Госдеп счел подаренный Ким Чен Ыну Aurus нарушением санкций

Американист: Демократы перекладывают на республиканцев ответственность за провалы ВСУ

Американист Межуев: Демократы перекладывают на республиканцев ответственность за провалы ВСУ

Tекст: Илья Абрамов

«Последние заявления руководства США выглядят очень подозрительно. С одной стороны, в Вашингтоне заявляют о поддержке Украины, а с другой – говорят о том, что офису Зеленского придется выбирать, какие города удерживать. Более того, Белый дом до этого допустил назначение настроенного против помощи Киеву спикера Палаты представителей», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

«Косвенно заявление Сингх может быть элементом давления на республиканцев, попыткой вынудить их одобрить транш Украине. Но представители этой партии – бизнесмены. Они видят, что Украина проигрывает, поэтому тратить деньги на ее поддержку не очень хотят», – акцентирует эксперт.

«Но я не исключаю, что мы наблюдаем, как администрация США перекладывает ответственность за военные неудачи ВСУ на республиканцев. Демократы в преддверии выборов хотят показать, что украинский проект был бы успешным, если бы республиканцы не тормозили принятие бюджетов», – отмечает собеседник.

«В Белом доме не собираются полностью прекращать помощь Украине. Однако Вашингтон начинает постепенно уставать от этого проекта, так как он требует многочисленных трат. Поэтому США будут отказываться от максималистских целей вроде победы над Россией. Заявление Сингх призвано в том числе дать сигнал об этом офису Зеленского: либо он садится за стол переговоров, либо пусть сам несет ответственность за продолжение конфликта», – резюмировал Межуев.

Ранее в США заявили, что Украине придется самостоятельно решать, какие города смогут удержать ее вооруженные силы, если Соединенные Штаты не смогут оказывать ВСУ помощь, передает ТАСС слова заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

«Если запрос на дополнительное финансирование не будет одобрен, Украине придется делать выбор и принимать решения в отношении того, какие города они смогут удержать с теми ресурсами, что есть у них сейчас, и с тем, чем продолжат снабжать их партнеры», – сказала она

Напомним, Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав по законопроекту о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Это произошло несмотря на то, что Сенат при поддержке ряда республиканцев принял вариант законопроекта, предусматривающий транш размером 95 млрд долларов.

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон в ходе пресс-конференции назвал выработанный сенаторами вариант законопроекта «заведомо непроходным» в Палате представителей. Кроме того, он указал, что подготовленный в Сенате документ не затрагивает пограничный кризис – «наиболее серьезную проблему», стоящую перед США.

Также члены Палаты представителей США республиканец Брайан Фитцпатрик и демократ Джаред Голден предложили альтернативный вариант законопроекта о выделении средств Украине и Израилю. Кроме того, конгрессмены считают правильным на год восстановить политику «Оставаться в Мексике», при которой просители убежища в США будут ожидать судебного решения на родине.