Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.2 комментария
НОМ предложила ввести ответственность за призывы к порче избирательных бюллетеней
НОМ представила рекомендации к будущим выборам
Проект рекомендаций к будущим выборным процессам представлен ассоциацией «Независимый общественный мониторинг», в нем предлагается предусмотреть введение ответственности для физических и юридических лиц за публичные призывы к умышленной порче бюллетеней.
Как сообщил член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод, «Независимый общественный мониторинг» готовит доклад об итогах наблюдения за президентской кампанией – проект документа будет направлен в регионы для дополнения местным опытом работы и рекомендациями от экспертов на будущее, сообщается на сайте НОМ.
Член СПЧ также представил рекомендации НОМ по итогам общественного мониторинга президентской кампании. В числе них: расширение круга лиц, имеющих право подачи заявления по месту нахождения, введение на законодательном уровне правовой ответственности для физических и юридических лиц за публичные призывы к умышленной порче бюллетеней, продолжение практики введения в регламенты избирательных комиссий субъектов, региональных Общественных палат возможности направления представителей палат для участия в заседаниях комиссий, проработка вопроса о возможности присутствия членов общественных штабов, а также рекомендованных общественными палатами электоральных экспертов при проверке документов от кандидатов на этапах выдвижения и регистрации.
Брод особенно отметил, что в НОМ считают важным «для снижения риска сбоев при оформлении заявок на участие в ДЭГ и «Мобильном избирателе» синхронизацию и совершенствование алгоритмов обновления электронных баз данных МВД России и системы регистрации и учета избирателей. Механизм «Мобильный избиратель», по словам Брода, показал особую востребованность, при этом его возможности необходимо расширять. «Эта система эффективна, и всегда нужно думать о том, чтобы сделать ее более доступной и удобной для избирателя», – отметил он.
С предложением согласился сопредседатель корсовета при ОП по общественному контролю за голосованием, ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов. Он заметил, что на прошедших выборах были зафиксированы единичные случаи несопоставленности ведомственных баз данных, в результате чего при подаче заявки на голосование в ДЭГ и при желании воспользоваться системой «Мобильный избиратель» человек сталкивался с проблемами. «Перспективным механизмом решения данного вопроса может быть составление списков избирателей в электронном виде», – сообщил он.