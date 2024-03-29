  • Новость часаСенатор: Армению заражают «русофобским вирусом», чтобы устроить в регионе заварушку
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    Все, что сейчас происходит на Украине, является следствием 2014 года и заложенных тогда жестоких и аморальных, проще говоря – террористических традиций.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев

    Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    6 комментариев
    29 марта 2024, 11:32 • Новости дня

    ФОМ: Работу Путина одобряют 84% россиян

    Tекст: Ольга Никитина

    Подавляющее большинство россиян (84%) одобряют деятельность президента России Владимира Путина, сообщили в Фонде «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным ФОМ, уровень одобрения деятельности президента России составил 84%. О своем доверии Путину заявили 84% опрошенных россиян, передает РАПСИ.

    Исследование проводилось 22–25 марта среди 1,5 тыс. россиян. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    В свою очередь, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также предоставил результаты своих опросов за период с 18 по 24 марта.

    «Показатель одобрения деятельности президента составил 78,9%», – сообщается на сайте ВЦИОМ. Кроме того, положительный ответ на прямой вопрос о доверии президенту дали 80,7% респондентов.

    Опрос проводился методом телефонного интервью в период с 18 по 24 марта среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 тыс. 200 человек), 1%.

    28 марта 2024, 19:47 • Новости дня
    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов заявил о необходимости в текущем десятилетии построить современные гостиничные комплексы в рамках программы развития курортов «Пять морей и озеро Байкал».

    Комплексы должны быть построены на морском побережье в Краснодарском и Приморском краях, в Петербурге, в Крыму, в Дагестане, в Калининградской и Запорожской областях, говорится на сайте Кремля.

    «Частью этого большого проекта также станет строительство курортов на озере Байкал в Иркутской области и Республике Бурятия», – отметил президент.

    Глава государства подчеркнул, что развитие курортных территорий должно осуществляться при одновременном повышении их транспортной доступности и другой сопутствующей инфраструктуры.

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    28 марта 2024, 19:47 • Новости дня
    Путин поручил импортозаместить ратраки, аквапарки и аттракционы

    Путин поручил создать проект по выпуску продукции для туристической сферы

    Путин поручил импортозаместить ратраки, аквапарки и аттракционы
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках профильного нацпроекта необходимо сформировать отдельный федеральный проект по выпуску отечественной продукции для туристической сферы, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию круглогодичных курортов.

    «Мы все хорошо понимаем: канатные дороги, кабинки, ратраки для горнолыжных курортов, аттракционы для парков развлечений и аквапарков и так далее. Здесь нужны и собственные технологии, и новые производственные мощности. Рассчитываю, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в рамках имеющихся у ведомства инструментов», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Президент подчеркнул, что развитие туризма должно стать серьезным стимулом для создания передовых разработок и продуктов в промышленности, в строительстве и, конечно, в сфере творческих индустрий.

    «У нас известные события происходят на украинском направлении, мы понимаем, что с этим связано, какие ограничения возникают в связи с целым рядом нелегитимных санкций в адрес России. Но мы видим: там, где Российскому государству нужно добиваться успеха, мы делаем это, добиваемся. Здесь то же самое нужно сделать, нужно сделать то же самое», – отметил глава государства.

    «Там, где можно производить самим, нужно воспользоваться этой ситуацией и сделать все для того, чтобы наш собственный российский бизнес мог это сделать, надо их поддержать. И рабочие места будут дополнительно заняты, и технологии будут развиваться», – заявил Путин.

    Ранее Владимир Путин призвал обеспечить россиян доступными туристическими путевками.

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    28 марта 2024, 23:56 • Новости дня
    Макрон захотел устроить обсуждение приглашения Путина на саммит G20

    Макрон предложил Бразилии решать вопрос о приглашении Путина на саммит после обсуждения участниками G20

    Макрон захотел устроить обсуждение приглашения Путина на саммит G20
    @ Carlos Elias Junior/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос о том, приглашать ли президента России Владимира Путина на саммит G20 в Бразилии, следует обсудить в рамках Группы двадцати, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В Кремле сказали, что вопрос о возможном визите Путина в Бразилию пока не рассматривался.

    После переговоров с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой Макрон заявил, что в таких «клубах» нужно действовать «по согласию с другими участниками». По его мнению, «это как раз и есть та самая гармония между свободой человека, которого приглашают, и уважением ко всем», передает ТАСС.

    Макрон отметил, что оказался в похожей ситуации, когда перед саммитом G7 во французском Брегансоне некоторые участники угрожали бойкотировать встречу, если пригласят Путина. При этом Макрон признал, что не вправе «давать уроки» Луле да Силве, который сам отвечает за решения о приглашении тех или иных участников саммита.

    Макрон сказал: «Если намечается встреча, которая может быть полезной, мы должны ее провести. Если же встреча не принесет пользы и вызовет раскол, то, наверное, не стоит ее проводить».

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Макрона, заявил, что вопрос о визите Путина в Бразилию пока не рассматривался.

    Напомним, главы МИД России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виэйра провели телефонный звонок, в ходе которого обсудили подготовку к грядущим в России и Бразилии саммитам БРИКС и G20.

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    28 марта 2024, 19:31 • Новости дня
    Путин призвал синхронизировать развитие туризма и транспорта
    Путин призвал синхронизировать развитие туризма и транспорта
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо синхронизировать российские туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

    «Также критически важно синхронизировать наши туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры. <…> Мы построили и продолжаем строить наши трассы через всю страну, от Петербурга до Москвы и дальше на Восток. Конечно, нужно развивать эти трассы таким образом, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться ими, чтобы добраться до мест посещения, туристически привлекательных мест по ходу движения транспорта», – приводит сайт Кремля слова главы государства.

    Речь идет о межрегиональном, в том числе воздушном сообщении, модернизации опорной сети автодорог, внутренних водных путей, строительстве скоростных железнодорожных и автомагистралей, уточнил Путин.

    Ранее Путин поручил создать туристическую инфраструктуру в нацпарках России.

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    28 марта 2024, 21:01 • Новости дня
    Назван объем инвестиций в курорт проекта «Пять морей и озеро Байкал» в Запорожской области

    Губернатор Запорожской области Балицкий: Общий объем инвестиций в курорт «Приморск» составит 351 млрд рублей

    Назван объем инвестиций в курорт проекта «Пять морей и озеро Байкал» в Запорожской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Общий объем инвестиций в новый федеральный круглогодичный курорт «Приморск» на берегу Азовского моря в Запорожской области составит 351 млрд рублей, заявил губернатор региона Евгений Балицкий на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов президенту России Владимиру Путину.

    Как указал Балицкий, в 2025 году планируется начать разработку проектной документации, а мероприятия по строительству объектов начнутся ориентировочно с 2028 года. По его словам, общий объем инвестиций в проект составит 351 млрд рублей, передает РИА «Новости».

    Губернатор отметил, что срок ввода в эксплуатацию – 2035 год, однако возможна поэтапная реализация проекта с бюджетом 141 млрд рублей и сроками вводами в эксплуатацию в 2030 году, а на первом этапе проекта возможно строительство пяти тысяч номеров.

    Реализация проекта предлагается в рамках федерального проекта «Пять морей». Курорт планируют построить на песчаной Обиточной косе на северном берегу Азовского моря на территории Приморского района.

    Кроме того, губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании с российским лидером сообщил, что создание нового туристического кластера «Санкт-Петербург марина» на площадке «Горская» на севере города потребует порядка 210 млрд рублей, из них 165 млрд рублей средств инвесторов на создание объектов туристской инфраструктуры и 45 млрд рублей – это предварительная стоимость объектов, обеспечивающих инфраструктуру, пишет ТАСС.

    Он уточнил, что их планируется создать частично за счет федерального и городского бюджетов, а завершение работ по созданию курорта «Санкт-Петербург марина» планируется на 2029–2030 годы.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов заявил, что планы развития регионов Донбасса и Новороссии нужно строить на перспективу, поскольку проблемы с их безопасностью в итоге будут решены.

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    28 марта 2024, 20:08 • Новости дня
    Путин: Планы в Новороссии уже сейчас нужно строить на перспективу после СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Планы развития регионов Донбасса и Новороссии нужно строить на перспективу, поскольку проблемы с их безопасностью в итоге будут решены, заявил президент России Владимир Путин на совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов.

    Путин ознакомился с планом строительства морского курорта в Запорожской области, президент раскритиковал чрезмерно осторожный подход. «Ясно, что сейчас на первом месте во всех этих регионах стоит вопрос безопасности. Понятно, что без решения окончательного построить те планы, о которых мы сейчас говорим, будет как-то сложновато. Но мы решим эти вопросы», – цитирует его ТАСС.

    «А планы, о которых мы говорим, должны строиться с этой перспективой. И уже сейчас надо планировать то, что потребуется тогда, когда эти планы будут реализовываться в полном объеме», – добавил Путин.

    Также он отметил, что Запорожская область обладает колоссальным потенциалом, в том числе для яхтинга.

    «Место очень красивое. Это может быть одно из таких мест, которые будут привлекать людей. Сотни тысяч, а может, и миллионы людей поедут сюда с удовольствием», – оценил Путин.

    Президент раскритиковал планы развития курорта, отметив недостаток инфраструктуры в проекте. «Надо еще что-то продумать. Я вот не вижу здесь никакой марины вообще в плане, а в принципе это было бы интересно для людей, когда будет развиваться яхтинг», – отметил он.

    В четверг Владимир Путин начал проводить совещание по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

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    29 марта 2024, 01:41 • Новости дня
    Лавров: Европы не существует как самостоятельного игрока
    Лавров: Европы не существует как самостоятельного игрока
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европа «берет под козырек», когда американский «хозяин» говорит ей, что делать, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью «Известиям» напомнил, что Европарламент еще до начала выборов в России отказался признавать их результаты. Однако, как подчеркнул министр, ЕП не руководит европейской политикой, «его решения не имеют юридической силы».

    В Европе говорили о том, что российские выборы в новых регионах «являются выборами на суверенной украинской территории», а Берлин даже отказался называть Владимира Путина президентом, отметил Лавров.

    «Когда в Вашингтоне советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: президентство Путина в России – это реальность, и мы будем работать с этой реальностью, вся Европа замолчала», – сказал он. По словам Лаврова, «хозяин сказал, и все взяли под козырек». Он с сожалением отметил, что «Европы не существует как самостоятельного игрока».

    Напомним, немецкое министерство иностранных дел после российских выборов заявило, что не намерено в документах и заявлениях указывать президентскую должность Путина. Путина на выборах главы государства набрал 87,28% голосов, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек.

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    28 марта 2024, 20:28 • Новости дня
    Путин поручил губернатору Приморья «следить за акулами»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов в шутку призвал главу Приморского Края Олега Кожемяко подумать о безопасности дайверов, чтобы не допустить нападения акул на ныряльщиков.

    «Правда вот дайверов Олег Николаевич приглашает. Акул куда денете? Они ж там кусаются у вас, нападают», – обратился Путин к губернатору Приморья.

    Кожемяко ответил, что за всю историю в регионе был зафиксирован только один случай нападения акулы на человека, передает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

    «А этого мало что ли? Нам повторения не нужно. Шутки шутками, а об этом тоже надо подумать заранее, о безопасности надо подумать», – подчеркнул глава государства.

    Путин также рассказал, как несколько лет назад планировал отправиться в Приморье на подводную охоту, но не смог.

    «Я собрался несколько лет назад там поплавать с ружьем подводным. Мои коллеги поехали, у меня правда времени не хватило. Но все равно – акул видели там, на островах особенно», – рассказал президент.

    «Акулы есть, но они сельдевые», – отметил Кожемяко. «Они не кусаются, да? Я понимаю, все так говорят», – пошутил глава государства.

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    28 марта 2024, 19:26 • Новости дня
    Путин призвал регионы использовать все инструменты для создания круглогодичных курортов
    Путин призвал регионы использовать все инструменты для создания круглогодичных курортов
    @ Роман Денисов/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Создание крупных морских круглогодичных курортов является приоритетом для российских регионов, поэтому необходимо использовать для этого все доступные инструменты финансирования, заявил президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.

    Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию были озвучены решения по предоставлению регионам дополнительных ресурсов на цели инфраструктурного развития.

    «Во-первых, это дополнительный объем инфраструктурных бюджетных кредитов – по 250 миллиардов рублей ежегодно. Кроме того, средства, которые возвращаются в федеральный бюджет от погашения таких кредитов, как мы договаривались, снова должны направляться в регионы. Во-вторых, это списание двух третей задолженности субъектов Федерации по ранее выданным бюджетным кредитам при условии направления этих сэкономленных средств на инфраструктурное развитие и поддержку инвестиций», – сказал президент.

    «Поскольку создание крупных круглогодичных морских курортов является приоритетом для регионов, я прошу глав субъектов Федерации использовать в этой работе все доступные инструменты финансирования», – сообщил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин на открытии совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов заявил, что туристическая инфраструктура во всех национальных парках России должна быть создана к 2030 году.

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    28 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперты: Трагедия в «Крокусе» и атаки на Белгород сплотили всю Россию
    Эксперты: Трагедия в «Крокусе» и атаки на Белгород сплотили всю Россию
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Организаторы теракта в «Крокусе» хотели посеять панику в российском обществе. Для этого же Запад и Украина начали информационные атаки сразу после ЧП. Но россияне снова показали умение объединяться перед лицом угроз. К таким выводам пришли политологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований: «Единство и сплочение: как россияне отвечают на попытки расколоть общество».

    «Теракт в «Крокусе» – это атака на всю Россию, на все наше общество, а не только на конкретный концертный зал», – заявил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. По его словам, противник был заинтересован в том, чтобы воспрепятствовать мобилизации общества в России.

    «Эта атака имела одну единственную цель – посеять панику, разлад в нашем обществе. Врагов напугала консолидация страны вокруг президента и флага, и они пытались ужасом террора разбить это состояние мобилизации. Но наше общество ответило на преступление сплочением, показало свою гражданскую зрелость, единство в горе и в радости, в дни побед и трагедий, приверженность высоким идеалам и традиционным российским ценностям», – добавил аналитик.

    Теракт в «Крокусе» нельзя отрывать от происходящего в Белгороде, это звенья одной цепи, считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. «Произошедшее – это продолжение украинского национализма. Они так же сейчас обстреливают мирных людей в Белгородской и других областях. У них абсолютно классическая террористическая цель – запугать наш народ. Украинский терроризм – это прямая реальная угроза народу России. Это реальность, которую мы должны учитывать и с которой мы справимся», – указал он.

    Внимания заслуживают и информационные атаки, организованные Западом и Украиной в первые часы после трагедии. «Появлялись вбросы о новых терактах в разных городах России, о виновности представителей тех или иных этнических групп, о якобы халатности властей и правоохранителей. Соцсети и блогосфера были насыщены конспирологией», – напомнил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки.

    «Но наши враги просчитались, мы сразу увидели реакцию нашего общества, сопереживание и активные действия наших сограждан. И впредь нам не стоит поддаваться на провокации. Наше общество исходит из того, что правоохранительные органы работают оперативно и слаженно, а президент Владимир Путин держит ситуацию на контроле. Мы должны соблюдать информационную гигиену», – подчеркнул он.

    Спикер также отметил, что все погибшие в теракте – мирные граждане, пришедшие вечером в пятницу отдохнуть после работы на концерте легендарной рок-группы «Пикник». «Многие из погибших и пострадавших пришли вместе с детьми. Совершившие массовое убийство мирных граждан террористы получили приказ от организаторов убить максимальное количество людей – столько, сколько они смогут», – указал докладчик.

    Долгосрочный замысел заказчиков теракта, по мнению политолога Александра Рудакова, был направлен на обострение межэтнических и межконфессиональных противоречий с переходом в острый конфликт. «Те, кто планировал преступление, очевидно, исходили из того, что именно межнациональные конфликты в свое время стали причиной гибели СССР. Действуя по шаблону, они и сегодня рассчитывали на схожий эффект. Однако за прошедшие 30 лет ситуация изменилась, люди хорошо усвоили трагический урок», – пояснил он.

    «Многие обращают внимание, что среди жертв теракта были люди самых разных национальностей – русские, евреи, люди с кавказскими и среднеазиатскими корнями. Общее понимание источника угрозы, общее горе и надежда на скорое возмездие в отношении всех, кто стоял за кровавым терактом, сплачивает людей в трагические моменты нашей истории», – добавил докладчик.

    При этом проявление героизма и смелости людей во время теракта стали «лучом света во мраке», указала политолог Анна Федорова.

    «Злоумышленники ждали, что наши люди в ситуации катастрофы будут бежать по головам, отталкивая друг друга. Но с реальностью спорить невозможно. Наши сограждане способны на чудеса, на подвиги, что показала катастрофа в «Крокусе», – отметила эксперт.

    Ответственно к помощи гражданам подошел и бизнес. «Например, в «Яндекс. Такси» отреагировали мгновенно – сделали поездки в районе «Крокуса» бесплатными. Не отстали и банки, заявляя о списании кредитов, о пересмотре договоров. «Авито» включилось в помощь со съемным жильем для родственников пострадавших. Российский бизнес начал по-другому жить. Он стал ощущать себя частью общества, которая может и должна помогать нуждающимся», – делает вывод политолог.

    Что касается реакции зарубежных стран, то в большинстве своем международное сообщество выразило огромную поддержку семьям погибшим и пострадавшим в теракте, заметил Алексей Малинин, член экспертного клуба «Дигория».

    «Особенно хотелось бы выделить лидеров почти всех стран СНГ, которые выразили сочувствие и вновь подчеркнули необходимость борьбы с терроризмом. Большая часть мира – от президентов до простых граждан – показала, что в трудный для России момент политика отходит на второй план, а на первый план выходит человечность», – указал он.

    Однако нашлись и такие страны, которые проявили себя неадекватно. «Латвия, например, запретила гражданам приближаться к российскому посольству, чтобы почтить память жертв теракта. Абсолютно бессмысленная и бесчеловечная демонстрация русофобии – только так это можно назвать. Глава МИД Литвы вроде выразил соболезнования, но призвал «не терять фокус», видимо, намекая на все политические противоречия между нашими странами», – напомнил спикер.

    «Если мы рассмотрим реакцию США, то она особо примечательна. Госсекретарь Энтони Блинкен и представитель Белого дома Джон Кирби осудили теракт. Однако Кирби затем сразу заявил, что Украина не имеет к этому никакого отношения, хотя его об этом и не спрашивали. По-моему, своим заявлением он только усилил убежденность многих людей в том, кто является заказчиком этого теракта», – заметил политолог.

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    28 марта 2024, 19:22 • Новости дня
    Путин призвал повысить разнообразие и доступность туристических услуг

    Tекст: Вера Басилая

    Россияне должны иметь возможность путешествовать по стране, чтобы прикоснуться к ее великой истории и культуре, увидеть уникальную природу, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию круглогодичных курортов.

    «Как говорил в послании Федеральному собранию, до 2030 года предстоит почти вдвое – до 140 млн – увеличить число ежегодных путешествий по стране. А для этого [надо] расширять именно доступные предложения разнообразных туристических услуг, что называется, на любой вкус, чтобы граждане могли увидеть уникальную природу России, прикоснуться к нашей великой истории и культуре», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин отметил, что у россиян должна быть возможность отдохнуть на морских, горнолыжных, оздоровительных курортах, в круглогодичных парках развлечений. Он подчеркнул, что туризм открывает новые перспективы для развития, для создания рабочих мест, для расширения предпринимательской, творческой инициативы.

    Ранее Путин поручил создать к 2030 году туристическую инфраструктуру в нацпарках России.

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    28 марта 2024, 18:55 • Новости дня
    Путин проводит совещание по развитию круглогодичных курортов

    Путин проводит совещание по развитию круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

    «Для страны, для всех наших регионов туризм открывает новые перспективы для развития, для создания рабочих мест, для расширения предпринимательской, творческой инициативы. Нужно эти возможности эффективнее использовать», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    В рамках проектов комплексного освоения территорий на побережьях будут созданы новые курорты в Краснодарском крае, Крыму, в Дагестане, а также в Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, в Санкт-Петербурге, Приморском крае и Бурятии.

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    28 марта 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин поручил создать туристическую инфраструктуру в нацпарках России
    Путин поручил создать туристическую инфраструктуру в нацпарках России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Туристическая инфраструктура во всех национальных парках России должна быть создана к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

    Как указал глава государства, в рамках экологического нацпроекта к 2030 году в России будет создана инфраструктура для туризма во всех национальных парках страны, передает ТАСС.

    «Сегодня с учетом приоритетов, обозначенных в послании, обсудим конкретные решения, которые должны лечь в основу обновленного национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». К его реализации нужно приступить уже в начале следующего года», – отметил российский лидер.

    В четверг Владимир Путин начал проводить совещание по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

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    28 марта 2024, 20:00 • Новости дня
    Путин пообещал нарастить инфраструктурные кредиты регионам до 250 млрд рублей в год

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российским регионам будут предоставлены дополнительные объемы инфраструктурных бюджетных кредитов – по 250 млрд рублей ежегодно, заявил президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Путин напомнил о том, что в послании Федеральному собранию были озвучены решения по предоставлению регионам дополнительных ресурсов на цели инфраструктурного развития.

    «Во-первых, это дополнительный объем инфраструктурных бюджетных кредитов – по 250 млрд рублей ежегодно. Кроме того, средства, которые возвращаются в федеральный бюджет от погашения таких кредитов, как мы договаривались, снова должны направляться в регионы», – уточнил российский лидер.

    «Во-вторых, это списание двух третей задолженности субъектов Федерации по ранее выданным бюджетным кредитам при условии направления этих сэкономленных средств на инфраструктурное развитие и поддержку инвестиций», – добавил глава государства.

    Ранее Владимир Путин заявил, что создание крупных морских круглогодичных курортов является приоритетом для российских регионов, и попросил глав субъектов Федерации использовать для этого все доступные инструменты финансирования.

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    28 марта 2024, 17:12 • Новости дня
    Эксперт: СВО объединила бойцов разных национальностей и вероисповеданий в борьбе за победу

    Политолог Манойло: Деструктивным силам не удастся разжечь вражду между гражданами России

    Эксперт: СВО объединила бойцов разных национальностей и вероисповеданий в борьбе за победу
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Путин – последовательный и убежденный сторонник единства народов России. Каждый раз, когда кто-то изнутри или снаружи нашей страны хочет расшатать ситуацию, президент вынужден давать жесткий ответ. Это особенно актуально сейчас», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. В среду Владимир Путин посетил центр боевого применения и переучивания летного состава в Торжке, где во время встречи с военными заявил о важности бережного отношения к межнациональному и межконфессиональному миру в России.

    «Для Владимира Путина очень важна прямая коммуникация с военнослужащими. Так он получает значительную часть информации о ходе СВО из первых уст от людей, непосредственно сражающихся на поле боя. Это позволяет ему отслеживать процессы, происходящие в наших Вооруженных силах», – сказал Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГИМО.

    «Кроме того, открытый диалог с военными демонстрирует заботу президента о них. Путин показывает, что ему не безразлично, чем живут бойцы и их семьи. Это особенно важно в условиях, когда защитники Родины находятся в зоне СВО и оторваны от дома», – отмечает собеседник.

    «Также наш президент в очередной раз предупредил страны блока НАТО о неизбежных последствиях прямого вмешательства в конфликт на Украине. Он подчеркивает, что их возможные действия близки к военной авантюре. Ответственность за нее будет лежать на членах альянса», – подчеркивает он.

    Манойло напомнил, что в ходе встречи с военными Владимир Путин поднял тему межэтнических и межконфессиональных отношений. «В зоне СВО сейчас сражаются бойцы самых разных национальностей и вероисповеданий. Они объединены стремлением защитить свою страну и семьи, их ведет чувство общего долга, и все хотят добиться одной цели – победы», – акцентирует эксперт.

    «Важно и то, что Путин – последовательный и убежденный сторонник единства народов России. Каждый раз, когда кто-то изнутри или снаружи нашей страны хочет расшатать ситуацию, президент вынужден давать жесткий ответ. Это особенно актуально сейчас, в условиях, когда множество деструктивных сил пытаются разжечь вражду между гражданами России. Однако сделать этого им не удастся», – пояснил Манойло.

    «Президент действительно довольно часто разговаривает с военнослужащими. Идет третий год СВО, и ее участники становятся влиятельной силой нашего общества. Это люди, проверенные серьезными испытаниями, и главе государства важно понимать, о чем думают в армейской среде, сверяться с настроениями и мнением солдат и офицеров», – сказала политконсультант Алена Август.

    «На встрече с летчиками в Торжке также обсуждался теракт в «Крокусе». После случившейся трагедии власти стран, враждебно настроенных к России, попытались убедить нас, что это яркое проявление межнациональной неприязни. Нас пытаются навести на ложный след в случившейся трагедии, а также посеять рознь в стране, в которой порядка 190 этносов сосуществует в мире и дружелюбии», – отмечает собеседница.

    По ее словам, Россия веками жила в таком многообразии национальностей, но при этом не растворяла их в себе, а сохраняла их самобытность. «В стране существует огромное число программ, направленных на поддержку малых народов. Мы занимаемся этим постоянно. Сейчас важно устоять под враждебным натиском, и не дать нас поссорить», – резюмировала Август.

    В среду Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны в Торжке (Тверская область). Ему продемонстрировали новейшую противотанковую ракету «Хризантема» для ударных вертолетов, способную наносить технике противника существенные повреждения.Глава государства подчеркнул, что в зоне СВО наши летчики «воюют бесстрашно» и вносят большой вклад в достижение общего успеха.

    В ходе разговора с военными президент также напомнил о том, что Россию защищают представители всех религиозных конфессий и гражданам страны нужно бережно относиться к межнациональному и межконфессиональному миру внутри государства.  «Когда я слушаю наших – такие люди везде есть, в любом обществе – ура-патриотов, в том числе тех, кто говорит, что Россия – это только для русских, то знаете, у меня чувство тревоги возникает. Почему? Потому что если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, то, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, – мы развалим страну», – подчеркнул Путин.

    344-й центр боевого применения и переучивания авиационного персонала армейской авиации сформировался 30 июня 1979 года. Целью основания центра стало совершенствование боевого применения армейской авиации и повышение квалификации персонала, эксплуатирующего вертолеты.

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