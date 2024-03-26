Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
В России увеличилось число звонков с Украины с призывами осуществить теракт
Росгвардия: Число звонков с Украины с призывами совершения терактов в России увеличилось
В России после теракта в «Крокус Сити Холле» кратно увеличилось число звонков подросткам с призывами совершения терактов, в основном звонят с территории Украины, сообщили в Росгвардии.
В Росгвардии заявили, что злоумышленники, преимущественно действующие с территории Украины, пытаются вовлечь в свою деятельность подростков, предлагая им денежное вознаграждение за совершение терактов, передает ТАСС.
Между тем, МВД Белоруссии также сообщило, что были зафиксированы предложения через Telegram совершить теракты: устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать здания, передает РИА «Новости».
В ведомстве отмечают, что сообщения с призывами к терактам поступают преимущественно молодым людям и школьникам. В МВД призвали граждан незамедлительно сообщать в милицию о подобных случаях, там подчеркнули, что даже интернет-призывы к терактам влекут за собой суровую уголовную ответственность.
Ранее ФСБ призвала граждан к бдительности после теракта в «Крокус Сити Холле». Спецслужба сообщает о резком росте числа телефонных звонков и сообщений с призывами к терактам, поступающих на номера россиян, в том числе несовершеннолетних.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что большинство аккаунтов, с которых подросткам в России предлагают совершить теракт, созданы на территории Украины.