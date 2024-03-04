Эксперт: «Сириус» стал молодежной столицей мира

Политолог Зинков: Всемирный фестиваль молодежи показал, что мир нуждается в России

Tекст: Олег Исайченко

«В целом Всемирный фестиваль молодежи подтверждает два факта. Первый: прошедшие дни очень ярко продемонстрировали, что мир очень нуждается в России. Особенно это касается активной и здравомыслящей молодежи из других стран», – пояснил Никита Зинков, председатель президиума молодежного отделения Российского общества политологов, член Экспертного клуба «Дигория».

По его словам, масштаб фестиваля наглядно опровергает навязываемый Западом тезис о якобы изоляции России – и это второй важнейший факт. «Здесь находится более 10 тыс. молодых иностранцев, которые своим приездом подчеркнули согласие с ролью России как одного из центров формирования традиционных ценностных ориентиров».

Причем речь идет не про абстрактные, а про «фундаментальные и универсальные ценности, среди которых – идеи справедливости, равенства и взаимопомощи на самых разных уровнях». Собеседник также отметил, что «ВФМ сейчас замер в ожидании возможной встречи с президентом, так как иностранцы хотят пообщаться с лидером мирового уровня, который двигает нашу молодежь в ценностно правильное и технологически развитое будущее».

«Важно и то, что фестиваль показал всему миру возможности России по развитию молодежи. В нашей стране молодые люди могут всесторонне развиваться и самореализовываться без каких-либо ограничений извне. Открыты все сферы: от ядерной физики и культуры до политики и киберспорта. Для этого у нас есть вся необходимая инфраструктура», – добавил эксперт.

«Таким образом, федеральная территория «Сириус» стала молодежной столицей мира. В ходе фестиваля мы видим объединение молодежи из огромного количества стран. Молодые люди заинтересованы в понимании России, и Россия готова с ними делиться своими ценностями, своими возможностями. Это символично, ведь тема сегодняшнего дня фестиваля: «Мир возможностей для каждого», – резюмировал политолог.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Он собрал 10 тыс. иностранцев из 188 государств и 10 тыс. россиян из всех 89 регионов нашей страны. Возможность принять участие в мероприятии также получили подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа.

Торжественная церемония открытия ВФМ прошла в субботу в Большом ледовом дворце, построенном для зимней Олимпиады 2014 года. В видеообращении Владимир Путин отметил, что в России переплетаются сотни языков, культур и традиций, а братство народов всегда было и остается главной опорой страны.

По словам президента, большинство жителей Земли разделяют такие ценности, как равенство и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощь, служение своему Отечеству и ответственность за его судьбу. Он подчеркнул, что беречь и защищать их нужно сообща.

Основные мероприятия фестиваля проходят с 1 по 7 марта. ВФМ предлагает более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа. Более 1,5 тыс. спикеров делятся с участниками своим опытом в различных сферах.

С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля: 2 тыс. иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой нашей страны.