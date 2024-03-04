Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.0 комментариев
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе приложения
В работе приложения Telegram зафиксированы сбои, за последние 24 часа на работу мессенджера пожаловались 1226 пользователей, следует из данных сервиса Downradar.
Чаще всего о сбоях сообщали пользователи из Москвы (964), Петербурга (83), Екатеринбурга и Свердловской области (39), передает ТАСС.
Сообщалось о неработающем без VPN приложении, а также о плохой загрузке фотографий и голосовых сообщений.
Ранее массовый сбой в работе Telegram фиксировали 27 февраля.