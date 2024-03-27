Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.0 комментариев
Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» скончался в больнице
Минздрав сообщил, что пострадавший при теракте в «Крокусе» человек скончался в больнице
Несмотря на усилия врачей, один пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холле» скончался в больнице, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По его словам, пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии, врачи делали все возможное, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что при теракте в «Крокусе», согласно последним данным СК, погибли 139 человек, из них 40 – от огнестрельных ранений.