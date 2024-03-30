Во Франции задержали 62-летнего египтянина за подготовку теракта в Нотр-Даме

Военные эксперты объяснили масштабные удары России по энергообъектам Украины

Tекст: Андрей Резчиков

«Россия наносит удары по машинным залам украинских ГЭС, мы не трогаем саму плотину. А это означает, что никакой экологической катастрофы не будет, плотина остается на месте», – подчеркнул Константин Сивков, вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

«Удары по энергетическим объектам лишают Украину возможностей по восстановлению поврежденной боевой техники. Поэтому это снижает возможности ВСУ по ведению боевых действий», – подчеркнул специалист.

По оценке эксперта, удары по энергообъектам Украины, которые наносятся в марте, «действительно были масштабными». «Эти удары наносятся в контексте зачистки систем противовоздушной обороны и перехода к применению новых типов более мощных боеприпасов. Все это говорит о том, что Россия готовится к более серьезным действиям», – добавил спикер.

«Мы выбиваем только те помещения ГЭС, которые занимаются генерацией, по плотинам удары не наносятся. Зеленский пытается играть на публику. Ранее он говорил, что Россия якобы сама обстреливает Запорожскую АЭС», – добавляет военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, удары наносятся по той генерации, которая обеспечивает работу производственных мощностей и логистического транспорта – железной дороги. «На Западе Украины было создано несколько предприятий по выпуску военной техники для нужд ВСУ. Поэтому когда мы разрушаем энергетическую инфраструктуру и военные заводы, мы лишаем Украину возможности сопротивляться», – пояснил спикер.

Он отметил, что ранее благодаря ударам по энергообъектам Украины была сорвана попытка контрнаступления ВСУ летом прошлого года, противник не смог дойти даже до передней линии обороны. Однако за счет помощи Запада были созданы новые энергетические мощности. «Сейчас Украина снова планирует наступление, но мы же не будем ждать, пока ВСУ подготовятся. Мы заранее лишаем противника возможности создавать угрозы на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул Леонков.

В условиях нынешнего экономического кризиса в Европе и США восстановить энергетическую инфраструктуру Украины «будет очень проблематично». «Когда мы освободим эти территории, то сможем восстановить эти объекты, у нас все для этого есть», – уверен эксперт.

Что касается слов Зеленского об угрозах Молдавии со стороны России, то Леонков подчеркивает, что в Киеве неоднократно заявляли об этом и ранее. «Зеленский часто говорит, что российская армия не остановится, пойдет на Европу. Это обычный пропагандистский треп, запугивание несознательных европейцев», – отметил спикер.

Ранее Зеленский назвал Каневскую и Днестровскую ГЭС «осознанными целями» российских ударов. По его словам, Россия якобы пытается повторить экологическую катастрофу, которая произошла в Херсонской области. «Сейчас под угрозой не только Украина, но и Молдова, – заявил Зеленский. – Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине».

По всей видимости, имеется в виду затопление значительных территорий Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС в 2023 году после ударов ВСУ. При этом Киев отрицал свою ответственность за экологическую катастрофу.

В марте Россия возобновила ракетные удары по энергетическим объектам противника. На прошлой неделе целью стала ДнепроГЭС, которую называют важнейшим объектом энергетической системы Украины. Были повреждены машинные залы, а плотина осталась не тронутой.

На прошлой неделе минэнерго Украины сообщило, что энергосистема страны подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Страна потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Местные энергетики ожидают, что из-за сильных повреждений энергосистемы на Украине к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.