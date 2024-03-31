Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.3 комментария
Буданов рассказал о выгоде использования террористов РДК
Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Киеву очень выгодны действия РДК
Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что действия членов ячейки РДК (организация признана террористической и запрещена на территории России) выгодны Киеву.
Как сказал Буданов в эфире телеканала «Рада», сегодня Украине очень выгодны действия РДК, поскольку они отвлекают силы ВС России на фронте, но действовать они способны только в приграничных зонах и «не смогут с оружием дойти до Москвы», передает РИА «Новости».
Ранее координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег-харьковчан, заявил, что ВС России нанесли удар по бывшему штабу ПВО, где расположился украинский погранотряд. Были уничтожены несколько десятков человек, у некоторых были нашивки РДК (террористическая организация, запрещенная в России).