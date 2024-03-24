В подконтрольных Киеву районах Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.43 комментария
Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.43 комментария
Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.11 комментариев
Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.2 комментария
Глава Минэнерго Украины Галущенко: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам страны
В результате ударов повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Взрывы гремели по всей территории Украины. В Кропивницком и Кривом Роге идут аварийные отключения электроэнергии, передает «Российская газета».
В данный момент уточняются масштабы разрушений.
Напомним, в начале марта ВС России нанесли по объектам украинской военной инфраструктуры «массированный удар возмездия» из-за теракта в Брянской области.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе было около 15 взрывов, началось несколько пожаров. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что взрывы происходили на энергетических объектах, Харьков «практически полностью без света». Кроме того, местные власти сообщают, что обесточены насосные подстанции, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением; фиксируются проблемы с интернетом.
Взрывы прогремели в Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге Днепропетровской области Украины, отдельные районы Днепра также обесточены. Взрывы были и в Сумах. После взрывов в Хмельницкой области обесточены Красилов, Староконстантинов, на востоке которого расположен военный аэродром, Хмельницкий и Шепетовка, передает ТАСС.
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Накануне взрывы прогремели в Харькове, Киеве, в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве.
Удар наносился высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», указало ведомство в своем Telegram-канале.
Удар пришелся по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и наемных боевиков.
Ведомство подчеркнуло, что цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.
Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования, а также беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В результате удара дезорганизована работа ремонтирующих и выпускающих военную технику, вооружения и боеприпасы заводов.
Уничтожена иностранная военная техника, средства поражения, доставленные на украинскую территорию из стран Североатлантического альянса. Также нарушены поставки резервов ВСУ к линии боевого соприкосновения.
Все цели массированного удара достигнуты, подчеркнули в Минобороны.
Также с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы российской территории, попытки прорыва и захвата приграничных пунктов ВС России нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
В ходе этих ударов поражены центры принятия решений украинской армии, аэродромы, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения дронов и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации сил специальных операций и иностранных боевиков.
Политолог Шеслер: Украина неспособна мобилизовать 500 тыс. человек
«Заявление премьера Украины вряд ли связано с попыткой успокоить население на фоне обсуждения закона об ужесточении мобилизации. Сообщения о менее масштабной кампании не вселят какую-то надежду в мужчин, и они не начнут выходить на улицы украинских городов без страха быть схваченными сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК)», – считает политолог Лариса Шеслер.
По ее мнению, адресат сообщения – Запад. Собеседница напомнила, что ранее со стороны западных политиков звучала критика в адрес офиса Зеленского из-за неспособности выполнить план по мобилизации. «Теперь Шмыгаль выступил с «ответкой». Он, по сути, обвинил европейских чиновников в том, что они не передали ВСУ достаточного количества вооружения и техники, и вновь потребовал увеличить поставки ракет, артиллерии и прочего», – указала Шеслер. Она уверена – Украина и Запад разыгрывают между собой игру «найди виноватого»: первые обвиняют вторых в недостаточной помощи, а те отвечают критикой провала военной кампании.
При этом Украина в принципе не может выполнить планы по мобилизации 500 тыс. человек. Но чтобы в глазах «партнеров» все выглядело «чинно и складно», офис Зеленского пошел на хитрость и сослался на некие «резервы в тылу». «Если цель по мобилизации недостижима, то можно сказать, что такое число мобилизованных вообще-то превышает потребности. Вот ведь добродетель!» – сыронизировала собеседница.
«Реальность же состоит в том, что Запад не может поставить столько оружия, сколько просит Украина, а Киев не способен мобилизовать такое количество солдат, которое требует Запад», – резюмировала Шеслер.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль допустил, что Киеву потребуется мобилизовать менее 500 тыс. граждан страны. Он утверждает, что после «инвентаризации», устроенной главкомом ВСУ Александром Сырским, выяснилось, что «есть резервы в тылу». «Мы начали проводить ротацию войск на передовой и сейчас мы понимаем, что нам не нужно мобилизовывать столько людей, сколько было объявлено», – сказал премьер в интервью агентству Bloomberg.
Он уверяет, что Киев сможет продолжить вести боевые действия без дополнительных мобилизационных усилий, если страны – партнеры Украины продолжат снабжать ее вооружением и боеприпасами. Шмыгаль ожидает, что выделенные США на помощь Украине средства поступят уже «в этом месяце или максимум в следующем месяце».
Примечательно, что на этом фоне появились сообщения о том, что украинские военкомы похищают мужчин в Херсоне, Николаеве и Одессе для дальнейшей их отправки под Крынки. Местные уже воспринимают слово «Крынки» как проклятье, так как знают, что похищенные свяжутся с близкими через пару дней – сообщить, что они находятся в составе подразделений ВСУ на левом берегу Днепра, а чуть позже пропадут навсегда, заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов (занимал пост руководителя администрации Снигиревского района в 2022 году).
О намерении ВСУ мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек сообщал Владимир Зеленский. По его подсчетам, призыв такого числа украинцев обойдется в 12,77 млрд долларов. В начале марта газета Financial Times писала со ссылкой на Минобороны Украины, что новая мобилизация призвана позволить вернуть домой 330 тыс. военнослужащих, измотанных боевыми действиями. Отмечалось, что ВСУ будут использовать оставшихся после ротации мобилизованных для восполнения боевых потерь, а также для других нужд войск «вне зависимости от ситуации на поле боя».
Военный аналитик Онуфриенко: Отключения электричества нарушат логистику ВСУ
«Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Насколько известно, были прилеты по Змиевской ТЭС под Харьковом, по ТЭЦ-3 в Харькове, по Бурштынской ТЭС – самой крупной электростанции на Западной Украине, а также по Днепрогэсу. В последнем случае речь идет о поражении машинных залов», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
Собеседник напомнил, что ВС РФ систематически наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Он при этом призвал не связывать нынешние обстрелы с попытками ДРГ противника атаковать приграничные российские регионы.
«Стратегия нанесения масштабных ударов основывается на военной целесообразности. Нельзя относиться к подобным атакам как к импульсивному решению, которое было принято в ответ на действия противника. Это попросту нецелесообразно – за неделю переверстывать план, раздавать другие полетные задания, вводить иные координаты целей. Принцип «нас ударили, поэтому мы ударим в ответ» в данном случае не работает», – считает спикер.
Аналитик убежден: атака по энергообъектам Украины стала результатом действий комплексной разведки. «Вероятно, наше военное руководство посчитало, что эта цель в данный момент времени являются преимущественной», – отметил собеседник. Онуфриенко особенно обратил внимание на удары по мосту через Днепрогэс.
Он не исключает, что это стало «примеркой» к нанесению будущих ударов по мостам через Днепр. «До сих пор мы не прибегали к таким методам, но все к этому идет. Наша цель – нарушить логистику противника, ограничить его возможности восполнять резервы на фронте», – подчеркнул спикер. Онуфриенко ожидает, что в течение нескольких месяцев ситуация в зоне СВО изменится, а следовательно, мы увидим совершенно другой характер ударов ВС РФ по различным объектам, в том числе и инфраструктурным.
Поэтому и нынешняя атака преследует долгосрочные цели, полагает военный аналитик. «Однако локально необходимо было оставить определенные города Украины без света, обесточить железнодорожные пути, – считает он. – Мы видим, что противник расслабился, продолжает применять электровозы. Теперь Россия внесла коррективы в их планы: отключение электричества нарушит логистику. Сейчас мы снова увидим на Украине тепловозы», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. По его словам, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электричества. Взрывы гремели во многих областях.
Полностью без света остался Харьков, сообщает мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что на территории областного центра началось несколько пожаров. В результате атак были обесточены насосные подстанции, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением.
Члены пророссийского подполья подчеркивают, что ударам подвергся местный завод транспортного машиностроения (ХЗТМ) им. Малышева. Об этом пишет ТАСС. Также по информации агентства, в результате обстрелов пострадали и две городские ТЭЦ. В Харькове также не работают светофоры и номера экстренной связи со спасателями.
Атаки нанесены и по энергообъектам Одесской области. Глава областной администрации Олег Кипер сообщил, что в настоящий момент обесточены 53 тыс. абонентов. Взрывы прогремели, в том числе и в Киеве, Ивано-Франковске, Днепропетровске, Сумах. В Кривом Роге введены аварийные графики отключения света.
По всей стране наблюдаются перебои в работе интернета. Особо мощное падение трафика зафиксировано в Виннице, Харькове и Хмельницком. Кроме того, в результате ударов пострадала и расположенная в Запорожье Днепровская гидроэлектростанция. На объекте начался пожар, однако угрозы прорыва плотины в настоящий момент нет.
Песков: СВО из-за вмешательства со стороны Запада переросла в войну
«Когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной», – сказал Песков в интервью «Аргументам и фактам».
Представитель Кремля отметил, что «для своей внутренней мобилизации» каждый человек должен понимать это.
Часть российских территорий, как отметил Песков, в настоящее время де-факто оккупирована киевским режимом. Главное для российского руководства заключается в обеспечении безопасности жителей этих субъектов и освобождение этих территорий.
Президент Владимир Путин ранее, комментируя вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, заявил, что «все возможно в современном мире».
Рогов: Действия российской армии заставили иностранных наемников покидать Украину
По его словам, ВС России поубавили желание иностранных наемников приезжать воевать за ВСУ, передает РИА «Новости». После того, как российские военные ударили по местам их расположения, иностранцы начали массово уезжать, поскольку умирать за Зеленского никто не хочет.
Он добавил, что сейчас наемники в основном выполняют функции командования, в боях на передовой они почти не участвуют.
Ранее ВС России поразили места сосредоточения наемников у границы Белгородской области.
Поселок в ДНР удалось освободить благодаря слаженным действиям российских военных, подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.
Также на этом направлении за сутки поражены формирования 47-й, 59-й мотопехотных и 3-й штурмовой бригад ВСУ у Первомайского и Бердычей в ДНР. У Новгородского отражена контратака штурмовиков 24-й механизированной бригады ВСУ.
ВСУ потеряли свыше 320 человек, танк, четыре бронемашины. При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30 и американское орудие М102.
На Купянском направлении «Западная» группировка поразила живую силу и технику 63-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область), Терн (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).
Украинская сторона потеряла до 40 человек и три танка. При контрбатарейной борьбе поражены две машины чешского РСЗО Vampire, польская САУ Krab и гаубица Д-30.
Украинские СМИ сообщили об «отчаянной обороне» уязвимых позиций
В статье отмечается, что подобная отчаянная тактика имела бы смысл, если бы второй эшелон Украины был больше, чем ВС России. Однако увеличивающийся дефицит личного состава в рядах украинской армии заставляет сомневаться в целесообразности этой стратегии, передает РИА «Новости».
Кроме того, по данным издания, ВСУ приходится использовать резервы для изнуряющей борьбы за сложные для обороны и не очень важные точки на карте. Это чревато тем, что такое изматывание в итоге сработает не в пользу ВСУ.
Ранее в США признали, что Киев срочно должен принять стратегические решения об отводе войск в ряде районов.
«С каждым днем отрицать преступления Украины становится все труднее. В Сеть утекают сотни данных о проводимых репрессиях. В западных СМИ даже появляются фотографии людей, осужденных за сотрудничество с Россией. То, как местные власти обращаются с ними – ужасает многих обывателей. Не комментировать это достаточно сложно», – сказал Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.
«Информация, поступающая из украинских тюрем, существенно расходится с образом и мифом «белой и пушистой» украинской демократии, который всему миру так старательно навязывали Вашингтон и Брюссель. Приходится отвечать на запросы времени: публиковать отчеты, доклады о происходящем. Кстати, цифры в них существенно занижаются», – подчеркнул собеседник.
«Однако у этого процесса имеется и обратная сторона. Провоцируя обсуждения данной темы, западные страны как бы намекают офису Зеленского, что на него имеется компромат, позволяющий в нужный момент сбить спесь с его зазнавшихся управленцев. Нарушения украинских властей проходят по очень чувствительному для США и ЕС вопросу: права человека», – уточнил он.
«Однако ожидать на этом фоне послаблений репрессионной политики не стоит. Одно дело дискутировать на международных площадках, а другое – реально оказывать давление на руководство Украины с целью прекратить бесчеловечные практики. Кроме того, вокруг пыток и репрессий фактически сконструировано современное украинское государство», – акцентировал эксперт.
«Идеологическая неприязнь ко всему русскому, отсутствие плюрализма мнений, разгул и вседозволенность силовых структур – вот те столпы, на которых держится власть Зеленского. Репрессии в отношении тысяч людей, сотрудничавших с РФ, венчают эту конструкцию. Если такие формы управления государством устранить – посыплется весь карточный домик Зеленского», – считает собеседник.
«К сожалению, помочь этим заключенным крайне непросто. Обменять столь большое количество граждан физически невозможно. В настоящий момент мы можем лишь продолжать реализацию целей СВО с целью их дальнейшего освобождения и периодически поднимать на международных площадках тему несправедливого отношения офиса Зеленского к собственным гражданам», – резюмировал Мирошник.
Ранее в ООН опубликовали доклад о положении людей, обвиненных на Украине по делу о коллаборационизме. Документ подготовило управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), сообщает ТАСС. В частности, речь идет о гражданах, проживающих на территориях, занимаемых ранее ВС РФ.
«По меньшей мере девять человек содержались под стражей без связи с внешним миром до того, как их задержание было официально оформлено, и эти случаи могут быть приравнены к произвольному задержанию», – указывается в докладе. По меньшей мере пять заключенных подвергались пыткам или жестокому обращению.
Целью издевательств над людьми называется желание местных силовиков «добиться признания в сотрудничестве с российскими Вооруженными силами». Ссылаясь на данные, полученные в генеральной прокуратуре Украины, авторы доклада пишут, что на 31 декабря 2023 года было заведено 6762 уголовных дела.
По 1010 из них уже были вынесены приговоры. Приводится и статистика по регионам: в Харьковской области осудили 216 человек, в Херсонской – 92, а в Николаевской – 35. Почти все процедуры рассмотрения «правонарушений» завершались в пользу стороны обвинения. Подчеркивается, что ответчикам удалось добиться победы лишь в трех случаях.
«Людей привлекали к ответственности за работу в службах экстренной помощи, школах, службах водоснабжения, гуманитарной помощи и вывоза мусора. В большинстве этих случаев к физическим лицам применялись санкции с запретом занимать государственные должности на срок до десяти лет», – говорится в докладе.
При этом УВКПЧ рекомендовало украинским властям привести законодательство страны «в соответствие с международным правом». По мнению структуры ООН, это необходимо для предотвращения «слишком широкого толкования» действующих норм. Также офису Зеленского необходимо сохранять гарантии надлежащих правовых процедур для всех лиц, осуществлявших поддержку ВС РФ.
Тема репрессий граждан, проходящих по уголовной статье за «коллаборационизм», поднимается западными странами не в первый раз. В феврале издание The Guardian опубликовало статью, в которой подробно описывались издевательства над заключенными, попавшими в тюрьмы за якобы сотрудничество с властями РФ.
Одному из осужденных сокамерники вытатуировали на лбу слово «орк». Кроме того, под стражей находятся мать с двухлетней дочкой. Женщина якобы передавала координаты целей для российской армии. Подчеркивается, что после третьего дня рождения девочку могут забрать из семьи.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх указала на необходимость для ВСУ «трудных решений» по отступлению
Сингх объяснила необходимость такого шага «укреплением линии обороны», передает РИА «Новости».
Сингх сказала, что «приходится принимать действительно трудные, жесткие решения», передает ТАСС.
По ее словам, причина таких решений в отсутствии согласования Конгрессом США нового запроса о помощи Киеву. Сингх подчеркнула, что наиболее эффективным способом поддержки Киева является «добиться от Конгресса принятия дополнительных мер».
Она также добавила, что министр обороны США, созвав группу по вопросам обороны Украины, категорично заявил о недопущении поражения Украины.
Напомним, в феврале главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Он допустил возможность отступления ВСУ. После этого он заявил о выводе подразделений из Авдеевки.
Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки, Красногоровки, Максимильяновки ДНР и Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР) , сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Около Богдановки ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника составили до 200 военнослужащих, две бронемашины и боевая машина РСЗО «Град», перечислил Конашенков.
На Купянском направлении подразделения Западной группировки во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 32-й механизированной бригады ВСУ и отразили три атаки у Синьковки Харьковской области.
Противник потерял до 20 военнослужащих, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar и боевую машину РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.
Кимаковский: Взятие Красного усложнит снабжение ВСУ в Часовом Яре
Кимаковский отметил, что Красное имеет важное значение, так как из него хорошо простреливаются основные транспортные артерии к Часовому Яру, передает ТАСС.
По его словам, огневой контроль над Красным позволит российским войскам значительно сократить возможности ВСУ по маневрированию сил.
Ранее сообщалось, что в результате успешных действий подразделений Южной группировки на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР).
У Чехии не осталось военного «оборудования» для «пожертвования» Украине
Правительство Чехии одобрило данную инициативу две недели назад, передает ТАСС со ссылкой на denikn.cz.
Инициатива исходила от министра обороны Чехии Яны Черноховой, министр отметила, что у Чехии больше нет «оборудования, которым можно было бы пожертвовать», передает Regnum.
Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что республика нашла способ закупки 800 тыс. снарядов для Украины. Первые поставки Украина получит в июне. В Киеве сочли недостаточной инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины.