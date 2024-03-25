Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.15 комментариев
В Кремле заявили об отсутствии итоговой версии причин теракта в «Крокусе»
Финальной версии причин теракта в Московской области пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник.
Пока еще не озвучивалась «стройная версия», речь шла о предварительных данных, сказал Песков, передает ТАСС.
Он пояснил, что следователи не сформулировали версию насчет возможной причастности к теракту террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ).
Песков призвал дождаться информации от официальных силовых ведомств.
Напомним, президент России Владимир Путин пообещал возмездие и забвение убийцам людей в «Крокусе».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ