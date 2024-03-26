В России увеличилось число звонков с Украины с призывами осуществить теракт

Росгвардия: Число звонков с Украины с призывами совершения терактов в России увеличилось

Tекст: Вера Басилая

В Росгвардии заявили, что злоумышленники, преимущественно действующие с территории Украины, пытаются вовлечь в свою деятельность подростков, предлагая им денежное вознаграждение за совершение терактов, передает ТАСС.

Между тем, МВД Белоруссии также сообщило, что были зафиксированы предложения через Telegram совершить теракты: устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать здания, передает РИА «Новости».

В ведомстве отмечают, что сообщения с призывами к терактам поступают преимущественно молодым людям и школьникам. В МВД призвали граждан незамедлительно сообщать в милицию о подобных случаях, там подчеркнули, что даже интернет-призывы к терактам влекут за собой суровую уголовную ответственность.

Ранее ФСБ призвала граждан к бдительности после теракта в «Крокус Сити Холле». Спецслужба сообщает о резком росте числа телефонных звонков и сообщений с призывами к терактам, поступающих на номера россиян, в том числе несовершеннолетних.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что большинство аккаунтов, с которых подросткам в России предлагают совершить теракт, созданы на территории Украины.