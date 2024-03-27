МИД: Запад изменил реакцию на теракт в «Крокусе»

МИД: Запад изменил реакцию на события в «Крокусе», чтобы не остаться в изоляции

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, после теракта многие страны сначала осудили теракт, однако не выразили соболезнования России, что им пришлось сделать позднее, передает ТАСС.

При этом Захарова отметила, что представители Запада уже поняли, что мир шагнул вперед, а западные страны могут совсем остаться в стороне, если не поменяют отношение к трагедии в Подмосковье.

Напомним, Вашингтон осудил теракт в «Крокусе» и выразил солидарность с Россией, однако США отказались помогать России в сфере безопасности после теракта.

