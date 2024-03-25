Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.13 комментариев
Пескова спросили об остальных семерых задержанных по делу о теракте
Песков не стал отвечать, кем являются остальные семеро задержанных по делу о теракте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, кем являются остальные семеро задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».
Он напомнил, что идет следствие. «Здесь со стороны администрации президента давать какие-то комментарии по ходу следствия чрезвычайно неправильно», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, после теракта в «Крокусе» были задержаны 11 причастных к совершению теракта, включая четверых непосредственных исполнителей, пытавшихся скрыться в сторону границы с Украиной. Все четверо были арестованы.
Представитель Кремля, комментируя версию о возможной причастности «Исламского государства*» (ИГ, запрещено в РФ) к теракту, вновь напомнил, что это вопрос, связанный с ходом следствия. Он призвал ориентироваться на данные следствия и правоохранителей.
Вопрос о травмах задержанных террористов Песков также оставил без ответа.
Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что для реализации теракта в «Крокус Сити Холле» была придумана чудовищная операция «под чужим флагом».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ