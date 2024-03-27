Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.0 комментариев
Рок-группа Garbage выразила соболезнования в связи терактом в «Крокусе»
Британско-американская рок-группа Garbage в своем Instagram*-аккаунте (запрещен в России) выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта 2024 года.
«Наши искренние соболезнования. Трагический кошмар», – написали музыканты, передает ТАСС.
В сторис группы также были опубликованы фотографии афиши и билета на их концерт, который проходил в «Крокус Сити Холле» в 2015 году.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни 140 человек, 182 человека получили ранения. 11 человек, причастных к теракту, были задержаны, четверо из них – непосредственные исполнители.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ