневры продлятся до 14 марта, передает ТАСС со ссылкой на корейское агентство Ренхап.

    Официальный представитель комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун сказал, что в ходе маневров будет отрабатываться обнаружение и перехват крылатых ракет КНДР.

    Отмечается, что в качестве наблюдателей приглашены представители 12 стран — членов Командования ООН.

    Ранее сообщалось, что первый разведывательный спутник Южной Кореи сфотографировал Пхеньян в высоком разрешении. Полноценная работа разведывательного спутника начнется в середине лета.

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    Как армян настраивают против России

    «Армянский народ понимает всю катастрофичность ситуации». Такими словами сами армянские эксперты оценивают то, как жители Армении реагируют на антироссийские шаги премьера страны Никола Пашиняна. Что говорят по этому поводу социологические опросы и как Пашинян манипулирует армянами, чтобы настроить их против России? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

    • Давнего врага России победила старость

      Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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