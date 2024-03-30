Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.11 комментариев
В регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии
«Укрэнерго» сообщило об аварийных отключениях света в нескольких областях Украины и на подконтрольной ВСУ территории
В Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, а также в Запорожской области, часть которой контролируют ВСУ, вводятся ограничения по подаче электроэнергии, сообщило «Укрэнерго».
Графики аварийных отключений до вечера был использован в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в Запорожской области. Поясняется, что не хватает генерирующих мощностей. Ограничения также коснулись Харьковской области. В Сумской и Полтавской областях график аварийных отключений введен в период «вечернего максимума потребления», передает РИА «Новости».
Напомним, в результате масштабной серии ударов ВС России по объектам энергетической инфраструктуры Украины серьезные повреждения получила Днепровская гидроэлектростанция.