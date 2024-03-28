Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.2 комментария
Глава СВР России посетил Пхеньян и обсудил сотрудничество с КНДР
Глава СВР Сергей Нарышкин посетил Пхеньян и обсудил сотрудничество с КНДР
Директор Службы внешней разведки России Сергеей Нарышкин во главе делегации ведомства посетил 25–27 марта Пхеньян, где провел переговоры об укреплении сотрудничества.
«На переговорах участники проинформировали друг друга о мнениях о нынешних международных и региональных ситуациях вокруг Корейского полуострова и России, а также широко и серьезно обсудили деловые вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества в ответ на ужесточающиеся шпионаж и интриги враждебных сил», – передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что во время визита состоялась встреча Нарышкина с министром государственной безопасности Ли Чхан Дэ, а также переговоры между делегацией СВР и представителями министерства.
«Переговоры прошли в «теплой и дружественной атмосфере», стороны пришли к общему мнению по различным поставленным вопросам», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын 18 февраля получил в подарок от президента России Владимира Путина автомобиль Aurus.Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков
напомнил, что Путин лично показал северокорейскому лидеру этот автомобиль во время визита Ким Чен Ына в Россию. Северокорейскому лидеру, по словам Пескова, машина понравилась, потому и было принято решение сделать ему такой подарок.
При этом официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что передача Россией машины лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН.