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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская культура убьет украинский национализм

    Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Байдена «уходят», борьба за власть только начинается

    Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Греция стала единственной православной страной с однополыми браками

    В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.

    19 комментариев
    21 февраля 2024, 23:55 • Новости дня

    Госдеп счел подаренный Ким Чен Ыну Aurus нарушением санкций

    Представитель Госдепа Миллер назвал подаренный Ким Чен Ыну Россией Aurus нарушением санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя сообщения о «роскошном автомобиле российского производства», официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что передача Россией машины лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН.

    Миллер негативно отозвался о российском автомобилестроении. Он заявил, что не стал бы искать для себя такой автомобиль в России, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что Ким Чен Ын стал первым из глав государств, кому президент России Владимир Путин подарил автомобиль Aurus российского производства.

    20 февраля 2024, 01:50 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

    Сестра Ким Чен Ына поблагодарила Путина за подаренный лидеру КНДР автомобиль российского производства

    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон поблагодарила президента России Владимира Путина за подаренный ее брату автомобиль российского производства.

    Она назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Отмечается, что марка и модель подаренной машины не указываются. Однако ТАСС напоминает, что во время визита в Россию в сентябре прошлого года лидер КНДР осмотрел Aurus.

    «Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин», – передает РИА «Новости» сообщение ЦТАК.

    Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный.

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    19 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    В Авдеевке нашли тела военных ВСУ с американскими и польскими шевронами

    Кимаковский: В Авдеевке нашли тела военных ВСУ с американскими и польскими шевронами

    В Авдеевке нашли тела военных ВСУ с американскими и польскими шевронами
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В ходе зачистки освобожденной Авдеевки обнаружили тела военнослужащих, на форме которых были нашиты американские и польские шевроны, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сказал ТАСС, что тела были брошены украинскими вооруженными формированиями.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил ранее, что в Авдеевке зафиксировано множество военных преступлений ВСУ по отношению к мирным жителям.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, почему руководство Польши заняло стыдливую позицию по поводу участия польских наемников в украинском конфликте.

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    19 февраля 2024, 18:38 • Новости дня
    В США задумались над санкциями против Китая за «помощь России в СВО»

    CNBC: США думают над санкциями против Китая за «помощь России в СВО»

    В США задумались над санкциями против Китая за «помощь России в СВО»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация изучает возможность санкций в отношении китайских компаний, которые подозревают в помощи России в конфликте на Украине, сообщили американские конгрессмены телеканалу CNBC.

    США изучают введение санкций против компаний из КНР, которые, по мнению Вашингтона, помогают Москве «подпитывать конфликт на Украине», сообщил телеканал CNBC со ссылкой на конгрессменов, передает РИА «Новости».

    Подобные санкции станут «первым прямым обвинением» в отношении Пекина.

    Конгрессмен Джерри Коннолл сказал, что санкции могут ввести «очень скоро», хотя страны и зависят друг от друга в плане торговли. Он выразил надежду, что угроза подобных санкций «прояснит некоторое мышление в Пекине».

    В январе Китай решил ввести санкции против американских компаний, участвующих в поставках вооружений США тайваньской администрации.

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    19 февраля 2024, 16:48 • Новости дня
    США намерены поставить Украине новые ракеты для ударов по Крыму

    NBC News: США хотят отправить Украине ракеты ATACMS большей дальности для ударов вглубь Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS большей дальности для ударов внутрь Крымского полуострова, сообщил телеканал NBC News.

    Источники телеканала отмечают, что США склоняются к отправке ракет большей дальности, что позволит ВСУ наносить удары внутрь Крыма, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    В то же время один из военных чиновников сообщил, что запасы ATACMS у США ограничены, без выделения денег на пополнение их в запасах ракеты вряд ли будут поставлены. В то же время, по словам источников, Вашингтон может попросить союзников предоставить ракеты Киеву или пополнить американские запасы ATACMS.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил поставить на Украину новое вооружение, а именно ракеты дальностью более 300 км. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

    Президент США Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевкине исключил потери войсками Украины других городов, пока Конгресс США не одобрит финансирование помощи Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если американские власти не выделят новый пакет помощи Украине, то Киев перестанет считать США стратегическим партнером.


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    20 февраля 2024, 15:57 • Новости дня
    Американского сенатора Грэма включили в реестр террористов и экстремистов

    В России американского сенатора Линдси Грэма включили в реестр террористов и экстремистов

    Американского сенатора Грэма включили в реестр террористов и экстремистов
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов американского сенатора Линдси Грэма.

    Отмечается, что известный антироссийской позицией сенатор сам призывал внести Россию в составляемый США список стран – спонсоров терроризма, а также предлагал разные варианты ужесточения антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Кроме того, в реестр внесена бывшая экоактивистка Евгения Чирикова (признана в России иноагентом), которая сейчас проживает за границей.

    Напомним, сенатор США Грэм на встрече с президентом Украины Зеленским назвал «смерть россиян» наиболее удачной тратой американских денег. После этого МВД объявило американского сенатора Грэма в розыск. Реакция России на высказывания сенатора США лишь обрадовала Грэма, а объявление в розыск он назвал «знаком почета».

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    21 февраля 2024, 00:55 • Новости дня
    США опровергли участие американских военных в атаке Patriot на российский Ил-76
    США опровергли участие американских военных в атаке Patriot на российский Ил-76
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США отрицают, что в расчет ЗРК Patriot, из которого был сбит российских военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, входили американские военные.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госдеп США.

    Ранее стало известно о роли британских советников в атаке ВСУ на Ил-76 с пленными украинцами.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что данный шаг был предпринят «без согласования со штабом ПВО в Киеве».

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    21 февраля 2024, 01:45 • Новости дня
    Маск предложил легализовать фентанил в США, чтобы избежать передозировок

    Tекст: Денис Тельманов

    Легализация фентанила или введение драконовских наказаний за хранение этого наркотика может быть одним из решений проблемы с наркоманами в США, заявил американский миллиардер Илон Маск.

    «Нам нужно либо легализовать фентанил, чтобы наркоманы случайно не принимали смертельные дозы, либо ввести драконовские наказания за хранение фентанила. Если власти откажутся сделать последнее, мы должны по крайней мере попробовать первое, чтобы увидеть, будет ли происходить меньше трагедий», – написал Маск в своем микроблоге, передает ТАСС.

    Фентанил – ситетический опиоидный анальгетик, который завозится в США с территории Мексики. С 2016 по 2021 год уровень смертности от передозировки фентонилом в США вырос в четыре раза, опиоидная эпидемия уносит ежегодно жизни около 100 тыс. американцев.

    Экс-президент США Дональд Трамп предложил ввести смертную казнь для наркодилеров, так как, по его мнению, другие меры не решат проблему распространения наркотиков.

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    20 февраля 2024, 15:29 • Новости дня
    Гаврилов: Запад ответил хамством на распространение интервью Путина Карлсону

    Tекст: Александра Юдина

    Запад ответили хамством и оскорблениями на интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, заявил на канале «Россия-24» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    По его словам, реакция на интервью началась с полного хамства со стороны литовцев, передает ТАСС.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что интервью Путина Карлсону вскрыло тот факт, что американское общество живет в полной информационной блокаде.

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    20 февраля 2024, 13:31 • Новости дня
    В Кремле рассказали, почему Путин решил подарить Ким Чен Ыну автомобиль Aurus

    Песков: Ким Чен Ыну понравился автомобиль Aurus, поэтому ему был сделан такой подарок

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на космодроме Восточный оценил достоинства автомобиля Aurus, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Путин лично показал северокорейскому лидеру этот автомобиль.

    Ким Чен Ыну, по словам Пескова, машина понравилась, потому и было принято решение сделать ему такой подарок, передает ТАСС.

    Напомним, лидер Корейской Народно-Демократической Республики 18 февраля получил в подарок от Путина автомобиль Aurus.

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    20 февраля 2024, 03:51 • Новости дня
    Силовые структуры 11 стран вскрыли группировку хакеров LockBit

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Федеральное бюро расследований (ФБР) США и ряд других силовых структур 11 стран в ходе совместной операции вскрыли и заблокировали хакерскую группировку LockBit, которая занималась кибератаками и вымогательством.

    На сайте группировки размещено уведомление о том, что он находится под контролем правоохранительных органов, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    По данным ФБР, в результате операции было заблокировано 11 тыс. доменных имен, использовавшихся группировкой для распространения вредоносных программ.

    По данным американского Минюста, LockBit участвовала в совершении более 1,4 тыс. кибератак в США и других странах. Общая сумма средств, которые хакеры затребовали у своих жертв, превысила 100 млн долларов. Часть из этой суммы была успешно получена с помощью биткоинов.


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    21 февраля 2024, 12:25 • Новости дня
    Американист: Демократы перекладывают на республиканцев ответственность за провалы ВСУ

    Американист Межуев: Демократы перекладывают на республиканцев ответственность за провалы ВСУ

    Американист: Демократы перекладывают на республиканцев ответственность за провалы ВСУ
    @ Shawn Thew/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявления Пентагона свидетельствуют об усталости США от помощи офису Зеленского. Вашингтон продолжит поддерживать ВСУ, но, вероятно, откажется от ставки на поражение России, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее в США заявили, что Украине придется выбирать, какие города защищать, если не будет американской помощи.

    «Последние заявления руководства США выглядят очень подозрительно. С одной стороны, в Вашингтоне заявляют о поддержке Украины, а с другой – говорят о том, что офису Зеленского придется выбирать, какие города удерживать. Более того, Белый дом до этого допустил назначение настроенного против помощи Киеву спикера Палаты представителей», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Косвенно заявление Сингх может быть элементом давления на республиканцев, попыткой вынудить их одобрить транш Украине. Но представители этой партии – бизнесмены. Они видят, что Украина проигрывает, поэтому тратить деньги на ее поддержку не очень хотят», – акцентирует эксперт.

    «Но я не исключаю, что мы наблюдаем, как администрация США перекладывает ответственность за военные неудачи ВСУ на республиканцев. Демократы в преддверии выборов хотят показать, что украинский проект был бы успешным, если бы республиканцы не тормозили принятие бюджетов», – отмечает собеседник.

    «В Белом доме не собираются полностью прекращать помощь Украине. Однако Вашингтон начинает постепенно уставать от этого проекта, так как он требует многочисленных трат. Поэтому США будут отказываться от максималистских целей вроде победы над Россией. Заявление Сингх призвано в том числе дать сигнал об этом офису Зеленского: либо он садится за стол переговоров, либо пусть сам несет ответственность за продолжение конфликта», – резюмировал Межуев.

    Ранее в США заявили, что Украине придется самостоятельно решать, какие города смогут удержать ее вооруженные силы, если Соединенные Штаты не смогут оказывать ВСУ помощь, передает ТАСС слова заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

    «Если запрос на дополнительное финансирование не будет одобрен, Украине придется делать выбор и принимать решения в отношении того, какие города они смогут удержать с теми ресурсами, что есть у них сейчас, и с тем, чем продолжат снабжать их партнеры», – сказала она

    Напомним, Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав по законопроекту о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Это произошло несмотря на то, что Сенат при поддержке ряда республиканцев принял вариант законопроекта, предусматривающий транш размером 95 млрд долларов.

    Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон в ходе пресс-конференции назвал выработанный сенаторами вариант законопроекта «заведомо непроходным» в Палате представителей. Кроме того, он указал, что подготовленный в Сенате документ не затрагивает пограничный кризис – «наиболее серьезную проблему», стоящую перед США.

    Также члены Палаты представителей США республиканец Брайан Фитцпатрик и демократ Джаред Голден предложили альтернативный вариант законопроекта о выделении средств Украине и Израилю. Кроме того, конгрессмены считают правильным на год восстановить политику «Оставаться в Мексике», при которой просители убежища в США будут ожидать судебного решения на родине.

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    20 февраля 2024, 05:44 • Новости дня
    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине

    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине, развязанном США и НАТО

    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине
    @ Boris Vergara/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине, и в экономическом отношении стала еще сильнее, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    «Сегодня Россия побеждает на поле боя... Война, которую развязали Запад и НАТО на Украине, аморальна», – сказал президент Венесуэлы в программе «С Мадуро плюс» на телеканале Venezolana de Television, передает ТАСС.

    Мадуро подчеркнул, что президент России Владимир Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию», а также напомнил, что «Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры».

    «Война США и НАТО против России на Украине стала для США невыносимой», – считает Мадуро.

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    19 февраля 2024, 04:58 • Новости дня
    Хейли отказалась считать Россию другом США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия – не друг США, Вашингтон «не отделяет себя от друзей, чтобы умиротворить врага», заявила претендент на пост президента США Никки Хейли.

    Хейли в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) осудила слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он «будет поощрять» Россию «вторгаться в страны НАТО», это «абсолютно неправильный путь». Хейли сказала, что «гордилась Трампом», когда он предоставил помощь Украине, но «разочарована тем, что он отказался от этого».

    Хейли выразила готовность оказывать давление на союзников по НАТО, чтобы они «несли свой собственный груз». Однако делать это она намерена «за закрытыми дверями», не нанося союзникам вреда с целью «умиротворить врагов» США.

    Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

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    20 февраля 2024, 05:51 • Новости дня
    Делегация Министерства рыбного хозяйства КНДР отправилась в Россию

    Делегация Министерства рыбного хозяйства КНДР отправилась в Россию на заседание совместной комиссии по рыболовству

    Tекст: Денис Тельманов

    Делегация КНДР во главе с заместителем министра рыбного хозяйства Сон Сон Гуком отправилась в Россию на заседание совместной комиссии по сотрудничеству в сфере рыболовства, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Кроме того, в Москву из Пхеньяна отправился министр информационных технологий Чжу Ен Иль для участия в форуме, посвященном цифровому суверенитету, и делегация во главе с заместителем министра физкультуры и спорта О Гван Хеком, которая должна подписать протокол об обменах с Россией в сфере спорта в 2024 году, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что во второй половине 2023 года оживились двусторонние обмены России и КНДР. Так, в сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию, а в октябре состоялась поездка главы российского МИД  Сергея Лаврова в КНДР.

    15 ноября в Пхеньяне прошло десятое заседание межправительственной комиссии КНДР и России по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    В феврале делегация Трудовой партии Кореи отправилась в Москву на форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Также в этом месяце Россию посетили агротехники из КНДР.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства.

    Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком».

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    20 февраля 2024, 09:11 • Новости дня
    Песков подтвердил сообщение о подарке Путина лидеру КНДР

    Песков: Ким Чен Ын получил в подарок Aurus

    Tекст: Ольга Никитина

    Северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну был подарен автомобиль Aurus, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля сказал об этом РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики 18 февраля получил в подарок от президента Владимира Путина автомобиль российского производства.

    Между тем власти Республики Корея раскритиковали Ким Чен Ына за получение подарка от российской стороны. По словам сотрудника министерства объединения Южной Кореи, российский автомобиль Aurus относится к классу люкс, а потому получение подарка, как утверждает южнокорейская сторона, может нарушать резолюции Совбеза ООН, передает ТАСС.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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