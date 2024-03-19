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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские за рубежом тоже выбрали Россию

    Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис На выборах президента ценится каждый голос

    В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Для Донбасса это были необычные выборы

    Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.

    3 комментария
    19 марта 2024, 03:35 • Новости дня

    Делегация Минкультуры России прибыла в КНДР

    Делегация Минкультуры России во главе с замминистра Андреем Малышевым прибыла в КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Делегация министерства культуры России во главе с заместителем министра Андреем Малышевым прибыла в столицу КНДР Пхеньян, где пройдут гастроли Приморской сцены Мариинского театра России

    «18 марта делегация министерства культуры РФ прибыла с визитом... по приглашению министерства культуры КНДР по случаю 75-й годовщины заключения соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между КНДР и Россией», – приводит РИА «Новости» сообщение северокорейского Центрального телеграфного агентства.

    Отмечается, что в состав делегации во главе с заместителем министра культуры РФ Андреем Малышевым вошла художественная труппа Приморской сцены Мариинского театра России.

    В международном аэропорту Пхеньяна делегацию встретили замминистра культуры КНДР Пак Гён Чхор, советник-посланник посольства РФ в КНДР Владимир Топеха и сотрудники посольства. Позднее Минкультуры КНДР устроил прием в честь российской миссии.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента России и отметил проявленное россиянами стремление к единому государству.

    Он отметил, что российский народ как внутри страны, так и за рубежом проявил «свою волю к дальнейшему укреплению социального и политического единства с вами в центре, а также к построению сильной России».

    16 марта 2024, 06:42 • Новости дня
    Обвиняемый в убийстве создателя «Спутника V» приговорен

    Обвиняемый в убийстве создателя «Спутника V» Андрея Ботикова получил 14 лет колонии

    Обвиняемый в убийстве создателя «Спутника V» приговорен
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Хорошевский райсуд Москвы приговорил Алексея Змановского, обвиняемого в убийстве одного из создателей вакцины «Спутник V», ученого Андрея Ботикова, к 14 годам заключения, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    «Алексей Змановский признан виновным... Суд... окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 80 тыс. рублей, с ограничением свободы сроком на два года», – говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале пресс-службы столичных судов.

    Замановского признали виновным по ч. 1 ст. 105 (убийство), п. «г» ч. 3 ст. и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК (кража с банковского счета).

    Ранее сообщалось, что участвовавший в разработке вакцины «Спутник V» Андрей Ботиков был убит во время ссоры в собственной квартире в Москве. Ученого задушили ремнем.

    Ботиков работал старшим научным сотрудником в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, являлся соавтором патента на вакцину от COVID-19 «Спутник V».

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    16 марта 2024, 12:58 • Новости дня
    Иностранные наемники и высокопоставленные офицеры ВСУ уничтожены в Одессе

    Группа иностранных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ уничтожена в Одессе

    Иностранные наемники и высокопоставленные офицеры ВСУ уничтожены в Одессе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Около ста иностранных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ были уничтожены и еще более ста ранены в результате ракетного удара по санаторию «Мрия» в Одессе.

    Отмечается, что российские военные нанесли удар по санаторию «Мрия», где базировалась большая группа западных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ, передает ТАСС.

    Также ударом уничтожена находившаяся на территории санатория военная техника.

    Накануне ВС России уничтожили «Искандером» базу нацбатальона в Одессе.

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    16 марта 2024, 14:10 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области

    Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ около Козинки в Белгородской области

    Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны опубликовало видео уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая предприняла попытку прорваться в село Козинка Белгородской области.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские военные совместно с пограничной службой ФСБ поразили сосредоточения живой силы и техники ВСУ, ликвидированы 30 военных.

    Ранее в субботу российские военные пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области.

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    18 марта 2024, 17:43 • Новости дня
    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО

    Военный эксперт Бартош: Размещение базы НАТО в Румынии даст альянсу ряд стратегических и логистических преимуществ

    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Особенности географического положения Румынии делают эту страну крайне привлекательной для наращивания присутствия сил НАТО. Близость к России и Сербии, а также выход к Черному морю дают строящейся в Румынии военной базе колоссальные логистические возможности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно о начале создания крупнейшей в ЕС базы НАТО в Румынии.

    «Выбор Румынии в качестве страны для размещения самой крупной европейской базы НАТО не случаен. Руководство альянса убедилось в невозможности быстрого завершения конфликта на Украине. Ставка на «блицкриг» не сыграла. Теперь объединение готовится к затяжному противостоянию с Россией», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «В связи с этим усиление южных рубежей НАТО выглядит вполне логичным шагом. Румыния расположена в непосредственной близости к зоне СВО. Таким образом, страна имеет колоссальную стратегическую ценность. Кроме того, она граничит с Сербией, а значит, наращивание присутствия альянса на этой территории также усилит давление и на Белград», – отмечает он.

    «В перспективе длительной конфронтации с Россией это дает альянсу широкие возможности для маневрирования. Не стоит забывать и о выходе к Черному морю. В Румынии расположен крупный порт – Констанца. Строительство базы приведет к улучшению местной транспортной инфраструктуры. Соответственно, НАТО серьезно усилит логистические возможности в плане обеспечения восточных государств блока», – считает собеседник.

    «Напомню, еще в середине 2010-х годов Бухарест одобрил строительство базы ПРО в городе Девеселу. Имеющиеся там комплексы обезопасят воздвигаемые в стране военные объекты. Параллельно с этим альянс работает и над наращиванием присутствия в Албании. Речь идет о комплексном подходе: НАТО вцепилось в европейский юг мертвой хваткой и ослаблять ее не планирует», – подчеркивает эксперт.

    «В связи с этим России важно усилить присутствие в Черном море. Нам стоит продолжить планомерное развитие флота. Однако нам нельзя позволять альянсу ввязывать нас в игру на их правилах. Они пытаются спровоцировать нас путем постоянного повышения ставок к гонке вооружений, однако Москва привыкла реагировать на подобные вызовы взвешенно и мудро», –  резюмирует Бартош.

    Ранее в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европы базы НАТО. Об этом сообщает Euronews. Военный объект займет территорию площадью в 2,8 тыс. гектаров и будет расположен в округе Констанцы. По предварительным подсчетам, стоимость проекта оценивается 2,5 млрд евро. Возводимая инфраструктура сможет принять до 10 тыс. солдат альянса и членов их семей.

    Строительство осуществляется на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану». В настоящее время ведутся работы по созданию подъездных дорог и электросети. Вскоре начнется конструирование новой взлетно-посадочной полосы. В дальнейшем планируется перейти к возведению нового аэродрома.

    «Мы также работаем над возможностью максимальной реализации наземного потенциала базы, что позволит быстро реагировать на изменения в ситуации в сфере безопасности», – поделился деталями строительства Николае Крецу, командир «Михаила Когэлничану».

    Кроме того, ведется проектировка гражданской инфраструктуры на территории военного объекта. На территории базы будут построены жилые помещения, ясли, детские сады, школы, магазины, аптеки и госпиталь. Издание подчеркивает: если задуманные планы осуществятся, то база в Румынии значительно превзойдет по своим масштабам немецкий «Рамштайн».

    «Новый объект станет важнейшим пунктом НАТО, располагающимся в непосредственной близости к южным территориям Украины. Не нужно надеяться, что конфликт завершится в этом или 2025 году. Речь идет о долгосрочном противостоянии», – цитирует газета политического аналитика Дорина Попеску.

    Напомним, еще в 2010 году президент Румынии Траян Бэсеску дал согласие на размещение ракет-перехватчиков альянса на территории военно-воздушной базы Девеселу. В 2014-м на территорию страны были привезены многоцелевые зенитные комплексы Aegis Ashore, оснащенные боеприпасами модели SM-3.

    Усиление НАТО на юге Европы носит комплексный характер. Так, в марте объединение закончило модернизацию бывшей советской базы в Албании, сообщали РБК. Для Тираны этот проект стал крупнейшим в рамках взаимодействия с альянсом за последнее десятилетие. Общая сумма трат на данную инфраструктуру составила 50 млн евро.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что из Румынии в зону спецоперации прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.

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    18 марта 2024, 15:16 • Новости дня
    Моди поздравил Путина с победой на выборах президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

    «Горячие поздравления его превосходительству господину Владимиру Путину в связи с его переизбранием на пост президента Российской Федерации», – говорится в публикации Моди на его странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее президент Палестины Махмуд Аббас поздравил Путина с победой на выборах. Также его поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси.

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    16 марта 2024, 11:22 • Новости дня
    При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибли два человека

    Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле Белгорода со стороны ВСУ, погибли два человека

    При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибли два человека
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Александра Юдина

    В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ в субботу погибли два человека, еще трое получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что погиб мужчина, который ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд. Машина врезалась в пассажирский автобус, но находившиеся в нем люди не пострадали.

    Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда вместе с сыном пришла кормить собак. Сын получил осколочные ранения затылочной части головы, грудной клетки и плеча, он находится в больнице. Кроме того, два человека получили закрытые черепно-мозговые травмы.

    По словам Гладкова, в Белгороде в семи многоквартирных домах выбиты окна, разбиты стекла в двух социальных и двух хозяйствующих объектах. Также повреждено 15 автомобилей.

    Помимо прочего, в Белгородском районе разрушения выявлены в поселке Дубовое – повреждены шесть частных жилых домовладений и две надворные постройки. В поселках Северный и Разумное повреждено по одному частному домовладению и автомобилю. Осколками посечено здание ТЦ «Сити молл».

    Накануне при обстреле украинскими военными Белгорода пострадали четыре человека.

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    16 марта 2024, 08:55 • Новости дня
    В Самарской области зафиксировали атаку дрона на Сызранский НПЗ

    Губернатор Самарской области Азаров: Беспилотник атаковал Сызранский НПЗ

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник атаковал Сызранский НПЗ в Самарской области, зафиксирована попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

    По его словам, в результате атаки дрона на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена. Обошлось без пострадавших, передает ТАСС.

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    16 марта 2024, 05:07 • Новости дня
    Российские десантники провели на Запорожском направлении более 20 FPV-атак

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 20 успешных атак на объекты ВСУ совершили за сутки мобильные расчеты FPV-дронов десантники группировки «Днепр» на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.

    «Десантники провели запуск FPV-дронов, операторы вывели на опорные пункты с личным составом ВСУ. Оператор завел на него беспилотник, второй номер корректировал полет для наведения на цель», – приводит сообщение Минобороны РИА «Новости»

    По данным оборонного ведомства, расчеты FPV-дронов в укрытии опорного пункта поразили личный состав ВСУ. Повторными ударами других FPV-дронов и квадрокоптеров уничтожены несколько выживших украинских боевиков.

    Уточняется, что за сутки расчеты десантников осуществили более 20 успешных атак по позициям ВСУ.

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    18 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    Захарова ответила Германии на слова о «незаконности» выборов президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкому правительству следовало бы обратить внимание на систему выборов в своей стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова после заявления представителя кабмина ФРГ о «незаконности» президентских выборов в России.

    «Уточните у них: когда в Германии намерены сделать систему своих выборов по-настоящему демократичной, предполагающей прямые выборы народом руководителя?» – сказала Захарова в беседе с ТАСС.

    Ранее представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что правительство Германии не признает законными президентские выборы в России.

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    18 марта 2024, 14:12 • Новости дня
    Германия сочла «незаконными» выборы президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что немецкое правительство не признает законными президентские выборы в России.

    Отвечая на вопрос о том, как власти Германии планируют называть президента России Владимира Путина по должности – «президентом или правителем», Хофман сказала, что ввиду отсутствия диалога с российским лидером такой вопрос не стоит, передает ТАСС.

    «Но я ясно дала понять, что мы не признаем эти выборы законными», – заявила она.

    Вместе с тем представитель министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер заявил, что ведомство продолжит называть президента России просто Путиным, как и ранее.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал абсурдными высказывания из-за границы о якобы «нелегитимности» прошедших президентских выборов в России. После обработки 99,65% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

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    16 марта 2024, 04:13 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области

    Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадали пять человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Атака дрона ВСУ на легковой автомобиль в селе Глотово Грайворонского округа привела к ранению пяти человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Легковой автомобиль подвергся атаке дрона-камикадзе со стороны ВСУ... В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек», – написал Гладков в Telegram-канале.

    Он добавил, что инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. В данный момент бригады скорой везут пострадавших в областную клиническую больницу, по пути им оказывают необходимую помощь.

    По словам губернатора, среди пострадавших есть получивший контузию головного мозга подросток. У мужчины –  проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения конечностей, у женщины – осколочные ранения лица, контузия.

    Еще у двоих мужчин контузии средней степени тяжести.

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    16 марта 2024, 13:35 • Новости дня
    ВКС России нанесли более 50 ударов по позициям ВСУ в районах Усманово и Очеретино

    Минобороны: Российская авиация за сутки нанесла более 50 ударов по позициям ВСУ в районах Усманово и Очеретино

    Tекст: Александра Юдина

    Российская авиация группы «Центр» за сутки нанесла более 50 ударов по позициям украинских военных в районах Усманово, Очеретино, Керамик и Бердычи, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в результате ударов были уничтожены 12 опорных пунктов, около 50 районов скопления техники и живой силы ВСУ. Потери ВСУ составили 270 человек.

    Также были уничтожены два БТР-80, восемь автомобилей и два пункта управления беспилотной авиацией.

    Ранее в субботу российские военные уничтожили группу иностранных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ в Одессе.

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    16 марта 2024, 09:18 • Новости дня
    Беспилотник самолетного типа «Стриж» уничтожили на границе с Брянской областью

    Губернатор Брянской области Богомаз: На границе уничтожили дрон самолетного типа «Стриж»

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник при пересечении границы с Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он указал, что реактивный беспилотник «Стриж» самолетного типа был уничтожен при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом силами ПВО.

    Богомаз уточнил, что, по последним данным, пострадавших и повреждений в результате инцидента нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

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    18 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Белгород пострадали два человека

    Гладков: Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, есть пострадавшие

    При атаке ВСУ на Белгород пострадали два человека
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В медучреждения доставлены женщина с осколочным ранением грудной клетки и мужчина с осколочными ранениями верхней конечности, им оказывается необходимая помощь, написал Гладков в своем Telegram-канале.

    В результате украинской атаки повреждены шесть квартир в трех многоквартирных домах, три хозяйственных субъекта и шесть автомобилей, сообщил глава Белгородской области. Повреждения также получили теплица и забор на одном из предприятий региона.

    В Белгородском районе в поселке Октябрьский в результате обстрела со стороны ВСУ выбило окна, посечены кровля и дверь в здании производственного предприятия, в поселке Дубовое пробита кровля одного из частных домов, сообщил Гладков.

    В поселке Разумное выбиты окна в восьми квартирах одного многоквартирного дома, в трех частных домовладениях посечены окна и кровли, повреждены 22 автомобиля.

    «Оперативные службы работают на местах. Подомовой обход продолжается», – написал глава Белгородской области.

    Накануне ВСУ обстреляли детсад в Белгороде.

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    16 марта 2024, 09:43 • Новости дня
    ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

    Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 08.30 мск была пресечена попытка украинского беспилотника атаковать объекты Белгородской области.

    Ранее российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа «Стриж» при пересечении границы с Брянской областью.

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      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

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