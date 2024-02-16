Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.14 комментариев
Тяжелый транспортный беспилотник «Партизан» совершил первый полет
В России состоялся первый полет тяжелого транспортного беспилотника «Партизан»
Разработчики Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина провели первые летные испытания демонстратора транспортного БПЛА сверхкороткого взлета и посадки «Партизан», сообщил глава проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич.
Макеич сообщил ТАСС, что полет длился 20 минут на высоте 200 метров, беспилотник двигался со скоростью от 50 до 200 км/ч.
Первый полет «Партизана» прошел в пилотируемом режиме, чтобы обеспечить безопасность и снять полетные данные.
Отмечается, что первый полет подтвердил существенное повышение взлетно-посадочных характеристик по сравнению с летательными аппаратами данного класса.
Генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев в свою очередь заявил, что по итогам проведенных работ планируется создать универсальный летательный аппарат с возможностью опционального пилотирования.
Беспилотный летательный аппарат предназначен для перевозки грузов массой до 1 тыс. килограммов на расстояния до 1 тыс. километров. Способен взлетать и садиться на неподготовленные площадки габаритами 50 на 50 метров.