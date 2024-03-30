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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.

    3 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    19 комментариев
    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    15 комментариев
    30 марта 2024, 12:11 • Новости дня

    Авиакомпания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью

    Авиакомпания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Полетная программа турецкой авиакомпании Southwind Airlines в Анталью из Калининграда отменена из-за запрета для перевозчика на пролет над воздушным пространством Евросоюза.

    Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что туристам, которые уже купили туры с этими чартерами, предложат полный возврат средств или альтернативный перелет через Москву или Петербург, передает РИА «Новости».

    «Согласно устоявшейся практике, туристам, которые купили туры, сформированные на этих чартерах, предложат полный возврат или перелет через Москву/Санкт-Петербург. На выбор туриста», – добавили в АТОР.

    Застрявшие из-за отмены полетов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе туристы уже возвращаются в Москву. По данным Flightradar, самолет летел в Россию через Турцию, Грузию и Казахстан.

    Напомним, в конце марта 2024 года Евросоюз ввел запрет на полеты над своей территорией для турецкой авиакомпании Southwind Airlines.

    28 марта 2024, 10:20 • Новости дня
    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России

    Убытки зарубежных компаний после ухода из России превысили 107 млрд долларов

    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убытки покинувших российский рынок после февраля 2022 года иностранных фирм превысили 107 млрд долларов, следует из анализа агентства Reuters.

    По данным агентства, потери связаны с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов компаний, передает ТАСС.

    При этом Reuters отмечает, что эти данные говорят о масштабах финансовых потерь глобального корпоративного сектора после начала спецоперации.

    Как отметил представитель консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, компании, которые все еще стремятся уйти из России, столкнутся с дополнительными трудностями, после этого будут вынуждены пойти на большие списания активов, вследствие чего понесут большие убытки.

    В декабре сумма убытков ушедших из России западных компаний составляла 103 млрд долларов.

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    29 марта 2024, 19:32 • Новости дня
    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»

    Евродепутат от Нидерландов де Грааф: Украина спланировала теракт в «Крокусе»

    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» спроектировал киевский режим, заявил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.

    Украина оплатила и спланировала этот теракт, заявил де Грааф в X (бывший Twitter), передает RT.

    По его словам, именно из-за Украины появилась «легенда о проплаченной Россией пропаганде».

    По мнению парламентария, киевский режим хочет заставить европейцев ненавидеть Россию, поскольку европейские дети «скоро должны будут умирать на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 01:53 • Новости дня
    Лавров: Американцев развратила покорность других стран
    Лавров: Американцев развратила покорность других стран
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Покорность других стран привела к тому, что внешнюю политику США определяют люди, которые «не умеют заниматься дипломатией», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Как заявил Лавров в интервью «Известиям», российская сторона указывала, что переговоры с США по вопросам стратегической стабильности будет вести только «в обстоятельствах, которые будут обеспечивать уважение друг друга, равноправие». По его словам, у США «все по-другому».

    «В условиях, когда нам объявлена война, сказать, что, ну, давайте, мы там воюем с вами, помогаем украинцам наводить современные виды дальнобойного оружия на ваши гражданские и инфраструктурные объекты, пускай там они стреляют друг друга, а мы давайте сядем поговорим. Это смешно», – заявил министр.

    Он полагает, что в Белом доме утратили навыки дипломатии, поскольку американских чиновников «развратила покорность» государств, согласных «прогибаться под американским диктатом». В частности, речь идет о Европе, заявил министр.

    Лавров считает, что отсутствие у Вашингтона сомнений в правоте и безнаказанности США позволила возглавить американскую внешнюю политику тем, кто «не умеет заниматься дипломатией».

    При этом глава МИД России указал, что США с их стремлением «удержать любой ценой гегемонизм» и «психологией глобального доминирования» так и не смогли продемонстрировать свою способность «на земле решать какие-то вопросы».

    Напомним, Лавров заявил, что Европы не существует как самостоятельного игрока, Европа «берет под козырек», когда американский «хозяин» говорит ей, что делать.

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    27 марта 2024, 13:40 • Новости дня
    Политолог оценил перспективы протестов против Орбана в Венгрии

    Политолог Трухачев: Орбан переживет уличные протесты в Будапеште

    Политолог оценил перспективы протестов против Орбана в Венгрии
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Протесты в Венгрии выгодны местной оппозиции, которая стремится получить больше поддержки населения перед выборами в Европарламент. Я не думаю, что Брюссель будет убирать Виктора Орбана с помощью демонстраций. ЕС просто подвергнет его обструкции и попробует привести лояльные себе силы на голосование, сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в Будапеште начались протесты с требованием отставки Орбана.

    «В Венгрии есть граждане, недовольные политикой Орбана. Более того, именно столица ранее голосовала против его партии. Поэтому неудивительно, что в Будапеште прошло факельное шествие», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Другое дело, что перспектив для расширения данного протеста практически нет. Во-первых, уличная политика – это обыденность для Европы. Во-вторых, Орбан переживал и гораздо более масштабные выступления против себя. Поэтому, я предполагаю, что он никак не будет реагировать на эту акцию», – отмечает собеседник.

    «В данном протесте заинтересованы лидеры венгерской оппозиции. Они хотят проявить себя, чтобы получить поддержку населения и Брюсселя. Дело в том, что в скором времени будут проводиться выборы в Европарламент. Практически все, что происходит в ЕС сейчас, следует рассматривать через призму этого голосования», – подчеркивает он.

    «Я не думаю, что против Венгрии будут применяться майданные технологии. Это страна Евросоюза, границы у нее открыты, и масштабные выступления могут быть опасны для соседних государств. Поэтому Орбана будут подвергать обструкции на уровне ЕС, не давать денег, поддерживать оппозицию и готовить общественное мнение против него. Все будет сделано для того, чтобы на следующих выборах пришли к власти лояльные Брюсселю силы», – резюмировал Трухачев.

    Ранее в Будапеште прошло факельное шествие с требованием отставки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и генерального прокурора Петера Полта. Несколько тысяч человек, многие из которых несли в руках факелы, устроили шествие от здания генпрокуратуры до парламента и провели митинг на центральной площади Лайоша Кошута.

    Отмечается, что призыв провести акцию выдвинул бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр, который обвинил власти в системной коррупции. В частности, он опубликовал запись домашнего разговора со своей экс-супругой Юдит Варгой, которая работала министром юстиции страны, в котором она рассказывает о попытке уничтожить часть доказательств по делу госсекретаря минюста Пала Волнера, которому в 2022 году было предъявлено обвинение в получении взяток от экс-руководителя службы судебных приставов Дьердя Шадля.

    Ранее венгерское правительство сочло неподобающей речь посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, в ходе которой он раскритиковал правительство республики за «антиамериканские отношения» и связи с Россией.

    Кроме того, в середине марта президент США Джо Байден утверждал, что Орбан стремится к диктатуре, сообщает ТАСС. Такую версию американский лидер изложил, выступая на встрече со сторонниками в Филадельфии. В ответ на это министерство иностранных дел европейской республики вызвало посла Штатов в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что подобные заявления Белого дома серьезно осложняют двусторонние отношения.

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    28 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16

    Военный эксперт Леонков: У России готов ответ на случай вылетов F-16 ВВС Украины с аэродромов третьих стран

    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство аэродромов Украины находятся под огневым контролем российских военных. Поэтому противник может выбрать в качестве места базирования F-16 Румынию или Польшу. И Владимир Путин четко дал понять предел терпения России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин назвал украинские F-16 законной целью.

    «Значительная часть авиации ВСУ уничтожена. На замену потерянного парка боевых самолетов офис Зеленского довольно долго выпрашивал у Запада истребители F-16, и некоторые решения по этому вопросу приняты. Командование украинской армии пыталось даже подготовить аэродромы на Западной Украине. Однако мы серьезно повредили военную инфраструктуру противника, в том числе взлетно-посадочные полосы», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер утверждает, что самолеты ВС ВСУ уже базируются на аэродромах Румынии. «Они залетают на территорию Украины, выполняют боевую задачу, дозаправляются на аэродроме подскока и улетают обратно в Румынию. Такая хитрость придумана для повышения живучести авиации ВСУ. Вместе с тем российские военные планомерно уничтожают самолеты противника в воздухе над Украиной», – сказал Леонков.  

    По его мнению, Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву. «Впрочем, в стороне не останется и Польша. В двух этих странах существует целая сеть аэродромов, которые способны принимать и обсуживать истребители», – заметил собеседник. Леонков допускает, что речь может идти, в частности, об аэродроме в польском Жешуве.

    По мнению аналитика, при выборе локации для украинских F-16 главным критерием станет близость к границе Украины. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребили ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    «Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. Глава государства подчеркнул, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – заявил Путин. Российский лидер напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна рассчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Речь идет о 42 истребителях. Также отмечалась, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

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    29 марта 2024, 03:56 • Новости дня
    Лавров подтвердил связи Пашиняна с фондом Сороса
    Лавров подтвердил связи Пашиняна с фондом Сороса
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян, когда был в оппозиции возглавлял созданное им движение, «которое – все это знали – имело связи с фондом Сороса» (фонд «Открытое общество» признан нежелательной организацией в России), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров сообщил, что лозунг у движения был «Выход» – имелся в виду выход «из ОДКБ и из Евразийского экономического союза». Министр напомнил, что под этим лозунгом Пашинян грозился «поднять народ», если «не его изберут». «Ну, в общем, демократия в своем наивысшем проявлении», – приводят его слова «Известия».

    Лавров рассказал, что Россию «никто не поставил в известность», когда Армения в Праге в 2022 году подписала с Азербайджаном документ «о том, что Карабах – это Азербайджан». По его словам, «никаких объяснений не было». Как заявил Лавров, Пашинян «всегда просил» помнить, что «параллельно с усилиями последних трех лет» необходимо «как-то урегулировать вопрос со статусом Нагорного Карабаха». Россия «этим занималась», сказал Лавров.

    Однако «вопрос о статусе отпал», когда сам Пашинян согласился признать регион территорией Азербайджана. Пашинян же при этом спросил у президента России Владимира Путина: «Владимир Владимирович, а почему вы как бы бросили карабахцев на произвол судьбы». «Извините ради бога, это вы решили, что они не являются гражданами или претендуют на какое то гражданство Азербайджана», – сказал Лавров.

    Как заявил Лавров, в ходе общения с Пашиняном у него складывалось впечатление, что тот осознает пользу союзнических отношений с Россией и сотрудничества в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Однако сейчас Ереван намерен «полагаться на Евросоюз», поскольку ОДКБ якобы «не выполняет своих обязательств», то есть Армения повторяет идеи «Выхода».

    Лавров считает, что такая позиция Армении не отвечает ее собственным интересам, интересам России, а также не способствует «стабильности на Южном Кавказе», который Запад желает «превратить в зону своего доминирования», как и другие регионы.

    Напомним, Пашинян заявил, что Ереван готов юридически «заморозить» участие Армении в ОДКБ. Спикер парламента страны Ален Симонян заявил, что считает получение статуса кандидата на членство в ЕС самым правильным и желательным вариантом для Армении.

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    30 марта 2024, 07:58 • Новости дня
    ЕС запретил турецкой авиакомпании летать через Европу из-за связей с Россией

    Евросоюз не разрешил Southwind Airlines летать через свою территорию из-за связей турецкой авиакомпании с Россией

    ЕС запретил турецкой авиакомпании летать через Европу из-за связей с Россией
    @ Frank Duenzl/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС обвинил турецкую авиакомпанию Southwind Airlines в связях с Россией и отказал ей в разрешении на полеты через свою территорию, сообщили СМИ.

    Руководство ЕС в четверг сообщило странам объединения, что соответствующее решение вступило в силу немедленно на основании санкционного регламента 2014 года. Как пишет Turizm Guncel, Southwind Airlines намеревалась совершать рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт, а также греческий Ираклион. Также Southwind Airlines не сможет летать в швейцарский Цюрих, передает ТАСС.

    Напомним, власти Турции создали авиакомпанию Southwind для перевозок жителей России на курорты страны в апреле 2022 года. В конце 2023 года польские власти обвинили компанию в причастности к «организации спланированного наплыва беженцев» через Россию и Белоруссию в Европу.

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    29 марта 2024, 11:28 • Новости дня
    В МИД заявили о деградации руководства СЕ

    В МИД заявили о деградации руководства СЕ ввиду отсутствия реакции на теракт в «Крокусе»

    В МИД заявили о деградации руководства СЕ
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Отсутствие какой-либо реакции руководства Совета Европы на теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье указывает на деградацию всей структуры, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    Согласно комментарию дипломата на сайте российского дипведомства, руководство СЕ демонстрирует показательное и циничное безразличие.

    Захарова подчеркнула, что такое поведение руководства Совета Европы снова подтвердило глубокую деградацию СЕ, которое погрязло в двойных стандартах и лицемерии.

    Накануне газета New York Times писала, что американские спецслужбы не поделились с российской стороной имеющимися у них данными об угрозе теракта в «Крокусе» из опасений за свои источники в сборе разведданных.

    Ранее в ФСБ подтвердили, что от США поступала информация о подготовке терактов в Москве, однако она носила общий характер, без какой-либо конкретизации.

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    29 марта 2024, 13:34 • Новости дня
    Политолог: Армения рискует повторить опыт Украины на пути в ЕС

    Политолог Корнилов: Армения могла вести сбалансированную политику, но выбрала «морковку» ЕС

    Политолог: Армения рискует повторить опыт Украины на пути в ЕС
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Армения сейчас стремится к евроинтеграции, но другие подобные проекты на постсоветском пространстве закончились неудачей. В лучшем случае Ереван ждет судьба Грузии с постоянно отдаляющейся «морковкой» вступления в ЕС, в худшем – повторится путь Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в Армении заявили, что членство в ЕС – самый правильный и желательный вариант для страны.

    «Судя по последним заявлениям властей Армении, страна хочет последовать по пути Украины, Грузии и других «удачных» примеров евроинтеграции на постсоветском пространстве. Это называется идти по граблям и удивляться, почему они бьют по лбу», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Ереван мог бы вести сбалансированную внешнюю политику, но после победы Пашиняна мы увидели, что страна пошла по пути вступления в ЕС. Республика «плачет, колется, но продолжает есть кактус». Можно было бы гадать, что ожидает Армению в конечной точке, но мы уже видим несколько вариантов. В лучшем случае Ереван будет находиться в состоянии вечного ожидания, как Грузия. Перед ним будут держать «морковку» членства в ЕС и постепенно отдалять ее все дальше. При худшем исходе может повториться судьба Украины», – отмечает он.

    «Для России подобный выбор Армении несет риски. Мы должны понимать, что политика создания на наших границах очагов нестабильности давно используется Западом. Более того, следует ожидать ее активизации», – акцентирует эксперт.

    «И тут надо понимать, что мы не можем навязать Еревану определенный курс. Однако Москве следует продолжать информационную работу в стране, поддерживать пророссийские настроения, пояснять выгоды от сотрудничества с нашим государством и подчеркивать минусы продолжения текущего пути», – резюмировал Корнилов.

    Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна «всегда шла по пути» в ЕС. По его словам, местное общество давно разделяет систему европейских ценностей, европейской семьи и демократии.

    Он отметил, что препятствием воплощения данной установки стало ее втягивание в «другую систему», то есть в ЕАЭС. Он также обвинил Россию в том, что Москва оставила Ереван в «самый сложный период». По его словам, Армению якобы хотели «втянуть в новую войну», чтобы «спасти» и «накинуть хомут» на ее государственность.

    Напомним, до этого Симонян говорил о том, что в настоящий момент вопрос членства страны в ЕС не рассматривается. «Я не думаю, что подобное может произойти. Армения не пошла с заявкой и ждет, чтобы вступить или стать кандидатом в ЕС», – подчеркивал он. Спикер парламента также замечал, что стране требуется изменить многие стандарты, чтобы не повторить ошибок Грузии или Турции и «не ждать годами».

    Тем временем глава МИД Сергей Лавров напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в прошлом возглавлял движение, которое имело связи с фондом Сороса. Дипломат отметил, что лозунгом объединения был «Выход», то есть отказ от участия в ОДКБ и ЕАЭС.

    По его словам, ранее, общаясь с Пашиняном лично, у него складывалось впечатление, что тот осознает пользу союзнических отношений с Россией и важность евразийских институтов. Однако сейчас Ереван намерен «полагаться на Евросоюз», поскольку ОДКБ якобы «не выполняет своих обязательств».

    При этом Лавров уточнил, что данная позиция не отвечает интересам ни РФ, ни Армении. Кроме того, сложившееся положение не способствует стабильности на Южном Кавказе, который западные страны желают «превратить в зону своего доминирования». Он также подчеркнул, что миссия ЕС в стране постепенно превращается в миссию НАТО. Дипломат сообщил, что туда направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и США.

    На этом фоне в Армении заблокировали трансляцию авторских передач Владимира Соловьева на канале «РТР-Планета», сообщил замглавы министерства высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян. По его словам, такое решение принято на основании пятой и шестой статей соглашения в сфере массовых телекоммуникаций между двумя странами. В частности, Ереван заявил о наличии «постоянных нарушений» в связи с трансляцией передач.

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    28 марта 2024, 06:13 • Новости дня
    Румыния с 31 марта начнет выдавать россиянам «шенген»

    Румыния с 31 марта начнет выдавать россиянам шенгенские визы

    Румыния с 31 марта начнет выдавать россиянам «шенген»
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Румыния с 31 марта 2024 года начнет выдавать россиянам шенгенские визы, сообщили в посольстве республики в Москве.

    «Румыния будет выдавать единые визы с 31 марта 2024 года. Единые визы, выданные после этой даты, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода», – сообщили в румынском диппредставительстве ТАСС.

    Отмечается, что заявления на шенгенскую визу можно будет подать во всех консульствах Румынии на территории России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

    Туристы, которые получили румынские визы до 31 марта 2024 года, смогут использовать их только для въезда в Румынию, Болгарию и Кипр. Въезд в другие страны Шенгенской зоны по таким визам будет невозможен.

    «Например, иностранный гражданин, имеющий визу с двумя или несколькими въездами, выданную Румынией до 31 марта 2024 года, сможет путешествовать на основании румынской визы в Румынию, Болгарию и на Кипр», – пояснили в посольстве.

    Таким образом, обладателям краткосрочных виз, выданных Румынией до 31 марта, для въезда в другие страны Шенгенской зоны нужно будет получить новую визу в стране конечного назначения.

    В Шенгенскую зону входят 27 стран, в том числе Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. С 31 марта 2024 года в Шенгенскую зону начнут входит Румыния и Болгария при въезде в страну и выезде из нее через аэропорты или морские порты.

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    28 марта 2024, 13:17 • Новости дня
    В партии Эрдогана выразили уверенность в причастности Запада к теракту в «Крокусе»

    Турецкий политик Челик: Теракт в «Крокусе» не обошелся без зарубежных спецслужб

    Tекст: Ольга Никитина

    Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» не мог быть совершен без поддержки зарубежной разведки.

    Челик выразил соболезнования российскому народу в связи с трагедией и подчеркнул, что подобная «профессиональная акция» невозможна без участия спецслужб, передает ТАСС.

    Он также указал на наличие «спонсоров» и «лобби», заинтересованных в продолжении конфликта на Украине.

    Представитель ПСР добавил, что Турция и Россия взаимодействуют в вопросах противодействия терроризму.

    Ранее глава ФСБ Александр Бортников не исключил, что за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске стоят Вашингтон, Лондон и Киев.

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    30 марта 2024, 10:34 • Новости дня
    В Европе увеличилось число могил погибших на Украине наемников

    Tекст: Александра Юдина

    На европейских кладбищах увеличилось количество могил погибших на поле боя на Украине наемников.

    Так, одна из таких могил находится на военном кладбище в Варшаве, где покоится уроженец польской столицы Даниель Штыбер 1987 года рождения. На его надгробии, украшенном фотографией в камуфляже, написано:

    «Солдат специального подразделения Международного легиона территориальной обороны Украины. Поляк доброволец», передает РИА «Новости».

    Помимо Штыбера, польские СМИ сообщают о других погибших наемниках. Среди них – Томаш Валентек, профессиональный боец ММА, который в феврале 2022 года присоединился к Международному легиону и погиб от осколков танкового снаряда.

    Ранее стало известно о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства в Бельгии, Греции, Дании, Исландии, Латвии, Польши, США, Финляндии, Швеции.

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    29 марта 2024, 02:58 • Новости дня
    Лавров назвал американским поставляемое в Европу зерно с Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Три крупнейшие американские компании скупили львиную долю плодородных земель Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Комментируя требования ряда стран ЕС «запретить демпинг украинского зерна», Лавров подчеркнул, что «надо помнить, что это зерно американское». «Как ты запретишь хозяину продавать товар, который взят в пользование, который должен приносить какую-то прибыль», – приводят его слова «Известия».

    Напомним, предложение Еврокомиссии о продлении на год отмены пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза не получило поддержки в Европарламенте. Киев заявил, что ограничение импорта продовольствия с Украины в страны Евросоюза может продлить конфликт.

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    28 марта 2024, 22:57 • Новости дня
    Спикер парламента Армении заявил, что она «всегда шла» в ЕС

    Спикер парламента Армении Симонян назвал статус кандидата на членство в ЕС «самым правильным вариантом» для страны

    Tекст: Антон Антонов

    Получение статуса кандидата на членство в ЕС – самый правильный и желательный вариант для Армении, заявил спикер парламента страны Ален Симонян.

    По словам спикера, «Республика Армения, народ Республики Армения и армянская демократия давно уже перешли линию и разделяют систему европейских ценностей, европейской семьи, демократии». Армения «всегда шла по этому пути», пока ее «не втянули в другую систему», сказал он, имея в виду ЕАЭС. «Как и Украину, в результате чего начался Майдан», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

    Он также обвинил Россию в том, что Москва оставила Армению одну «в самый сложный период». По версии Симоняна, Армению якобы хотели «втянуть в новую войну», чтобы «спасти» и «накинуть хомут» на ее государственность, передает «Интерфакс-Азербайджан».

    Накануне Симонян заявил, что сейчас вопрос членства Армении в ЕС не рассматривается. Он заявил: «Я не думаю, что подобное может произойти. Армения не пошла с заявкой и ждет, чтобы вступить или стать кандидатом в ЕС». По его словам, требуется «изменить многие стандарты», чтобы не оказаться в ситуации Грузии или Турции и не «ждать годами», передает ТАСС.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов Запада. Глава МИД республики Арарат Мирзоян сказал, что власти Армении обсуждают новые возможности, в том числе идею вступления в Евросоюз.

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    27 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    Захарова: Западные страны выразили соболезнования после «отмашки» из Вашингтона

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны опубликовали соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» только после того, как получили «отмашку» из Вашингтона.

    «Сателлиты США опубликовали их, как правило, это делалось через соцсети, только после очевидного получения отмашки от своего большого брата», – передает ТАСС слова Захаровой.

    Она отметила, что подобная синхронность «не красит» западные страны.

    «Это говорит о том, что они не думают своей головой, а действуют по указке», – подчеркнула дипломат.

    Ранее сообщалось, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла осудили теракт в «Крокус Сити Холле», выразив соболезнования семьям погибших.

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