Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.2 комментария
СМИ: У спасавшего людей охранника «Крокуса» начались вызванные ПТСР последствия
У охранника «Крокус Сити Холла» Алексея Осанушкова, который во время теракта вывел из здания больше сотни людей, начались проблемы с психологическим здоровьем из-за постстрессового синдрома (ПТСР).
Известно, что мужчина не может есть и спать, вместе с осознанием трагедии у него начались проблемы с психологическим здоровьем из-за стресса, передает RT.
В данный момент мужчина проходит лечение с психотерапевтом, принимает необходимые препараты.
Касательно физического здоровья, врачи отметили, что ему тяжело говорить, так как он надышался дымом и сорвал голос, когда кричал команды людям. «Дым из легких выходил у него два дня», – сообщили врачи.
Ранее стало известно, что один из пострадавших при теракте в «Крокусе» скончался в больнице.