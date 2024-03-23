Эксперт: Путин гордится действиями россиян в экстренной ситуации

Политолог Кислицына: Президент призвал нас всех сплотиться

Tекст: Андрей Резчиков

«В своем обращении президент выразил чувство гордости и восхищения простыми людьми, которые в экстренной ситуации проявили свои лучшие качества. В первую очередь мы все чувствуем боль и скорбь, но при этом каждый неравнодушный, будь то медик, спасатель или простой гражданин, находит в себе силы помочь. Это не только вызывает гордость, но и вселяет чувство надежды», – считает Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

«Президент призвал нас всех сплотиться. Сейчас наш общий долг – быть вместе в одном строю. Нужно оставаться бдительными, потому что вокруг много инсинуаций, попыток разобщить нас по разным признакам, – продолжила эксперт. – Важно отметить личное включение президента, как Верховного главнокомандующего, в координацию работы всех силовых служб. Мы видим, как оперативно были пойманы четверо подозреваемых в совершении теракта. Также оперативно сработали спасательные службы и медики, которые оказывают всяческую помощь».

По ее словам, для граждан России обращение президента стало актом социальной терапии и демонстрации полного единения с народом. «Президент своим примером призывает нас занимать деятельную позицию. Народ уже ответил на этот призыв Путина – на то он и русский человек, чтобы помогать не по разнарядке. После обращения президента откликнувшихся будет еще больше. Кто-то сдаст кровь, кто-то окажет финансовую помощь», – считает политолог.

Кислицына убеждена, что требование президента по безоговорочному возмездию для организаторов и соучастников теракта будет выполнено. «Наше общество давно не переживало таких страшных трагедий. Поэтому возмездие будет незамедлительным и справедливым. Тот, кто убивает безоружных, женщин, детей – достоин самого сурового наказания», – добавила спикер.

В субботу в обращении к гражданам России Владимир Путин заявил, что следствие и правоохранители сделают все, чтобы установить все детали теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», и кто стоит за этим преступлением. «Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил этот удар по России», – сказал Путин.

По его словам, террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение. «Будущего у них нет», – заявил президент.

«Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас», – заверил глава государства.

Путин подчеркнул, что сейчас важно, чтобы россияне держались вместе, и выразил уверенность, что так и будет. Никому не удастся посеять в России рознь, панику и разлад, заявил он.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером пятницу за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». Несколько вооруженных боевиков ворвались в концертный зал и начали расстреливать людей. Затем они устроили пожар, который быстро распространился по перекрытиям. Огонь удалось потушить к утру субботы.

По предварительным данным Следственного комитета, погибли 133 человека.

