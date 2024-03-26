Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Путин призвал контролировать ситуацию в миграционной сфере
Ситуацию в миграционной сфере необходимо держать под контролем, заявил во время расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры России президент Владимир Путин.
По словам президента, необходимо тщательно и профессионально содействовать вынесению справедливых и законодательно обоснованных решений, передает РИА «Новости».
Также Путин подчеркнул, что соблюдение законности в миграционной сфере является важным и беспокоящим миллионы людей вопросом.
Как в свою очередь отметил генпрокурор Игорь Краснов, прокурорам поручено проанализировать миграционную ситуацию в российских регионах.
Также он указал, что остается актуальным вопрос борьбы с преступлениями незаконных и трудовых мигрантов. В частности, число криминальных деяний возросло на три четверти – до 21 894.
Ранее в Кремле отметили, что следователи озвучат версии по теракту в «Крокус Сити Холле» в Московской области тогда, когда им это будет необходимо.