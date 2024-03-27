СМИ: У спасавшего людей охранника «Крокуса» начались вызванные ПТСР последствия

Tекст: Александра Юдина

Известно, что мужчина не может есть и спать, вместе с осознанием трагедии у него начались проблемы с психологическим здоровьем из-за стресса, передает RT.

В данный момент мужчина проходит лечение с психотерапевтом, принимает необходимые препараты.

Касательно физического здоровья, врачи отметили, что ему тяжело говорить, так как он надышался дымом и сорвал голос, когда кричал команды людям. «Дым из легких выходил у него два дня», – сообщили врачи.

Ранее стало известно, что один из пострадавших при теракте в «Крокусе» скончался в больнице.