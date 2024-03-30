Авиакомпания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью

Политолог: Армения рискует повторить опыт Украины на пути в ЕС

Политолог Корнилов: Армения могла вести сбалансированную политику, но выбрала «морковку» ЕС

Tекст: Илья Абрамов

«Судя по последним заявлениям властей Армении, страна хочет последовать по пути Украины, Грузии и других «удачных» примеров евроинтеграции на постсоветском пространстве. Это называется идти по граблям и удивляться, почему они бьют по лбу», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Ереван мог бы вести сбалансированную внешнюю политику, но после победы Пашиняна мы увидели, что страна пошла по пути вступления в ЕС. Республика «плачет, колется, но продолжает есть кактус». Можно было бы гадать, что ожидает Армению в конечной точке, но мы уже видим несколько вариантов. В лучшем случае Ереван будет находиться в состоянии вечного ожидания, как Грузия. Перед ним будут держать «морковку» членства в ЕС и постепенно отдалять ее все дальше. При худшем исходе может повториться судьба Украины», – отмечает он.

«Для России подобный выбор Армении несет риски. Мы должны понимать, что политика создания на наших границах очагов нестабильности давно используется Западом. Более того, следует ожидать ее активизации», – акцентирует эксперт.

«И тут надо понимать, что мы не можем навязать Еревану определенный курс. Однако Москве следует продолжать информационную работу в стране, поддерживать пророссийские настроения, пояснять выгоды от сотрудничества с нашим государством и подчеркивать минусы продолжения текущего пути», – резюмировал Корнилов.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна «всегда шла по пути» в ЕС. По его словам, местное общество давно разделяет систему европейских ценностей, европейской семьи и демократии.

Он отметил, что препятствием воплощения данной установки стало ее втягивание в «другую систему», то есть в ЕАЭС. Он также обвинил Россию в том, что Москва оставила Ереван в «самый сложный период». По его словам, Армению якобы хотели «втянуть в новую войну», чтобы «спасти» и «накинуть хомут» на ее государственность.

Напомним, до этого Симонян говорил о том, что в настоящий момент вопрос членства страны в ЕС не рассматривается. «Я не думаю, что подобное может произойти. Армения не пошла с заявкой и ждет, чтобы вступить или стать кандидатом в ЕС», – подчеркивал он. Спикер парламента также замечал, что стране требуется изменить многие стандарты, чтобы не повторить ошибок Грузии или Турции и «не ждать годами».

Тем временем глава МИД Сергей Лавров напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в прошлом возглавлял движение, которое имело связи с фондом Сороса. Дипломат отметил, что лозунгом объединения был «Выход», то есть отказ от участия в ОДКБ и ЕАЭС.

По его словам, ранее, общаясь с Пашиняном лично, у него складывалось впечатление, что тот осознает пользу союзнических отношений с Россией и важность евразийских институтов. Однако сейчас Ереван намерен «полагаться на Евросоюз», поскольку ОДКБ якобы «не выполняет своих обязательств».

При этом Лавров уточнил, что данная позиция не отвечает интересам ни РФ, ни Армении. Кроме того, сложившееся положение не способствует стабильности на Южном Кавказе, который западные страны желают «превратить в зону своего доминирования». Он также подчеркнул, что миссия ЕС в стране постепенно превращается в миссию НАТО. Дипломат сообщил, что туда направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и США.

На этом фоне в Армении заблокировали трансляцию авторских передач Владимира Соловьева на канале «РТР-Планета», сообщил замглавы министерства высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян. По его словам, такое решение принято на основании пятой и шестой статей соглашения в сфере массовых телекоммуникаций между двумя странами. В частности, Ереван заявил о наличии «постоянных нарушений» в связи с трансляцией передач.