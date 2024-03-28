Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.0 комментариев
Роскомнадзор заблокировал 11 Telegram-каналов с анонсами терактов
Роскомнадзор после атаки на «Крокус» заблокировал 11 Telegram-каналов с анонсами терактов
В России за два дня заблокированы 11 Telegram-каналов, где содержались анонсы терактов, также был закрыт доступ к 600 ресурсам, распространявших ложную информацию о якобы уже совершенных преступлениях, сообщили в Роскомнадзоре.
В ведомстве заявили, что за последние два дня был ускорен процесс выявления и проверки подобных ресурсов. Было заблокировано 11 Telegram- каналов, анонсирующих новые теракты, передает ТАСС.
Всего Роскомнадзор ограничил доступ или удалил около 600 ресурсов, распространявших ложную информацию о новых терактах в России.
Ранее в Росгвардии сообщили, что в России после теракта в «Крокусе» кратно увеличилось число звонков и сообщений подросткам с призывами совершения терактов.
МВД объявило в розыск склонявшего российских детей к терактам украинца.