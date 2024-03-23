Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
Еврокомиссия и НАТО осудили теракт в «Крокусе»
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла одновременно осудили теракт в «Крокус Сити Холле», выразив соболезнования семьям погибших.
Глава ЕК указала, что ответственность за теракт якобы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство*» ( ИГ – террористическая организация, запрещена в России), передает ТАСС.
В заявлении представителя НАТО осуждается нападение на концертный зал. Также Дахлалл выразил соболезнования семьям погибших.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян отметила, что исполнители теракта специально подобраны так, чтобы можно было выдать их за участников ИГИЛ*( террористическая организация, запрещена в России).
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ