Близкие погибших в теракте рассказали о выводах экспертизы в заключениях о смерти

Родственники погибших: Террористы стреляли убегавшим в спины

Tекст: Алексей Дегтярев

В заключении записано множество травм, включая травмы сердца, головы и аорты, это означало хаотичную стрельбу по людям на поражение, сказал ТАСС опознавший свою дочь среди жертв житель Москвы.

Он добавил, что в нескольких документах нет указаний первопричины смерти. Эксперты пояснили, что первопричину не указывают, поскольку любое из полученных ранений смертельно, невозможно установить, какое из них было первым.

Часть родственников отметила, что согласно данным экспертизы, люди пытались сбежать, но террористы стреляли в спину, что стало причиной гибели.

Опознание ведется в морге бюро судмедэкспертизы. Для этой процедуры с некоторыми погибшими понадобятся ДНК-экспертизы, это может занять порядка двух недель.

Согласно последней информации, количество жертв теракта в «Крокус Сити Холле» составляет 137 человек, пострадавших – 182 человека.