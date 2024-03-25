Пескова спросили об остальных семерых задержанных по делу о теракте

Песков не стал отвечать, кем являются остальные семеро задержанных по делу о теракте

Tекст: Ольга Никитина

Он напомнил, что идет следствие. «Здесь со стороны администрации президента давать какие-то комментарии по ходу следствия чрезвычайно неправильно», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, после теракта в «Крокусе» были задержаны 11 причастных к совершению теракта, включая четверых непосредственных исполнителей, пытавшихся скрыться в сторону границы с Украиной. Все четверо были арестованы.

Представитель Кремля, комментируя версию о возможной причастности «Исламского государства*» (ИГ, запрещено в РФ) к теракту, вновь напомнил, что это вопрос, связанный с ходом следствия. Он призвал ориентироваться на данные следствия и правоохранителей.

Вопрос о травмах задержанных террористов Песков также оставил без ответа.

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что для реализации теракта в «Крокус Сити Холле» была придумана чудовищная операция «под чужим флагом».