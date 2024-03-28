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Отряд кораблей ТОФ зашел в Красное море
Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» форсировал Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Красное море.
«Перед заходом в Красное море экипажи кораблей успешно прошли Аденский залив, где отработали серию корабельных учений по различным сценариям действий условного противника», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.
Отмечается, что в настоящее время отряд кораблей ТОФ продолжает плановое выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода, который начался 1 февраля 2024 года. За это время корабли прошли более 20 тыс. морских миль, посетили порты Камбоджи, Шри-Ланки, Индии и Омана.
В ходе похода экипажи кораблей провели ряд учений, в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне, а также по борьбе с пиратством.
Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» – один из самых мощных кораблей ВМФ России. Он вооружен крылатыми ракетами «Гранит», зенитными ракетами «С-300Ф» и артиллерийскими установками калибра 130 мм.
Фрегат «Маршал Шапошников» – современный многоцелевой корабль, предназначенный для выполнения задач в ближней и дальней морской зонах. Он вооружен крылатыми ракетами «Калибр», зенитными ракетами «Ураган» и артиллерийскими установками калибра 100 мм.