Роскомнадзор заблокировал 11 Telegram-каналов с анонсами терактов

Роскомнадзор после атаки на «Крокус» заблокировал 11 Telegram-каналов с анонсами терактов

Tекст: Вера Басилая

В ведомстве заявили, что за последние два дня был ускорен процесс выявления и проверки подобных ресурсов. Было заблокировано 11 Telegram- каналов, анонсирующих новые теракты, передает ТАСС.

Всего Роскомнадзор ограничил доступ или удалил около 600 ресурсов, распространявших ложную информацию о новых терактах в России.

Ранее в Росгвардии сообщили, что в России после теракта в «Крокусе» кратно увеличилось число звонков и сообщений подросткам с призывами совершения терактов.

МВД объявило в розыск склонявшего российских детей к терактам украинца.