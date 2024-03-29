Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.0 комментариев
Осужденного по делу о «Зимней вишне» экс-главу МЧС Кузбасса освободили
Осужденного по делу о «Зимней вишне» экс-главу МЧС Кузбасса Мамонтова освободили
Осужденного по делу о пожаре в «Зимней вишне» бывшего руководителя управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова освободили от наказания за халатность в связи с истечением срока давности, сообщил Кемеровский облсуд.
Суд постановил изменить приговор Центрального райсуда Кемерово и освободить Мамонтова от наказания по статье «Халатность» в связи с истечением срока давности, передает ТАСС.
Меру пресечения в отношении осужденного отменили в связи с фактическим отбыванием основного наказания в виде лишения свободы. Суд также постановил освободить Мамонтова из-под стражи немедленно.
Мамонтов был приговорен к 10 с половиной годам колонии по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в 2018 году.
Напомним, пожар в кемеровском ТЦ унес жизни 60 человек.