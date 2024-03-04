  • Новость часаПисториус: На утекшей записи про Крымский мост обсуждались сценарии, а не планы
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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Германия забыла о благодарности русским

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

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    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    4 марта 2024, 00:55 • Новости дня

    Израиль ликвидировал вербовщика ХАМАС

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации Махмуда Мухаммеда Абд Хада, который в ХАМАС отвечал за вербовку боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля в ходе совместной операции со Службой общей безопасности ликвидировала ударом с воздуха в центральной части сектора Газа активиста радикального палестинского движения ХАМАС, который отвечал за вербовку новых боевиков.

    «Махмуд Мухаммед Абд Хад был уничтожен в результате удара с воздуха в центральной части сектора Газа. Он занимал военную должность и отвечал за вербовку новых боевиков», – приводит ТАСС заявление ЦАХАЛ.

    Отмечается, что Мухаммед Абд Хад набирал участников батальона «Эз-Зейтун» в северной части сектора Газа и вел сбор средств, «используемых для терроризма и поддержки военной деятельности ХАМАС».

    Ранее сообщалось, что в Москве на встрече палестинских фракций, в том числе ФАТХ и ХАМАС, участники договорились предпринять действия для освобождения сектора Газа и Западного берега реки Иордан от блокады Израиля.

    Палестинские фракции также условились действовать для обеспечения доставки гуманитарной и жизненной важной медицинской помощи без ограничений и условий, следует из принятой по итогам переговоров декларации.


    2 марта 2024, 19:16 • Новости дня
    На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие

    Express: Российская ракета «Сармат» способна устроить конец света

    На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие
    @ Министерство обороны/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский ракетный комплекс «Сармат» может поражать несколько целей одновременно, он способен устроить конец света, пишет Express.

    Издание приводит ошеломляющие характеристики «Сармата»: в длину 35 метров, «Сатана-II» (по классификации НАТО – прим. ВЗГЛЯД) весит 220 тонн. По данным журналистов, ракета представляет собой несколько установок с независимым наведением, благодаря чему может поразить несколько целей одновременно, передает РИА «Новости».

    По данным Центра стратегических и международных исследований США, «Сармат» преодолевает всю территорию Европы и большую часть США, эта ракета не похожа ни на одну, которая есть у других стран.

    Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов. По его словам, в войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат», которые скоро Россия продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве.

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    3 марта 2024, 01:10 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ

    Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ «Kirpi» за отсутствие печки

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы группировки «Центр» прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле «Kirpi» в освобожденном городе Авдеевка и раскритиковали его за плохую работу печки.

    «С печкой проблемы у этой машины, она не для нашего климата, нет печки можно сказать», – рассказал РИА «Новости» командир автомобильного взвода с позывным «Чебаркуль».

    По его словам, «Kirpi» была брошена ВСУ в бегстве и досталась российским войскам почти в нетронутом состоянии. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин.

    Ранее сообщалось, что российские военные вывели в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, которую ранее подбили на Авдеевском направлении, получив тем самым трофей.

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    2 марта 2024, 04:26 • Новости дня
    Россия уведомила США о пуске МБР «Ярс»

    Пентагон подтвердил уведомление США со стороны России о пуске МБР «Ярс»

    Россия уведомила США о пуске МБР «Ярс»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Москва уведомила Вашингтон об учебно-боевом пуске твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс», сообщил Пентагон.

    Пентагон пояснил, что информация была передана через Центр по уменьшению ядерной опасности. США заявили, что намерены «следить за ситуацией», передает ТАСС.

    Напомним, российское Министерство обороны сообщило об успешном испытании МБР «Ярс». Учебно-боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

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    3 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Российские военные подбили еще один танк Abrams

    Российские военные подбили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие ВС России поразили танк Abrams производства США на Авдеевском направлении, рассказал представитель предприятия-производителя FPV-дронов «Упырь».

    Он рассказал ТАСС, что после двух попаданий FPV-дронов «Упырь» танк Abrams загорелся. Сперва 30-я бригада пехоты помогла сбить гусеницу танку, а затем было два попадания боеприпасами ПГ-7В.

    Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев, танк Abrams уничтожен в населенном пункте Бердычи на Авдеевском направлении.

    Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

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    3 марта 2024, 06:05 • Новости дня
    За ночь средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Крымом

    Средства ПВО сбили за ночь 38 украинских беспилотников над Крымом

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 3 марта сбили над Крымом 38 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.

    «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны, которое приводит ТАСС.

    Отмечается, что дежурными средствами ПВО все украинские БПЛА уничтожены над Республикой Крым.

    Ранее сообщалось, что ночью 3 марта на Крымском мосту временно перекрывали движение. Находящихся на мосту и в зоне досмотра в центре призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    При этом в ФРГ начали проверку из-за записи обсуждения военными атаки на Крымский мост, в которой они обсуждают, способны ли ракеты Taurus разрушить сооружение.

    В России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от Берлина.

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    1 марта 2024, 16:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успешном испытании МБР «Ярс»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На государственном испытательном космодроме Плесецк прошел учебно-боевой пуск твердотопливной МБР подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» с разделяющейся головной частью, заявило российское министерство обороны.

    Учебно-боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке, все поставленные задачи выполнены в полном объеме, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целью пуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик комплекса. В ходе подготовки к мероприятию РВСН отработали передислокацию в удаленный район стартовой батареи ПГРК «Ярс» с подготовкой и проведением пуска.

    Ранее комплекс «Ярс» заметили на улицах Москвы. Минобороны уточняло, что машины направлялись в Московскую область для подготовки к параду Победы.

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    1 марта 2024, 13:14 • Новости дня
    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор Долгов: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц испытывает давление со стороны немцев, военных и политического истеблишмента. Поэтому он решил подставить Лондон. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Британии раскритиковали Шольца из-за слов о контроле Британии за применением ВСУ британских ракет.

    «Для всех давно очевидно, что британцы помогают ВСУ применять ракеты. Своим заявлением Шольц всего лишь раскрыл «секрет Полишинеля». При этом военные и политический истеблишмент ФРГ выступают против прямого вмешательства страны в конфликт», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Более того, опросы общественного мнения показывают, что население Германии также не поддерживают оказание помощи Украине, а те партии, которые не хотят спонсировать ВСУ, набирают все большую популярность. Окружение Шольца прекрасно понимает, что их сдвигают на «политическую обочину», и канцлер пытается исправить ситуацию», – отмечает он.

    «Фактически Шольц назвал Лондон соучастником ударов по России. Однако Германия тоже является сообщником ВСУ. ФРГ поставляет оружие на Украину и дает деньги. Да, Берлин пока не отправляет Зеленскому дальнобойные ракеты, однако другие западные страны, такие как Франция или Британия, это делают», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, чем больше будет успехов в России в спецоперации, тем чаще Европа будет назначать новых ответственных за провал западной политики в отношении Москвы. По мере приближения этого момента мы увидим увеличение случаев внутренней грызни. И Макрон, и Сунак, и Шольц – «политические трупы». Я думаю, что они быстро уйдут со сцены, однако могут перед этим наломать дров», – акцентирует сенатор.

    «Проблема в том, что европейцы выполняют американские команды. Текущая ситуация сохранится, пока существует диктуемая Вашингтоном западная линия по поддержке Украины. Никакие заявления не поменяют это положение дел. Россия, в свою очередь, смотрит не на слова, а на действия», – резюмировал Долгов.

    Напомним, в Британии раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за его слова о том, что Лондон контролирует применение украинскими военными британских ракет, сообщает ТАСС. Руководитель Германии был обвинен в злоупотреблении разведданными.

    Председатель комитета по международным делам Палаты общин британского парламента Алиша Кирнс назвала «комментарии Шольца безответственными и пощечиной союзникам». «Мы дали Storm Shadow, мы все должны давать, что можем, Шольц должен передать Taurus и перестать тормозить безопасность Европы», – сказала она.

    Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес обвинил Шольца в опасном использовании фактов, которые он назвал зачастую неправильными, сообщает The Evening Standard. Таким образом канцлер якобы оправдывается за отсутствие помощи ВСУ. «Снова и снова Германия оказывала помощь Украине последней. На каждом этапе их приходилось заставлять или стыдить, заставляя что-либо делать. Это не лидерство, а следование», – подчеркнул он.

    Ранее Шольц объяснил отказ Германии передавать ВСУ ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве. Он подчеркнул, что для контроля над применением этого вида вооружений ФРГ пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Кроме того, канцлер, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется».

    Также канцлер отметил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат альянса, потому что в противном случае это повлекло бы за собой большую опасность. «И я по-прежнему привержен этому», – констатировал глава правительства ФРГ.

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    1 марта 2024, 09:03 • Новости дня
    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине

    Focus: Шольц не передает Украине Taurus из-за отсутствия доверия

    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине
    @ Grant Hubbs/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Настоящая проблема, из-за которой канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать Украине немецкие ракеты Taurus, заключается в отсутствии у него доверия к киевскому режиму, пишут немецкие СМИ.

    Эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн в статье для издания Focus отметил, что украинцы, как опасается Шольц, будут использовать Taurus таким образом, который федеральному канцлеру не понравится, передает РИА «Новости».

    Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве».

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    3 марта 2024, 07:08 • Новости дня
    В районе Феодосии перекрыли движение машин после сообщений о взрывах

    Движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии перекрыли после сообщений о взрывах

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение машин перекрыли на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Участок в районе Феодосии. В ближайшее время будет сообщено о путях объезда и ориентировочном времени снятия ограничений», – приводит РБК сообщение Крючкова.

    Отмечается, что заявление чиновника было сделано после сообщений в Сети о звуках взрывов в Феодосии – жители города сообщали о сработавших сигнализациях у машин и дрожащих стеклах. Также движение было перекрыто и по Крымскому мосту.

    Позже Минобороны России сообщило, что за ночь над Крымом было сбито 38 украинских беспилотников.

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    3 марта 2024, 01:40 • Новости дня
    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных, попавшего в российские СМИ

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных
    @ Moritz Wolf/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Для расследования ситуации с появлением в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием крылатых ракет Taurus в Бундестаге может быть создан специальный комитет, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт

    «Сообщения вызывают удивление в двух отношениях: во-первых, разговоры, связанные с безопасностью, очевидно, прослушиваются русскими. С другой стороны, канцлер, возможно, оправдывает свой отказ от поставок Taurus искажением фактов», – заявил Добриндт журналу Der Spiegel, передает ТАСС.

    По его словам, в ходе работы комитета Шольц должен будет ответить на оба эти вопроса в максимально сжатые сроки.

    Ранее Минобороны Германии заявило, что внутренний разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен. При этом Шольц пообещал расследовать ситуацию вокруг записи быстро.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

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    1 марта 2024, 17:18 • Новости дня
    Путин подписал указ о военных сборах для пребывающих в запасе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2024 году, документ вступает в силу со дня опубликования.

    В соответствии с указом в 2024 году призываются россияне, пребывающие в запасе, они пройдут военные сборы в ВС России, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Сборы граждан, находящихся в запасе, – это плановое мероприятие по совершенствованию боевой выручки резервистов, такие мероприятия проходят каждый год.

    В 2023 году Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян в мае.

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    1 марта 2024, 17:10 • Новости дня
    «Адмирал Горшков» провел успешные учения в Баренцевом море

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Баренцевом море прошли учения фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», корабль отработал учения по поиску подлодки условного противника, сообщили в пресс-службе флота.

    Фрегат провел в Баренцевом море несколько общекорабельных учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по борьбе за живучесть, сообщили в СФ, передает ТАСС.

    Учения проводились во взаимодействии с корабельным вертолетом Ка-27ПЛ. Отрабатывался поиск и слежение за подлодкой условного противника, ее исполнила атомная подлодка Северного флота. Успешно прошли стрельбы ракетой-торпедой по цели. Также отработана защита по противовоздушной защите, в том числе по защите от дронов условного противника.

    «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – многоцелевой фрегат дальней морской и океанской зоны, способен эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником. Корабль вооружен ракетным комплексом «Калибр-НК», он также принимал участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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    3 марта 2024, 00:13 • Новости дня
    В ДНР из-за обстрелов ВСУ за сутки погибли двое жителей

    Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР, два мирных жителя погибли

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска за прошедшие сутки 12 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, в результате чего погибли два мирных жителя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «12 фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц», – приводит сообщение представительства ТАСС.

    В результате  ударов повреждено три жилых дома, один объект гражданской инфраструктуры.

    Отмечается, что на горловском направлении зафиксировано семь обстрелов, на донецком – пять. Всего украинские военные выпустили по республике 34 единицы различных боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинский дрон повредил электроснабжение двух населенных пунктов, повредив линию электропередачи. Взрывное устройство было сброшено с беспилотника на окраине села Щетиновка Белгородского района.

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    1 марта 2024, 13:57 • Новости дня
    Путин: Россия не собирается размещать ядерное оружие в космосе

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе, заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности.

    «Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю «якобы», потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет», – приводит его слова ТАСС.

    Путин сообщил, что на совещании с Советом безопасности планируется обсудить вопрос нейтрализации угроз, которые могут возникнуть для России в космической сфере.

    Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин назвал вбросами сообщения о том, что Россия якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе. Эта уловка, по его словам, призвана втянуть Россию в переговоры на условиях, выгодных исключительно США.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как заставить США принять российские условия для глобальных переговоров.

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    3 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Под Авдеевкой FPV-дронами уничтожен подбитый из РПГ-7 танк Abrams

    FPV-дроны уничтожили американский танк Abrams, подбитый из РПГ-7 под Авдеевкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Под Авдеевкой бойцы группировки «Центр» FPV-дронами уничтожили очередной американский танк Abrams, который был подбит из гранатомета РПГ-7 сообщил представитель предприятия-производителя дронов «Упырь».

    «Американская машина вплотную приблизилась к нашим позициям, пехотинцы сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Остановленный танк был сожжен расчётом FPV-дронов», – приводит РИА «Новости» слова производителя дронов.

    По его словам, военные использовали два дрона-камикадзе «Упырь».

    Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    1 марта в Минобороны России сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.



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    • Василий Стоякин Василий Стоякин
      Где на Украине искать нацистов

      Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

      21 комментарий
    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

      23 комментария
    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
      Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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