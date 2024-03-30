В регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии

СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами

Tекст: Вера Басилая

Обвиняемые в совершении теракта рассказали следователям, что после совершения нападения в «Крокусе» по указанию «координатора» они отправились на российско-украинскую границу, которую должны были пересечь и прибыть в Киев за вознаграждением, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

В настоящий момент следствие проверяет причастность к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след.

Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».