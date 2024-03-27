Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел юга страны

Юрист Соловьев: Статус иноагента станет для Пугачевой фатальным имиджевым ударом

Заслуженный юрист России Соловьев: После включения в реестр иноагентов для Пугачевой обратного пути не будет

Tекст: Татьяна Косолапова

Активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале рассказал, что в Генпрокуратуре РФ ответили на требование признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом. Ведомство призвало Министерство юстиции начать процесс присвоения артистке данного статуса.



«Вызывает некоторое удивление, почему данная информация появилась до принятия такого решения и его официального опубликования. Кроме того, в качестве источника этой новости указана Генеральная прокуратура, однако реестр иностранных агентов и документальное оформление осуществляется Минюстом России. Очевидно, беготня впереди паровоза нужна в рекламных целях, но как быть, если такое решение не состоится», – рассуждает Соловьев.

Он напоминает, что такого рода история уже была, например, с «Ельцин-центром», когда многими СМИ анонсировалось его включение в реестр, однако такого решения принято не было.

«Что касается самой Пугачевой, то включение ее в реестр иноагентов окончательно станет точкой невозврата в ее отношениях с гражданами России и бывшей Родиной. Уверен, что на первом этапе это вызовет радость и даже восторг в рядах беглых деятелей культуры – иноагентов: как же, в их рядах появится «тяжеловес». Да и сама Пугачева не преминет публично оттоптаться на бывших соотечественниках и «диктаторском режиме», продвигая тезис о том, что теперь у них с мужем полноценная иноагентская семья», – говорит юрист.

Однако позже у певицы наступит момент отрезвления и анализа того, как ей выйдет боком этот новый статус. Не исключено, что определенная работа на опережение ее представителями уже проведена, и большинство авторских прав передано или переуступлено третьим лицам для того, чтобы сама артистка не попала под финансовые ограничения, которые вскоре заработают для иноагентов в этой сфере.

Более того, по мнению собеседника, многие ограничения, предусмотренные статьей 11 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», ее вряд ли могут сильно коснуться или задеть. Исключением является запрет на перечисление и (или) получение денежных средств, а также передачу и (или) получение иного имущества от иностранных агентов в целях проведения публичного мероприятия. Также иностранный агент не вправе быть организатором публичного мероприятия.

«Важным моментом является то, что теперь она не вправе будет получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Также для нее будут ограничены возможности или прямо запрещены ряд финансовых, а также страховые и рекламные операции и правоотношения в нашей стране. Однако такой имиджевый удар и последующее публичное осуждение могут стать для нее самыми опасными, фатальными, после которых обратного пути уже не будет», – предупреждает Соловьев.

Ранее Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией обратился в Генпрокуратуру РФ с призывом признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом. Активисты подчеркнули, что есть как минимум две причины для выдачи данного статуса артистке: она, по их утверждению, покинула страну после начала СВО и обозначила антироссийскую позицию, а также поддержала своего супруга – иноагента Максима Галкина.