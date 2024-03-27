Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.2 комментария
СК принял 143 заявления о пропавших в «Крокус Сити Холле»
Следственный комитет РФ получил 143 заявления от людей, которые не могут найти своих родственников после теракта в «Крокус Сити Холле».
«В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате террористического акта», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
В ведомстве уточнили, что по всем заявлениям проводятся проверки, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и местонахождение пропавших людей.
Ранее сообщалось, что увеличилось число жертв теракта в концертном зале.