  • Новость часаБортников: Украина вела подготовку боевиков на Ближнем Востоке
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    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Главное – не дать террористам разбудить зверя внутри себя

    Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.

    29 комментариев
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников

    Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.

    4 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

    Видели в суде террористов, напавших на концерт в «Крокусе»? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.

    79 комментариев
    26 марта 2024, 17:06 • Новости дня

    В России увеличилось число звонков с Украины с призывами осуществить теракт

    Росгвардия: Число звонков с Украины с призывами совершения терактов в России увеличилось

    Tекст: Вера Басилая

    В России после теракта в «Крокус Сити Холле» кратно увеличилось число звонков подросткам с призывами совершения терактов, в основном звонят с территории Украины, сообщили в Росгвардии.

    В Росгвардии заявили, что злоумышленники, преимущественно действующие с территории Украины, пытаются вовлечь в свою деятельность подростков, предлагая им денежное вознаграждение за совершение терактов, передает ТАСС.

    Между тем, МВД Белоруссии также сообщило, что были зафиксированы предложения через  Telegram совершить теракты: устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать здания, передает РИА «Новости».

    В ведомстве отмечают, что сообщения с призывами к терактам поступают преимущественно молодым людям и школьникам. В МВД призвали граждан незамедлительно сообщать в милицию о подобных случаях, там подчеркнули, что даже интернет-призывы к терактам влекут за собой суровую уголовную ответственность.

    Ранее ФСБ призвала граждан к бдительности после теракта в «Крокус Сити Холле». Спецслужба сообщает о резком росте числа телефонных звонков и сообщений с призывами к терактам, поступающих на номера россиян, в том числе несовершеннолетних.

    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что большинство аккаунтов, с которых подросткам в России предлагают совершить теракт, созданы на территории Украины.

    25 марта 2024, 22:43 • Новости дня
    Бастрыкин рассказал о роли соучастников теракта в «Крокусе»

    Бастрыкин рассказал о том, какие задачи выполняли пособники напавших на «Крокус» террористов

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, какую роль выполняли трое пособников террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл».

    Бастрыкин, слова которого приводятся на сайте Кремля, сообщил, что три человека «оказывали помощь при подготовке теракта». Они «предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства».

    Кроме того, он сообщил, что все исполнители теракта «на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие».

    Напомним, в воскресенье суд арестовал четверых обвиняемых в нападении на  «Крокус Сити Холл»: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. В понедельник были арестованы еще трое фигурантов: Диловар, Исраил и Аминчон Исломовы. Сообщалось, что в преступную группу их вовлек Фаридуни. Диловар Исломов признался, что был предыдущим владельцем Renault. На этой машине террористы скрылись после теракта в «Крокусе».

    Также известно, что Диловар Исломов в 2021 году был оштрафован судом в Твери на 1 тыс. рублей за хищение шоколадок «Милка» и «Риттер спорт» в магазине «Пятерочка», передает РИА «Новости».

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    25 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Путин о теракте в «Крокусе»: Преступление совершено руками радикальных исламистов

    Путин: Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России. Нас интересует, кто заказчик

    Путин о теракте в «Крокусе»: Преступление совершено руками радикальных исламистов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», – заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Но видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ», – сказал президент, сообщает официальный сайт главы государства. 

    «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», – подчеркнул глава государства.

    Президент особо отметил, что, несмотря на всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности.

    Ранее Путин поблагодарил всех, кто спасал людей после теракта в «Крокусе».

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    25 марта 2024, 20:33 • Новости дня
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» таксист Исломов заявил о своей невиновности
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» таксист Исломов заявил о своей невиновности
    @ Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Таксист Аминчон Исломов, проходящий соучастником по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», на заседании суда отверг предъявленные ему обвинения, сообщили в суде.

    «Я невиновен», – заявил Исломов в ходе заседания, где избиралась мера пресечения, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал еще троих фигурантов дела – Диловара, Исраила и Аминчона Исломовых.

    В воскресенье суд арестовал четверых обвиняемых – Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, которые считаются непосредственными исполнителями массового убийства людей.

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    26 марта 2024, 07:57 • Новости дня
    Российские военные «затрофеили» первую БМП Marder на Авдеевском направлении

    Бойцы Южной группировки российских войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения трофейную БМП Marder

    Российские военные «затрофеили» первую БМП Marder на Авдеевском направлении
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса эвакуировали с линии боевого соприкосновения в населенном пункте Северное на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder, сообщило Минобороны России.

    БМП вывезли ночью после разведки местности. При поддержке инженеров «проложили новую дорогу, разминировали минные поля», после чего скрыто приблизились к цели. В результате «немецкий трофей был успешно эвакуирован с поля боя», передает ТАСС.

    Эвакуированная Marder незначительно повреждена украинскими минами – вооруженные силы Украины хотели уничтожить ее. Из-за своего веса БМП застряла в грунте, ВСУ пришлось бросить ее и бежать.

    Российский механик-водитель с позывным Шуба рассказал, что трофей доставали долго, под обстрелом. Боец с позывным Длинный сообщил, что колонна техники передвигалась без освещения.

    Заместитель командира по технической части с позывным Казбек пояснил, что Marder захватили после контратаки ВСУ. «Я не слышал, чтобы они где-то попадались, чтобы можно было «затрофеить», тем более в таком идеальном состоянии», – сказал он, отметив, что БМП «полностью на ходу».

    В январе Минобороны Германии сообщило, что передало Украине десять БМП Marder с боеприпасами и запчастями. Пленный солдат ВСУ рассказал, что Marder часто ломаются и не предназначены для вооружения советского образца.

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    25 марта 2024, 23:47 • Новости дня
    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом

    Боррель объяснил решение Евросоюза поддерживать Украину в конфликте с Россией собственными интересами ЕС

    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к украинскому народу, а собственными интересами ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель сказал, что ЕС не может допустить победы России в конфликте с Украиной. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов США и Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как подчеркнул Боррель, помощь Киеву объясняется «не только щедростью». «Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», – сказал он, добавив, что поддержка Украины отвечает и интересам США как «глобального игрока».

    Напомним, Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

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    25 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?» – перечислил президент. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

    По его словам, на эти, как и на другие – более конкретные, профессиональные, вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить.

    «Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что «разрекламированное контрнаступление» ВСУ полностью провалилось, российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

    «Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову», – отметил глава государства.

    По его словам, в этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве: «Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно».

    «Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что РФ знает, чьими руками был совершен теракт в концертном зале, интересен сейчас заказчик произошедшего.


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    26 марта 2024, 13:39 • Новости дня
    Российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решения СБУ
    Российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решения СБУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения, объектам Службы безопасности Украины, украинским предприятиям ВПК, сообщило российское Минобороны.

    Удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования, а также беспилотниками, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Целью ударов были центры принятия решения, объекты СБУ, предприятия военно-промышленного комплекса, места дислокации украинских нацбатов и иностранных боевиков.

    Все объекты поражены, цели удара достигнуты, заключили в ведомстве.

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    26 марта 2024, 05:32 • Новости дня
    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе

    Захарова высмеяла заявление Госдепа о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Госдепа о том, что Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле».

    Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил: «Никакого участия Украины в теракте в «Крокусе» не было. Точка», – передает ТАСС.

    Захарова в ответ заявила в Telegram, что «не было, и точка» – это «новая форма доказательной базы». По словам Захаровой, такая форма заменила «хайли-лайкли».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство». При этом президент России Владимир Путин указал, что теракт совершен радикальными исламистами. Он заявил: «Нас интересует, кто заказчик».


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    25 марта 2024, 21:59 • Новости дня
    Эмин Агаларов высказался о будущем восстановлении концертного зала «Крокуса»
    Эмин Агаларов высказался о будущем восстановлении концертного зала «Крокуса»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, Эмин Агаларов, заявил, что о восстановлении концертного зала в том виде, в котором он был, говорить преждевременно.

    Пока рано говорить, будет ли восстановлен «Крокус Сити Холл», бизнесмен Араз Агаларов будет решать этот вопрос с опорой на «общее мнение страны», передает РБК слова Эмина Агаларова.

    «Я думаю, что решение, которое будет принимать мой отец, — [он будет принимать], естественно, опираясь на какое-то общее мнение страны по этому поводу, и правительство нам даст тоже какое-то их видение, как дальше нам действовать», — сказал Агаларов.

    Также он добавил, что на территории концертного зала обязательно появится мемориал. «Какой-то мемориал обязательно будет», – сказал Агаларов.

    Он добавил, что сейчас приоритетом является помощь пострадавшим. «Мы хотим оказать максимальную помощь пострадавшим, подключить к этому фонд Муслима Магомаева», – отметил Агаларов.

    Ранее сообщалось, что ущерб от пожара в «Крокусе» достиг 10 млрд рублей.

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    25 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    Венгрия заявила о незаинтересованности в поставках газа через Украину

    Сийярто заявил об отсутствии у Венгрии зависимости от поставок газа через Украину

    Венгрия заявила о незаинтересованности в поставках газа через Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерской стороне нет необходимости получать газ от России через украинскую территорию, она получает этот вид энергоносителя через «Турецкий поток», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Поставки газа в Венгрию идут по «Турецкому потоку», решение Венгрии, Сербии, Турции и Болгарии построить этот газопровод было «отличным», заявил Сийярто, передает ТАСС.

    Он пояснил, что Будапешту нет необходимости в транзите газа через Украину, поскольку этот газопровод обеспечивает безопасность поставок газа.

    Вместе с тем увеличение поставок российского газа по «Турецкому потоку» возможно, его входящая мощность в Венгрии – 8,5 млрд кубометров в год. В 2023 году страна получила по нему 5,6 млрд кубометров, свободные мощности остаются. Страна получает достаточно российского газа. В случае необходимости увеличения она обратится к Газпрому, заключил Сийярто.

    Ранее Сийярто также озвучивал тезис об отсутствии необходимости Венгрии в транзите газа через Украину. При этом он указывал, что страна открыта для переговоров по увеличению каналов поставок газа.

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    25 марта 2024, 20:50 • Новости дня
    Отказаться от поездок в Россию рекомендовали гражданам Киргизии
    Отказаться от поездок в Россию рекомендовали гражданам Киргизии
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    МИД Киргизии рекомендовал своим гражданам на время воздержаться от поездок в Россию, если на то нет веских оснований, это связано с терактом в «Крокус Сити Холле» и усилением мер безопасности в стране.

    «В связи с терактом в Москве и усилением мер безопасности в России МИД Киргизии рекомендует гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию без веских на то оснований», – пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Планирующим поездки в Россию советуют заранее проверить наличие ограничений на въезд. Гражданам, имеющим два и более административных правонарушений в период пребывания в России, также рекомендовано воздержаться от новых поездок.

    В России МИД Киргизии советует не посещать места массового скопления людей, а также при себе постоянно иметь документы, удостоверяющие личность и законность пребывания.

    Коментарии (11)
    25 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    Суд арестовал еще троих задержанных по делу о теракте в «Крокусе»
    Суд арестовал еще троих задержанных по делу о теракте в «Крокусе»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Басманный суд Москвы арестовал пособников террористов Диловара, Исраила и Аминчона Исломовых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» до 22 мая, сообщили в суде.

    Заседания по всем троим обвиняемым проходили в закрытом режиме. Диловару Исломову, Исраилу Исломову, Аминчону Исломову вынесено решение о мере пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая, передает ТАСС.

    Диловар Исломов признался, что был предыдущим владельцем Renault. На этой машине террористы скрылись после теракта в «Крокусе».

    Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что арестованный в воскресенье Шамсидин Фаридуни вовлек в преступную группу не позднее января 2024 года Аминчона Исломова, не позднее 11 марта 2024 года – Диловара Исломова.

    В воскресенье суд арестовал четверых обвиняемых – Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

    Коментарии (19)
    26 марта 2024, 01:52 • Новости дня
    Муж экс-директора «Новой Голландии» задержан в Петербурге за слова о теракте в «Крокусе»

    Муж экс-директора «Новой Голландии» Конашенок задержан в Петербурге после высказывания о теракте в «Крокусе»

    Муж экс-директора «Новой Голландии» задержан в Петербурге за слова о теракте в «Крокусе»
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Николай Конашенок, муж экс-гендиректора городского общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской, задержан в Санкт-Петербурге за высказывание о теракте в «Крокус Сити Холле».

    В главке МВД по городу сообщили, что в аэропорту Пулково задержан житель Санкт-Петербурга, в заявлениях которого заподозрили признаки экстремизма. Он намеревался покинуть Петербург «и в последующем Российскую Федерацию», передает ТАСС.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Главк представил видеозапись, на которой мужчина признал, что опубликовал в соцсетях «размышления» о теракте. Он извинился за свои слова и заверил, что «не поддерживает терроризм».

    В оперативных службах пояснили, что задержан Конашенок. В одном из высказываний, на которые обратили внимание СМИ, он спрашивает, почему объектом атаки террористов стал «Крокус, а не Кремль».

    Также Конашенок «размышлял о том, почему несчастье произошло на концерте группы «Пикник», а не какого-то другого музыкального коллектива», пишет «Коммерсант».

    Его заявления в соцсетях также привели к тому, что его жена в понедельник покинула свой пост. Пост директора «Новой Голландии» Шатуновская занимала 13 лет. Шатуновская заявила, что член ее семьи «позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания». Она осудила заявление супруга.

    Напомним, в вечер, когда произошел теракт, в «Крокусе» должен был состояться концерт группы «Пикник». Погибла помощница концертного директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер.

    Коментарии (10)
    26 марта 2024, 15:19 • Новости дня
    Директор ФСБ Бортников назвал главу ГУР Украины Буданова законной целью России
    Директор ФСБ Бортников назвал главу ГУР Украины Буданова законной целью России
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Начальство украинских спецслужб, включая руководителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов), является законной целью для России, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

    Совершающие преступления в отношении России и российских граждан являются законной целью, ответил Бортников на вопрос про Буданова и других глав украинских спецслужб, передает ТАСС.

    На вопрос о том, почему эти цели еще не поражены, глава ФСБ ответил, что «все впереди».

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, в чем заочно в России обвиняют Буданова.

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    26 марта 2024, 06:36 • Новости дня
    Киев признал отсутствие у Запада намерений передавать Украине новые ЗРК Patriot

    Кулеба указал на отсутствие со стороны государств Запада решения передать Украине новые ЗРК Patriot

    Киев признал отсутствие у Запада намерений передавать Украине новые ЗРК Patriot
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба сказал, что наблюдается «не просто желание, а решение» относительно передачи Киеву «новых ракет для систем ПВО, уже имеющихся на Украине, новых фронтовых систем ПВО типа Stinger», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    При этом у союзников Киева сохраняется «возможность» поставок «новых батарей ПВО класса Patriot», но «нет решения о поставках». Украина продолжает уговаривать другие страны передать ей больше комплексов Patriot.

    Напомним, Российская армия нанесла удары по Киеву. Два зенитных ракетных комплекса Patriot были поражены ракетным ударом в аэропорту Жуляны в Киеве.


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    В Россию поступают слова соболезнований со всех концов света, кроме Украины. Там теракт в «Крокус Сити Холле» стал поводом для гнусных шуток и злорадства. Но не все так просто, подчеркивают эксперты. Киевские власти попросту запретили своим гражданам выражать солидарность с Россией. Подробности

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    80 лет назад десант проложил путь к освобождению Николаева

    Ровно 80 лет назад, 26 марта 1944 года началась одна из самых дерзких десантных операций Великой Отечественной. Небольшая группа советских морских пехотинцев совершила скрытый рывок в оккупированный гитлеровцами Николаев и удерживала плацдарм ценой массового героизма. По признанию немцев, советский десант воткнул нож в спину группировке противника. Подробности

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    Российские ракеты прилетели на праздник СБУ в Киеве

    ВС России нанесли сразу несколько ударов по Киеву. В результате атаки поражены два комплекса ЗРК Patriot в столичном аэропорту Жуляны, а также расположенный недалеко от центра города законспирированный офис СБУ, которая этот день отмечала свой профессиональный праздник. В чем заключались особенности этих ударов и почему поражение объекта СБУ признали даже местные журналисты? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

    • Теракт в «Крокусе»: главное

      Подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» отправлены под стражу, им грозит пожизненное заключение. Но главная задача следствия: установить организаторов одного из самых страшных терактов в истории России.

    • Хуситы дали гарантии России и Китаю

      Как утверждает Bloomberg, Россия и Китай договорились с йеменскими хуситами о безопасном проходе судов в Красном море. Одна из важнейших артерий мировой торговли стала полем битвы между иранскими «прокси» и союзниками Израиля, прежде всего США. В этих условиях Россия пытается отстоять собственные интересы.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

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