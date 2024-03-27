  • Новость часаБеспилотник ВСУ врезался в административное здание в Белгороде
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Против Орбана запустили майданые технологии
    ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ
    Стало известно о массовом уничтожении шведских танков на Украине
    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений
    Путин встретился с местными жителями в Торжке
    Захарова: Британия передала России ответ Юлии Скрипаль
    В КС пояснили правила ответа на запрос по смертной казни
    СК сообщил об опознании 84 тел погибших в «Крокусе»
    Член паралимпийской сборной России погибла в теракте в «Крокусе»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    7 комментариев
    27 марта 2024, 19:03 • Новости дня

    Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Культура в переломные и трагические моменты дает жителям сил, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области.

    «Культура, поскольку создает такой духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она, конечно, играет очень важную роль в такие переломные, сложные моменты, даже трагические, потому что силу придает народу, придает силу каждому конкретному человеку», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что призывать к отмене русской культуры или к отмене культуры народов России могут только «неумные люди». Отменить культуру целого народа или целых народов «просто нереально», в России проживает 190 народов и этносов, сказал президент.

    25 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?» – перечислил президент. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

    По его словам, на эти, как и на другие – более конкретные, профессиональные, вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить.

    «Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что «разрекламированное контрнаступление» ВСУ полностью провалилось, российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

    «Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову», – отметил глава государства.

    По его словам, в этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве: «Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно».

    «Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что РФ знает, чьими руками был совершен теракт в концертном зале, интересен сейчас заказчик произошедшего.


    Коментарии (30)
    26 марта 2024, 15:50 • Новости дня
    Лукашенко пообещал передать Путину информацию по кураторам террористов из «Крокуса»
    Лукашенко пообещал передать Путину информацию по кураторам террористов из «Крокуса»
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передаст своему российскому коллеге Владимиру Путину данные, которые касаются предполагаемых кураторов преступников, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    Как указал Лукашенко, Минск имеет подозрения по поводу некоторых кураторов террористов. Он пообещал позвонить Путину и рассказать о своих подозрениях.

    По словам белорусского лидера, эти кураторы осознавали, что в Белоруссию нельзя заходить, поскольку в первые минуты, как и в России, часть областей перешла на усиленный режим безопасности, так и у них, передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что на данный момент заказчик теракта в «Крокусе» не установлен.

    Накануне Лукашенко заявил, что «был на связи» с Путиным «эти сутки» после теракта, совершенного 22 марта в Подмосковье.

    Коментарии (4)
    25 марта 2024, 07:33 • Новости дня
    Путин заявил, что конфликт в Югославии «подогревался и изнутри, и извне»
    Путин заявил, что конфликт в Югославии «подогревался и изнутри, и извне»
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт в Югославии, который привел к гражданской войне, «подогревался и изнутри, и извне», заявил президент России Владимир Путин.

    В ходе подготовки документального фильма Андрея Кондрашова «Белград» Путин заявил, что «первым шагом» стал внутренний конфликт. При этом Путин не стал «давать оценок» относительно того, «кто там в чем виноват» и «кто какие цели преследовал». Он указал, что конфликт «подогревался и изнутри, и извне». В результате «внутренняя конфронтация» приняла форму, «по сути, очень тяжелой гражданской войны», передает ТАСС.

    Напомним, фильм «Белград» вышел на стриминговой платформе «Смотрим» к 25-летию бомбардировок Югославии силами НАТО, которые начались 24 марта 1999 года. В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он назвал действия НАТО недопустимыми.

    Коментарии (13)
    27 марта 2024, 15:09 • Новости дня
    Песков: Поручение Путина по приставкам направлено на создание игровой индустрии

    Песков: Поручение Путина по игровым приставкам направлено на создание игровой индустрии в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поручения президента Владимира Путина по изучению вопроса о создании игровых консолей направлены на создание в стране своей игровой индустрии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    На совещаниях с президентом регулярно говорилось о создании в России собственной игровой индустрии, сказал Песков, передает ТАСС.

    Это касается не только «футбольного симулятора», добавил он.

    Напомним, Путин поручил правительству изучить вопрос о возможности производства в стране игровых приставок и консолей.

    Коментарии (10)
    26 марта 2024, 19:34 • Новости дня
    Путин поручил определить приоритетные направления развития науки и технологий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    России предстоит создать списки приоритетных направлений научно-технологического развития и важнейших технологий, такое поручение дал президент Владимир Путин.

    Разработкой списков направлений займется комиссия по научно-технологическому развитию страны, она должна представить на рассмотрение Совета при президенте по науке и образованию проект перечня приоритетных направлений научно-технического развития. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

    Срок исполнения поручения – 15 июня 2024 года. Ответственным назначен зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

    Коментарии (23)
    25 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    Путин поблагодарил всех, кто спасал людей после теракта в «Крокусе»
    Путин поблагодарил всех, кто спасал людей после теракта в «Крокусе»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в Подмосковье, выразил благодарность всем тем, кто спасал людей после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Путин еще раз выразил «глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого варварского теракта 22 марта» и «пожелал скорейшего выздоровления раненым. «Благодарю всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим», – добавил он, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил, что общество России сплотилось на фоне теракта в «Крокусе» и показало настоящую сплоченность и солидарность. По его словам, организаторы теракта рассчитывали посеять панику и создать разлад в обществе, но встретили единение.

    Путин поручил на сегодняшнем совещании доложить, как идет выявление всех причастных к теракту.

    Ранее сообщалось, что подрабатывающий в гардеробе «Крокусе» школьник по имени Ислам вывел из здания комплекса более 100 человек, когда туда ворвались вооруженные террористы.

    Напомним, число жертв теракта уже возросло до 137 человек, число пострадавших достигло 182 человек.

    Коментарии (0)
    26 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин потребовал не допускать силового давления на бизнес

    Tекст: Вера Басилая

    Нельзя допускать силового давления на бизнес в корыстных целях, перевод предприятий в государственную собственность должен идти строго в соответствии с законом, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры.

    «В каждом таком случае действовать нужно строго по закону, в рамках четких правовых процедур. Прошу жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях: для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и разного рода схемы по переделу собственности», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин поручил прокурорам усилить работу по защите прав граждан России.

    Коментарии (0)
    26 марта 2024, 00:59 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии «разрыва» в российском обществе

    Песков указал на согласие почти всего населения России с линией Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Почти все общество согласно с линией президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Комментируя результаты выборов президента России, Песков сказал, что «цифры, с которыми выиграл Путин, они же беспрецедентные». Он не считает, что в обществе есть «разрыв». По его словам, «правильнее сказать, что практически все общество согласно с линией Путина».

    Он признал, что «те, кто против, они тоже есть», но «это такой, знаете, осколок общества, их очень мало». Песков призвал «не преувеличивать это количество», пояснив, что люди, о которых идет речь – «не только заметные», но и «громкие», пишут «Аргументы и Факты».

    Песков заявил, что необходимо «разделять» людей, которые «уехали и буквально встали на позиции врага своей страны», и тех «из несогласных», кто «остается со своей Родиной».

    Про первых Песков сказал, что таких людей «здесь не будут ждать, не примут, это точно». По его мнению, «тех, кто открыто встал на путь охаивания страны, на путь поддержки киевского режима, кто провоцирует вражду, их немного».

    Относительно оставшихся в России Песков заявил: «Возможно, они со временем все поймут. Общество не может быть монолитным на 100%, так не бывает. И, может быть, нам вот этих непонимающих людей надо убедить, разъяснить им правоту Путина. Я убежден, что это можно сделать».

    Песков отметил, что сначала ситуация с коронавирусом, а затем специальная военная операция на Украине «наложили отпечаток на график президента». По его словам, Путин «вообще трудоголик, у него практически нет ощущения времени в плане рабочего дня», который «может быть растянут по суткам».

    Песков сказал, что таков «стиль работы» Путина, «это абсолютно нормально с учетом той ситуации, в которой мы находимся». Он убежден, что «когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это стало войной». По его словам, «военный аспект стал неотъемлемым куском рабочего дня» президента. «Не скажу, что он ночами не спит, но спит мало. График у президента весьма и весьма насыщенный», – сказал Песков.

    Напомним, Песков разъяснил правовой статус СВО. Он указал, что это по-прежнему специальная военная операция де-юре, однако де-факто для России «это превратилось в войну» после того, как Запад стал все больше и больше повышать свою вовлеченность в конфликт.

    Коментарии (2)
    26 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за их работу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин выразил благодарность молодым деятелям культуры за служение культуре России и поздравил их с присуждением президентской премии.

    «Благодарю вас за преданное служение своему делу и великой культуре России. И конечно, поздравляю с присуждением премии», – сказал лауреатам глава государства на церемонии, передает РИА «Новости».

    По его словам, просветительская деятельность молодых деятелей культуры создает культурное пространство в стране, наполненное энергией творчества, вдохновения и гуманизма.

    «Вы придаете новое, выразительное звучание нашим важнейшим традиционным ценностям, духовно-нравственным идеалам, исторической памяти, любви к Отечеству и ответственности за его судьбу», – добавил Путин.

    Напомним, во вторник в Кремле проходит церемония вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премий молодым деятелям культуры за 2023 год.

    Коментарии (0)
    26 марта 2024, 17:52 • Новости дня
    Путин отметил роль культуры в тяжелые и трагические периоды

    Tекст: Кристина Цыцура

    Значение культуры возрастает в трагические и тяжелые периоды, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премии молодым деятелям культуры за 2023 год.

    «Хочу особо подчеркнуть, что в тяжелые, трагические периоды еще больше возрастает значение культуры, ее духовных, нравственных, моральных ценностей», – передает ТАСС его слова.

    Президент добавил, что после пережитого теракта, важно опираться на ценности гуманизма, они поддерживают решимость быть сильными и сплоченными.

    «Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия. Они объединяют нас в поддержке всех пострадавших, нашей решимости быть сильными и сплоченными», – сказал он.

    Ранее МЧС обновило список опознанных жертв теракта в «Крокус Сити Холле», в нем указаны 95 фамилий погибших.

    Коментарии (0)
    26 марта 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин: О национализации российской экономики речи не идет

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не намерена устраивать массовый перевод предприятий в государственную собственность, заявил президент Владимир Путин.

    Отмечается, что Генпрокуратура проводит работу по возврату в государственную собственность ряда крупных предприятий и имущественных комплексов, передает ТАСС.

    При этом глава государства подчеркнул, что о деприватизации и огосударствлении экономики не может быть и речи.

    Ранее Генпрокуратура потребовала национализации 13 участков в Барвихе.

    Коментарии (0)
    26 марта 2024, 17:49 • Новости дня
    Путин начал церемонию вручения премий молодым деятелям культуры

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Кремле началась церемония вручения премий в области литературы и искусства за 2023 год в области произведений для детей и юношества, их вручает президент Владимир Путин.

    Церемония началась в Екатерининском зале, она приурочена ко Дню работника культуры, который празднуется 25 марта, передает РИА «Новости».

    В 2023 году лауреатами премий для молодых деятелей культуры стали художник Алексей Крюков, виолончелист Александр Рамм и замглавы Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел Менги Ондар.

    Лауреатами премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали глава Московской академии хореографии Марина Леонова, директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов и оперный певец Николай Диденко.

    Коментарии (0)
    27 марта 2024, 02:34 • Новости дня
    Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поздравил росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии.

    «Рад поздравить всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов с профессиональным праздником. Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине и славным ратным традициям, за ваш вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России», – сказал Путин в видеообращении, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.

    По словам президента, Росгвардия решает значимые, ответственные задачи.

    «Это борьба с преступностью, терроризмом, экстремизмом, охрана и защита важнейших, стратегических, в том числе промышленных, транспортных, инфраструктурных объектов, эффективный контроль в сфере оборота оружия», – напомнил он.

    Путин отметил, что росгвардейцы участвовали в обеспечении безопасности в ходе избирательных кампаний, включая президентские выборы, а также несут службу на Донбассе и в Новороссии, «в районах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий».

    «Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, защищаете жизнь мирных граждан, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы, помогаете обеспечивать прикрытие государственной границы, надёжную работу армейских коммуникаций и безопасность тыла наших частей и подразделений. Мы всегда будем помнить героев, павших в праведной борьбе за Россию, за будущее нашего народа», – подчеркнул президент.


    Коментарии (2)
    26 марта 2024, 16:15 • Новости дня
    Путин обозначил ключевую задачу государственной политики

    Путин назвал безопасность россиян ключевой задачей госполитики

    Tекст: Александра Юдина

    Безопасность граждан и укрепление правопорядка остаются самыми важными задачами государственной политики, заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

    По его словам, защита россиян, их прав и свобод, а также обеспечение суверенитета страны и укрепление правопорядка являются ключевыми задачами госполитики, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что в течение прошедшего периода прокуроры активно защищали конституционные, экономические и социальные права россиян. Они также, по его словам, внесли существенный вклад в борьбу с экстремизмом и попытками вмешаться во внутренние дела страны.

    Путин выразил благодарность прокурорскому корпусу России «за добросовестный труд, за принципиальность и ответственный подход к реализации поставленных задач».

    Ранее президент заявил, что для обеспечения безопасности страны прокуратура должна заниматься профилактикой нарушений, а не просто «хватать и не пущать».

    Коментарии (2)
    26 марта 2024, 16:41 • Новости дня
    Путин поручил Генпрокуратуре более эффективно бороться с коррупцией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генеральная прокуратура должна принимать эффективные меры в рамках борьбы с коррупцией, уделяя особое внимание защите средств, выделяемых на соцсферу, гособоронзаказ и модернизацию ОПК, заявил президент России Владимир Путин.

    «В целом жду от прокуратуры большей эффективности в борьбе с коррупцией. На недавней коллегии Федеральной службы безопасности говорил, что пристальное внимание нужно уделить защите средств, выделяемых в том числе на социальную сферу, гособоронзаказ, модернизацию оборонно-промышленного комплекса страны, реализацию нацпроектов и федеральных программ», – передает ТАСС слова главы государства.

    Ранее президент призвал ФСБ обратить внимание на противодействие коррупции.

    Коментарии (2)
    Главное
    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады
    В Германии предъявили обвинения по делу о поставке турбин Siemens в Крым
    Патриарх Кирилл: Мигранты должны знать русский язык и уважать традиции России
    В России ответили на критику авиабомб ФАБ-3000 на Западе
    В суде раскрыли суть обвинения в адрес замглавы ФТС Ягодкиной
    Украина не поздравила Грузию с исторической футбольной победой
    Лева из «Би-2» сообщил о банкротстве группы

    Почему какао-бобы оказались на вес золота

    Какао-бобы выросли в цене не просто до нового исторического рекорда, а до небывалой высоты. Биржевые цены подскочили в 2,4 раза всего за несколько месяцев и достигли 10 тыс. долларов. Это означает одно: шоколад и все изделия, где он используется, в том числе глазированные сырки, станет производить дороже. Почему какао-бобы оказались на вес золота и как вырастут цены в российских магазинах? Подробности

    Перейти в раздел

    Дряхлеющего Байдена попытались заменить японцем

    Лидер КНДР отказал премьеру Японии, который выпрашивал у него срочную и личную встречу. Она стала бы для региона событием исторического масштаба, но у маршала сказали нет. Почему Ким Чен Ын так поступил? Чего хотел от него японский премьер Фумио Кисида? Наконец, почему в связи с этим активно обсуждают возможное начало ядерной войны? Подробности

    Перейти в раздел

    Смертная казнь оказалась неисполнимой для террористов

    Террористическая атака на «Крокус Сити Холл» активизировала дискуссию об отмене в России моратория на смертную казнь. В Госдуме готовы основательно изучить этот вопрос, но не подходить к нему сгоряча, однако в Совфеде превалируют другие мнения. Каковы главные аргументы противников и сторонников отмены смертной казни? И что ждет стрелков из «Крокуса», если мораторий все-таки будет отменен? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему украинцы стали убивать военкомов

    Уклонение от мобилизации на Украине становится все более массовым и агрессивным. Тревогу бьет военное руководство киевского режима: в стране массово распространена «моральная поддержка уклонения от защиты Украины». Куда делся боевой пыл украинских граждан и почему моральный упадок заметен даже в Верховной раде? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

    • Теракт в «Крокусе»: главное

      Подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» отправлены под стражу, им грозит пожизненное заключение. Но главная задача следствия: установить организаторов одного из самых страшных терактов в истории России.

    • Хуситы дали гарантии России и Китаю

      Как утверждает Bloomberg, Россия и Китай договорились с йеменскими хуситами о безопасном проходе судов в Красном море. Одна из важнейших артерий мировой торговли стала полем битвы между иранскими «прокси» и союзниками Израиля, прежде всего США. В этих условиях Россия пытается отстоять собственные интересы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............