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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Новый железный занавес Запада вышел некачественнее старого

    Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

    «Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.

    7 комментариев
    5 марта 2024, 18:43 • Новости дня

    Президент Венгрии первым делом ратифицировал вступление Швеции в НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Новый президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО, сообщили в правительстве Венгрии.

    Ратификация вступления Швеции в НАТО стала первым решением Шуйока на посту президента Венгрии, передает РИА «Новости».

    Напомним, 26 февраля Венгрия одобрила вступление Швеции в НАТО. До этого венгерский парламент избрал новым президентом страны председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока.

    3 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ заявил о праве России ответить НАТО после откровений Шольца

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия имеет право ответить НАТО после признания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения уже находятся на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, Шольц признал, что британцы уже на Украине управляют оружием. Джонсон уточнил, что Запад, США, Англия и Германия фактически участвуют в конфликте против России, передает РИА «Новости».

    Экс-аналитик отметил, что у «России есть все возможные основания, чтобы нанести ответный удар по военным базам противника».

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    3 марта 2024, 10:24 • Новости дня
    Немецкие СМИ: Германию втягивают в войну с Россией

    Журналист Кеппель: Офицеры бундесвера втягивают Германию в войну с Россией

    Немецкие СМИ: Германию втягивают в войну с Россией
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Офицеры бундесвера разговорами об ударе по Крымскому мосту втягивают Германию в войну с Россией, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем Youtube-канале.

    По его словам, подобными разговорами генералы ВВС втягивают Германию все глубже в войну, и они будут либо уволены, либо наказаны со всей строгостью, передает РИА «Новости».

    Кеппель раскритиковал военных за легкомысленность в отношении перспективы мировой войны, указав, что Германия опять ведет мир к масштабному конфликту.

    Он добавил, что нет никакого осознания огромной опасности сложившейся ситуации.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    5 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию

    Военный эксперт Сивков: Враг при атаке на Россию может прибегнуть к стратегии США в Ираке и Югославии

    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Представленный сценарий нападения на Россию напоминает стратегию США в Ираке и Югославии. Ключевая роль в этом плане отводится авиации. Для готовности отразить потенциальную агрессию ВС РФ необходимо уже сейчас начать подготовку, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее журнал «Военная мысль» представил возможный сценарий нападения на Россию.

    «Сценарий нападения, опубликованный «Военной мыслью», напоминает стратегию американцев во времена Ирака и Югославии. Это типовой вариант начала военных действий со стороны США. Они тоже начинали атаку с массированного ракетно-авиационного удара», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Создание объединенных формирований – это также типичная для Вашингтона практика. Там существует две ветви управления. Административная занимается вопросами подготовки личного состава и обеспечения армии. Оперативная, о которой говорится в статье, включает разные рода войск, имеет общее командование и решает задачи по применению оружия», – отмечает он.

    «Как мы видим, план предполагает применение противником диверсионных групп и сил специальных операций. Скорее всего, для этого будут подбираться люди этнически близкие к нам, например, украинцы. Перед подразделениями, судя по всему, будет стоять задача по уничтожению нашей инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «Воздушная операция, о которой также идет речь, вероятно, будет представлять из себя серию ударов ракетами и авиацией с целью подавления нашей ПВО. Затем противник попытается атаковать наши аэродромы и склады. Ставку сделают на ослабление страны», – рассуждает эксперт.

    «При таком развитии событий России будет наиболее разумно сконцентрироваться на нанесении критического урона авиации противника, для этого потребуется вывести из строя порядка трети сил противоборствующей стороны», – поясняет он.

    «Именно поэтому в статье ставится вопрос о дальнейшем развитии нашей авиации, улучшении организации ее боевого применения. Кроме того, акцент стоит делать на ПВО и РЭБ, которые могут стать серьезным подспорьем в случае атаки с воздуха. Также стоит напомнить, что Россия развивает ракеты большого радиуса действия, в том числе «Кинжалы», которые практически неуязвимы для зенитных средств. Это позволяет вести бой на дальних дистанциях. Если сейчас не сбавлять темп, то можно серьезно снизить риски развития событий, описанных в публикации», – резюмировал Сивков.

    Ранее издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» опубликовал возможный сценарий воздушно-наземной или воздушно-морской военной операции против России. Как указывается в статье, иностранные специалисты обсуждают создание воинских формирований нового типа – «объединенных оперативных формирований» (ООФ), которые должны быстро нанести комплексное поражение инфраструктуре.

    До начала активной фазы ООФ будут устраивать провокации и усилят разведку. Речь, в частности, идет о регулярных полетах у госграниц и проведении учений. Боевой и численный состав ООФ мирного времени может составлять 50–70% от состава военного времени.

    Наиболее ожидаемыми называются «воздушно-наземные (морские) операции». Предполагается, что кампания начнется с «быстрого (мгновенного) глобального удара» и нескольких (от двух до семи) «массированных ракетно-авиационных ударов». Авиация начнет действовать «одной из первых» и может вступить в бой «еще до развертывания основной группировки». В связи с этим возрастает роль ВКС России, в отношении которых требуется выработать новые взгляды на организацию применения самолетов как в мирное, так и в военное время.

    Примечательно, что ранее Bild сообщал, что в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. Первым этапом в документе названа «кампания массовой дезинформации», призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

    На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж. «Вторжение войск» прописан как третий этап, а четвертый предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

    В январе Bild, ссылаясь на секретный документ бундесвера, выпустил статью о возможном конфликте между НАТО и Россией. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года.

    Кроме того, в США был опубликован доклад для сухопутных войск «Русская тактика». Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?». Авторы заявляют, что раскрыли «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

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    3 марта 2024, 11:08 • Новости дня
    WSJ предупредила об осложнениях отношений НАТО и Германии

    WSJ: Перехваченный разговор немецких военных может осложнить отношения с НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В отношениях между Германией и НАТО может возникнуть напряженность из-за перехваченного разговора высокопоставленных немецких военных о потенциальном использовании дальнобойной ракеты Taurus Украиной, пишет The Wall Street Journal (WSJ). По информации газеты, произошедшее вызвало ярость в Германии.

    Как пишет The Wall Street Journal, из перехвата беседы следует, что военные США, Британии и Франции находятся на Украине и помогают Киеву обслуживать сложную западную технику, хотя перечисленные страны отрицают наличие там своих военных. По мнению издания, это может осложнить отношения Германии и НАТО, передает «Коммерсант». Опрошенные WSJ эксперты считают, что инцидент с перехватом разговора сделал поставки Киеву Taurus еще менее вероятными.

    WSJ сообщает также, что беседа велась на платформе WebEx, один из участников находился Сингапуре и подключился к разговору посредством телефона. Источники сообщили, что WebEx часто используется для переговоров чиновников и военных.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию.

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    5 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    RMF: Гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО в Польше

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое военнослужащих попали под трак гусеничной машины во время учений Североатлантического альянса в Польше, сообщила радиостанция RMF FM.

    Как сообщила радиостанция, ЧП произошло в центре подготовки сухопутных войск в Дравско-Поморском. Пострадавших пытаются реанимировать, на место происшествия вылетели два вертолета скорой помощи, передает RT.

    Ранее силы НАТО начали переправу через Вислу на учениях Steadfast Defender.

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    4 марта 2024, 18:14 • Новости дня
    Бывший советский аэродром Албания передала авиации НАТО
    Бывший советский аэродром Албания передала авиации НАТО
    @ Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Албания предоставила военный аэродром Кучова, который был построен СССР, для размещения на его территории ВВС стран НАТО, сообщили в пресс-службе альянса.

    По словам официального представителя альянса Дилана Уайта, реконструкция авиабазы является стратегической инвестицией, позволяющей укрепить позиции на Западных Балканах, передает ТАСС.

    Аэродром находится в 80 км от столицы Албании, стоимость реконструкции, которая ведется с 2019 года, составила 50 млн евро.

    Премьер-министр Албании Эд Рама заявил, что эта база станет еще одним элементом безопасности на Западных Балканах. Он связал открытие авиабазы с «угрозой», якобы исходящей от России.


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    5 марта 2024, 14:08 • Новости дня
    Орбан заявил о конце гегемонии Запада

    Премьер Венгрии Орбан заявил о конце гегемонии Запада

    Орбан заявил о конце гегемонии Запада
    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в министерстве иностранных дел республики на ежегодном совещании венгерских послов, заявил, что гегемония Запада подошла к концу, и сейчас это уже никто не оспаривает.

    В настоящее время формируется новый мировой порядок, привел его слова пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши, передает ТАСС.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США продолжают попытки привести к власти подконтрольные правительства по всему миру, но Вашингтон теряет свою гегемонию и не может с этим смириться.

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    4 марта 2024, 14:37 • Новости дня
    Орбан: В украинском конфликте не будет победителей
    Орбан: В украинском конфликте не будет победителей
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запад не сможет победить Россию в конфликте на Украине, но и Россия не может одержать там победу, поэтому необходимы переговоры, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Есть только одно решение: рано или поздно должны начаться переговоры о мире», – передает ТАСС слова Орбана.

    Также премьер-министр отметил, что сейчас Венгрия должна отказать от отношений с Россией, но именно в тех областях, где действуют санкции Евросоюза.

    «Венгрия находится между Востоком и Западом и в своей экономической политике делает ставку на развитие отношений между двумя мирами. Мы не будет отделять себя от восточной части мира», – добавил глава правительства.

    Ранее Орбан заявлял, что в Европе никто не верит в победу Украины.

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    2 марта 2024, 19:43 • Новости дня
    Сийярто: Венгрии не нужен транзит газа через Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Будапешту для обеспечения безопасности поставок энергоресурсов не нужен транзит через Украину при наличии «Турецкого потока», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Министр заявил, что «Турецкий поток» снабжает Венгрию газом, поставки энергии в республику в безопасности, транзит через Украину Будапешту не нужен, но страна открыта для переговоров по увеличению каналов поставок газа, передает РИА «Новости».

    Ранее Сийярто сообщил, что Турция и Болгария согласились сохранить транзит российского газа.

    Вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия готова поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.

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    3 марта 2024, 23:26 • Новости дня
    Президент Латвии напомнил Маску о цели создания НАТО

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ответил Маску, что целью создания НАТО было противодействие России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Латвии Эдгардч Ринкевичс ответил американскому миллиардеру Илону Маску, поддержавшему идею о роспуске НАТО после распада Организации Варшавского договора, напомнив, что Североатлантический альянс создавали для противодействия «врагам свободного мира».

    «Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать - это Россия и другие враги свободного мира», – написал Ринкевичс в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России), которая принадлежит Маску, передает РИА «Новости».

    Ранее Маск поддержал заявление американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что после распада СССР НАТО нужно было распустить, поскольку потом у альянса начался «экзистенциальный кризис». Однако, вместо того, чтобы распуститься после развала СССР, НАТО выбрал политику расширения блока, из-за чего требовался враг, необходимый для оправдания ее существования.

    «Действительно. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжила существовать, хотя и была распущена Организация Варшавского договора, ее заклятый враг и причина существования», – согласился с высказыванием Сакса Маск.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ, враждебная риторика со стороны государств – членов Североатлантического альянса – «это повод для глубокой обеспокоенности и основание для принятия дополнительных мер» для обеспечения безопасности России. 



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    5 марта 2024, 02:28 • Новости дня
    Пентагон отверг сообщения об использовании F-35 на Украине

    Пентагон отверг заявление главы минобороны Сингапура об использовании США истребителей F-35 на Украине

    Пентагон отверг сообщения об использовании F-35 на Украине
    @ Kaitlyn Ergish/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что США задействовали истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. В Пентагоне заверили, что не используют F-35 на Украине.

    Министр обороны Сингапура заявил, что «недавно США использовали свои F-35, чтобы обнаружить и опознать площадки запуска ракет ПВО российских войск на Украине». По словам руководителя военного ведомства, полученными данными США «поделились со странами НАТО», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik.

    Sputnik отмечает, что в случае подтверждения этой информации действия США можно рассматривать как очередной сигнал о подготовке странами НАТО «крупной военной эскалации».

    Представитель Пентагона заверил, что «США не используют F-35 на Украине».

    Напомним, разведывательная авиация государств Запада регулярно выполняет полеты вблизи российских территорий. НАТО открыто признают: альянс делится этими разведданными с киевским режимом.

    В 2023 году БПЛА MQ-9 упал в Черное море. В Вашингтоне заявили, что причиной крушения стал агрессивный маневр российского истребителя Су-27. В Минобороны России указали, что БПЛА нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», которые Россия установила в связи с началом военной операции.

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    4 марта 2024, 16:52 • Новости дня
    МИД сообщил о встрече стран ядерной «пятерки» в Саудовской Аравии
    МИД сообщил о встрече стран ядерной «пятерки» в Саудовской Аравии
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Рабочая встреча стран ядерной «пятерки» состоялась 29 февраля в Саудовской Аравии при координаторстве России в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), следует из сообщения МИД России.

    В сообщении уточняется, что во встрече принимали участие Россия, Китай, Великобритания и Северная Ирландия, США, Франция. Других подробностей встречи дипведомство не приводит, передает ТАСС.

    Ранее политолог Геворг Мирзаян объяснил, почему ядерное предупреждение президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию оказалось резким.

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    3 марта 2024, 14:48 • Новости дня
    Министр обороны Италии разделил оценки главы Пентагона о возможном столкновении с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera заявил, что помощь Украине помогает не допустить расширения конфликта. Этот тезис, по его мнению, следует из «верных» оценок Пентагона.

    По его словам, помогать защищаться Украине необходимо, чтобы избежать расширения конфликта, передает ТАСС. Крозетто добавил, что, если бы Киев пал, Россия бы добралась бы до Европы, и последовала бы реакция, как верно сказали в Пентагоне.

    Он отметил также, что над мирными переговорами нужно работать при уважении международного права и принципа о неприкосновенности границ.

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО. По его словам, успехи российских военных на фронте вызывают тревогу. Остин подчеркнул, что в случае поражения Украины Россия «не остановится» на достигнутом.

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    4 марта 2024, 16:20 • Новости дня
    Орбан: Запад упустил шанс для заключения мира на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада не смогли локализовать конфликт на Украине и упустили возможность для заключения мирного соглашения, когда в нем была заинтересована Россия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан считает, что Запад упустил подходящий момент для быстрого заключения мирного соглашения, но, по его словам, оно рано или поздно будет достигнуто при участии США, передает ТАСС.

    Премьер Венгрии считает, что существует опасность того, что мнение Евросоюза на переговорах по Украине уже учитываться не будет.

    Ранее Орбан заявил, что Запад не сможет победить Россию в конфликте на Украине, но и Россия не может одержать там победу, поэтому необходимы переговоры.

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    4 марта 2024, 12:02 • Новости дня
    В МИД назвали провокационными учения НАТО Nordic Response

    МИД: Россия следит за учениями НАТО Nordic Response и считает их провокационными

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия следит за начавшимися учениями НАТО Nordic Response 24, в которых принимают участие Финляндия и Швеция, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    По его словам, российские военные следят за учениями, все необходимые средства для этого имеются, передает ТАСС.

    Грушко добавил, что Россия считает, что эти учения носят демонстративно-провокационный характер.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что размах военных учений США и их союзников увеличится в 2024 году за счет потенциала стран – членов НАТО.

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