  • Новость часаВ Кремле заявили об отсутствии итоговой версии причин теракта в «Крокусе»
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    Почему США встали на защиту российских НПЗ от атак Украины
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    Путин: Конфликт в Югославии подогревался и изнутри, и извне
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    15 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    19 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

    5 комментариев
    25 марта 2024, 11:37 • Новости дня

    В районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв

    В районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сильный взрыв прогремел в понедельник в районе аэропорта Жуляны в Киеве, сообщили очевидцы.

    По словам местных жителей, в центральных районах украинской столицы прогремело три сильных взрыва, передает ТАСС.

    Очевидец сообщил также, что несколько взрывов с разницей в десять секунд раздались в Голосеевском районе на юго-западе Киева. Здесь, по его словам, прозвучало не менее пяти взрывов.

    В столичном регионе Украины объявлена воздушная тревога.

    24 марта 2024, 06:59 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 350 человек в результате удара российских огнеметных систем

    Группировка «Центр» уничтожила опорные пункты ВСУ огнеметными системами, потери составили до 350 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по опорным пунктам ВСУ в районах Бердычей и Семеновки, используя тяжелые огнеметные системы, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    «Тяжелыми огнеметными системами нанесено огневое поражение по четырем опорным пунктам в районах Бердычей и Семеновки», – приводит его слова RT. 

    По его словам, потери ВСУ составили до 350 человек убитыми и ранеными.

    Также были уничтожены две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

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    24 марта 2024, 13:48 • Новости дня
    Азаров: На Украине боятся поддерживать Россию после теракта

    Азаров: Жители Украины боятся нести цветы к посольству России в Киеве

    Азаров: На Украине боятся поддерживать Россию после теракта
    @ Evgenia Novozhenina/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Украины вместе с Россией скорбят после теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, но публично это не показывают из-за страха быть арестованными киевскими властями, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    По его словам, киевский режим ликует, поскольку горожане не несут цветы к зданию посольства России, но не потому, что они не сочувствуют, а потому, что простые украинцы так запуганы, что боятся любых проявлений поддержки России, передает РИА «Новости». Азаров добавил, что киевляне прекрасно знают, что либо на них натравят оголтелых молодчиков из нацбатов, либо обвинят в «коллаборационизме» и посадят в тюрьму.

    Ранее полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству после теракта в «Крокусе».

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    22 марта 2024, 14:41 • Новости дня
    Минобороны назвало цели массированного удара по Украине
    Минобороны назвало цели массированного удара по Украине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в пятницу произвели массированный удар по объектам ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, объектам энергетики, местам дислокаций ВСУ и иностранных боевиков, сообщило Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования, а также беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В результате удара дезорганизована работа ремонтирующих и выпускающих военную технику, вооружения и боеприпасы заводов.

    Уничтожена иностранная военная техника, средства поражения, доставленные на украинскую территорию из стран Североатлантического альянса. Также нарушены поставки резервов ВСУ к линии боевого соприкосновения.

    Все цели массированного удара достигнуты, подчеркнули в Минобороны.

    Также с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы российской территории, попытки прорыва и захвата приграничных пунктов ВС России нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

    В ходе этих ударов поражены центры принятия решений украинской армии, аэродромы, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения дронов и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации сил специальных операций и иностранных боевиков.

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    22 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Эксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели

    Военный аналитик Онуфриенко: Отключения электричества нарушат логистику ВСУ

    Эксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели
    @ Соцсети

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удары по энергетической инфраструктуре Украины не стоит воспринимать как ответ на действия ДРГ противника в приграничье. Это продуманные и взвешенные действия, которые плавно готовят почву для кардинальных изменений в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время.

    «Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Насколько известно, были прилеты по Змиевской ТЭС под Харьковом, по ТЭЦ-3 в Харькове, по Бурштынской ТЭС – самой крупной электростанции на Западной Украине, а также по Днепрогэсу. В последнем случае речь идет о поражении машинных залов», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Собеседник напомнил, что ВС РФ систематически наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Он при этом призвал не связывать нынешние обстрелы с попытками ДРГ противника атаковать приграничные российские регионы.

    «Стратегия нанесения масштабных ударов основывается на военной целесообразности. Нельзя относиться к подобным атакам как к импульсивному решению, которое было принято в ответ на действия противника. Это попросту нецелесообразно – за неделю переверстывать план, раздавать другие полетные задания, вводить иные координаты целей. Принцип «нас ударили, поэтому мы ударим в ответ» в данном случае не работает», – считает спикер.

    Аналитик убежден: атака по энергообъектам Украины стала результатом действий комплексной разведки. «Вероятно, наше военное руководство посчитало, что эта цель в данный момент времени являются преимущественной», – отметил собеседник. Онуфриенко особенно обратил внимание на удары по мосту через Днепрогэс.

    Он не исключает, что это стало «примеркой» к нанесению будущих ударов по мостам через Днепр. «До сих пор мы не прибегали к таким методам, но все к этому идет. Наша цель – нарушить логистику противника, ограничить его возможности восполнять резервы на фронте», – подчеркнул спикер. Онуфриенко ожидает, что в течение нескольких месяцев ситуация в зоне СВО изменится, а следовательно, мы увидим совершенно другой характер ударов ВС РФ по различным объектам, в том числе и инфраструктурным.

    Поэтому и нынешняя атака преследует долгосрочные цели, полагает военный аналитик. «Однако локально необходимо было оставить определенные города Украины без света, обесточить железнодорожные пути, – считает он. – Мы видим, что противник расслабился, продолжает применять электровозы. Теперь Россия внесла коррективы в их планы: отключение электричества нарушит логистику. Сейчас мы снова увидим на Украине тепловозы», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. По его словам, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электричества. Взрывы гремели во многих областях.

    Полностью без света остался Харьков, сообщает мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что на территории областного центра началось несколько пожаров. В результате атак были обесточены насосные подстанции, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением.

    Члены пророссийского подполья подчеркивают, что ударам подвергся местный завод транспортного машиностроения (ХЗТМ) им. Малышева. Об этом пишет ТАСС. Также по информации агентства, в результате обстрелов пострадали и две городские ТЭЦ. В Харькове также не работают светофоры и номера экстренной связи со спасателями.

    Атаки нанесены и по энергообъектам Одесской области. Глава областной администрации Олег Кипер сообщил, что в настоящий момент обесточены 53 тыс. абонентов. Взрывы прогремели, в том числе и в Киеве, Ивано-Франковске, Днепропетровске, Сумах. В Кривом Роге введены аварийные графики отключения света.

    По всей стране наблюдаются перебои в работе интернета. Особо мощное падение трафика зафиксировано в Виннице, Харькове и Хмельницком. Кроме того, в результате ударов пострадала и расположенная в Запорожье Днепровская гидроэлектростанция. На объекте начался пожар, однако угрозы прорыва плотины в настоящий момент нет.

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    23 марта 2024, 18:37 • Новости дня
    Во Франции призвали расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»

    Филиппо призвал расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»

    Во Франции призвали расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости проведения полного расследования возможных связей Украины с терактом, произошедшим в пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Филиппо написал, что необходимо требовать расследования связей теракта с Украиной, а также того, на что на самом деле идут многомиллиардные вливания в киевский режим в течение более двух лет, передает РИА «Новости».

    Так Филиппо отреагировал на заявление французского лидера Эммануэля Макрона, осудившего теракт в «Крокусе».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что след теракта в «Крокусе» ведет на Украину.

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    22 марта 2024, 12:45 • Новости дня
    Песков: Россия находится в состоянии войны

    Песков: СВО из-за вмешательства со стороны Запада переросла в войну

    Песков: Россия находится в состоянии войны
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия находится в состоянии войны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что спецоперация в результате вмешательства со стороны «компашки» с Запада превратилась в войну.

    «Когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной», – сказал Песков в интервью «Аргументам и фактам».

    Представитель Кремля отметил, что «для своей внутренней мобилизации» каждый человек должен понимать это.

    Часть российских территорий, как отметил Песков, в настоящее время де-факто оккупирована киевским режимом. Главное для российского руководства заключается в обеспечении безопасности жителей этих субъектов и освобождение этих территорий.

    Президент Владимир Путин ранее, комментируя вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, заявил, что «все возможно в современном мире».

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    22 марта 2024, 18:45 • Новости дня
    Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины

    Небензя: Россия достигла цели СВО по демилитаризации Украины

    Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины
    @ EDUARDO MUNOZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выполнила задачу специальной военной операции по демилитаризации Украины, ВСУ уже давно не воюют своим оружием – им помогает НАТО, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО», – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что украинская армия практически демилитаризована.

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    24 марта 2024, 21:55 • Новости дня
    Командующий сухопутными войсками Украины пожаловался на травлю сотрудников военкоматов

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк назвал травлей критику в адрес сотрудников военкоматов за силовые задержания военнообязанных, сообщает издание «Страна».

    Он заявил, что такие действия подрывают обороноспособность страны. Павлюк считает, что главный акцент делается не на неправомерных действиях сотрудников военкоматов, а на нежелании мужчин защищать свою страну, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что видеоролики о силовых задержаниях не содержат контекста. По данным минобороны Украины, менее половины сотрудников военкоматов (46%) участвовали в боевых действиях.

    Ранее в Одессе женщина выгнала из трамвая сотрудника военкомата, который пытался проверить документы у мужчин.

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    22 марта 2024, 19:37 • Новости дня
    Подпольщики сообщили о поражении трех аэродромов и двух заводов на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на пятницу ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области, аэродром в Хмельницкой области, машиностроительный завод в Харькове, аэродром в Житомирской области, завод в Днепропетровске (Днепре), сообщили представители подполья.

    В Ивано-Франковской области поражен аэродром к юго-востоку от города Коломыя, также есть прилет в город Бурштын, сообщили в подполье ТАСС.

    В Хмельницкой области поражен способный принимать американские истребители F-16 аэродром в Староконстантинове. Также есть два прилета в самом городе Хмельницком.

    В Харькове удары ВС России пришлись по заводу транспортного машиностроения им. Малышева «Электротяжмаш», где стояла тяжелая военная техника ВСУ. Также в городе поражены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3.

    Удар с детонацией произошел у аэродрома «Озерное» в юго-восточном пригороде Житомира. В Днепропетровске взрыв с последующей детонацией произошел в районе Южного машиностроительного завода им. Макарова.

    В Кривом Роге попадание зафиксировано в Криворожскую ТЭЦ и в один из нескольких военных городков на окраине.

    Ранее Минобороны России сообщало, что российские военные в ночь на пятницу произвели массированные удары по военно-промышленному комплексу, железнодорожным узлам, арсеналам, объектам энергетики, местам дислокаций ВСУ и иностранных боевиков на Украине.

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    22 марта 2024, 15:29 • Новости дня
    Украина подтвердила получение от США указаний прекратить удары по российским НПЗ

    Вице-премьер Украины Стефанишина подтвердила указаний от США не бить по российским НПЗ

    Украина подтвердила получение от США указаний прекратить удары по российским НПЗ
    @ Антон Великжанин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что США действительно призывали Киев прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Стефанишина заявила, что Украина понимает призыв американских партнеров, но «воюет теми практиками», которые у нее имеются, передает РИА «Новости».

    Газета The Financial Times писала ранее, что США потребовали от Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам со стороны России.

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    23 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе»

    Член ОП Малькевич: Только профессионализм российских силовиков помог задержать террористов

    Эксперт: Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Уровень организации и цели теракта в «Крокусе» говорят о том, что это операция западных спецслужб в прокси-войне с Россией, ее цель – посеять панику и подорвать консолидацию общества, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Ранее стало известно о задержании 11 участников террористической атаки на «Крокус Сити Холл», среди них четверо стрелявших.

    «Исполнителями теракта с высокой долей вероятности являются выходцы из среднеазиатских стран. Однако это не должно вводить нас в заблуждение. Атака была спланирована слишком профессионально. Поэтому тут не может быть речи о какой-то ячейке фанатиков», – считает Александр Малькевич, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации при Общественной палате РФ.

    Он особо отметил, что, согласно данным ФСБ, после свершения теракта в «Крокусе» преступники пытались прорваться в сторону украинской границы. При этом за несколько дней до трагедии США предупреждали своих граждан о возможных терактах и «в информационную войну активно включились англо-саксонские информационные сетки».

    Попытка террористов скрыться на Украине имеет простое объяснение. «Я вижу в украинском сегменте соцсетей, как террористов и убийц позиционируют там как героев. Об этом пишут открыто. Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) тоже отрабатывал эту тему всю ночь и в субботу утром, разгоняя фейки о террористах. Все это еще раз подтверждает максимальную вовлеченность Украины. А по поводу позиции западной прессы и говорить не приходится. Это попытка пустить аудиторию по ложному следу. Заказчики преступления специально подбирали таких исполнителей, чтобы создать для западной аудиторию картинку, что это якобы были исламисты», – пояснил Малькевич.

    «Уровень организации и цели теракта говорят о том, что это операция западных спецслужб в прокси-войне с Россией, цель которой – посеять раздор, страх, панику, подорвать консолидацию общества», – считает эксперт. Он подчеркнул, что все было продумано и исполнено как операция высочайшего уровня. «Только профессионализм наших правоохранителей позволил задержать живыми подозреваемых. Работа спецслужб с ними даст результат и приведет к заказчикам», – уверен спикер.

    Малькевич особо отметил, что теракт решительно осудили движение «Талибан» (запрещено в России), хуситы, Саудовская Аравия, Иран и другие крупнейшие исламские страны. «Они однозначно заявили, что такое преступление противоречит нормам человечности. Ни в коем случае нельзя использовать трагедию как повод для межрелигиозной и межнациональной розни. А наши враги сейчас будут активно раскачивать этнорелигиозный фактор», – предупредил эксперт.

    По его словам, «мы должны показать образец сплоченности, солидарности нашего многонационального народа, силу которой мы неоднократно видели в примерах героизма бойцов всех национальностей и веры на полях СВО». «В единстве народа – наша сила, а подлинные враги будут обязательно разоблачены и понесут заслуженное наказание», – добавил Малькевич.

    В субботу утром директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл». В результате атаки погибло не мнее 115 человек. Задержание четырех подозреваемых произошло в Брянской области у границы с Украиной. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

    При этом в американских СМИ тиражируются сообщения о том, что теракт в «Крокусе» совершили участники «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

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    22 марта 2024, 13:15 • Новости дня
    Днепрогэс остановила работу

    Директор «Укргидроэнерго» Сирота: Днепрогэс не работает

    Днепрогэс остановила работу
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Днепровской гидроэлектростанции приостановлена работа после пожара и повреждений, сообщил директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

    Станция не работает, заявил Сирота в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

    Отрабатываются различные варианты по возможному режиму пропуска воды, добавил он.

    До этого в «Укргидроэнерго» сообщали, что Днепрогэс подвергся обстрелу, там начался пожар, при этом угрозы прорыва плотины нет.

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    23 марта 2024, 16:17 • Новости дня
    Офис Зеленского отверг причастность к теракту в «Крокусе»
    Офис Зеленского отверг причастность к теракту в «Крокусе»
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев не связан с произошедшим в пятницу терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что Украина «не имеет ни малейшего отношения к инциденту», передает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», задержали по дороге к границе с Украиной.

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    23 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    ВС России освободили Красное в ДНР
    ВС России освободили Красное в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    В результате успешных действий подразделений Южной группировки на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР), кроме того улучшено тактическое положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки, Красногоровки, Максимильяновки ДНР и Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР) , сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Богдановки ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери противника составили до 200 военнослужащих, две бронемашины и боевая машина РСЗО «Град», перечислил Конашенков.

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 32-й механизированной бригады ВСУ и отразили три атаки у Синьковки Харьковской области.

    Противник потерял до 20 военнослужащих, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar и боевую машину РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

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    23 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение взятия Красного

    Кимаковский: Взятие Красного усложнит снабжение ВСУ в Часовом Яре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что взятие села Красное под Артемовском усложнит логистику украинской армии на подступах к Часовому Яру, где располагается ее ключевой укрепрайон.

    Кимаковский отметил, что Красное имеет важное значение, так как из него хорошо простреливаются основные транспортные артерии к Часовому Яру, передает ТАСС.

    По его словам, огневой контроль над Красным позволит российским войскам значительно сократить возможности ВСУ по маневрированию сил.

    Ранее сообщалось, что в результате успешных действий подразделений Южной группировки на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР).

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    США встали на сторону России и призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Конечно, Вашингтон действует здесь из собственных интересов. Чего боятся Соединенные Штаты? И как именно украинские атаки на российские НПЗ могут навредить американцам? Подробности

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    Офис Зеленского мешает украинцам скорбеть вместе с Россией

    В Россию поступают слова соболезнований со всех концов света, кроме Украины. Там теракт в «Крокус Сити Холле» стал поводом для гнусных шуток и злорадства. Но не все так просто, подчеркивают эксперты. Киевские власти попросту запретили своим гражданам выражать солидарность с Россией. Подробности

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    Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие

    В России возобновился массовый выпуск трехтонных фугасных бомб ФАБ-3000, которые ранее применялись против укреплений боевиков в Афганистане. Менее мощные боеприпасы этого семейства помогли российской армии освободить Авдеевку. Модернизация ФАБов модулем планирования и коррекции изменила баланс сил на линии боевого соприкосновения. Для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам? Подробности

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    Макрон готовит против России полк, спасший Наполеона

    Если верить утечкам во французских СМИ, президент Франции уже выбрал конкретный полк, который должен будет отправиться на Украину для «противостояния России». Чем знаменита эта воинская часть, участвовавшая еще в наполеоновском вторжении в Россию, каким оружием она оснащена и почему у нее проблемы с набором солдат? Подробности

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    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участников атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

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    • Популярность Шольца выросла. Почему?

      Рейтинг партии канцлера ФРГ Олафа Шольца неожиданно начал расти, а рейтинг оппозиции в лице партии бывшего канцлера Ангелы Меркель, наоборот, падает. Социологи считают, что это связано с Россией и с тем, что Шольц все-таки видит «красные линии».

    • Списка «спонсоров войны» больше нет

      Власти Украины отказались от так называемого списка спонсоров войны и аннулировала его. Речь идет о компаниях, которые отказались сворачивать свой бизнес в России. Почему Украина больше не имеет к ним претензий?

    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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