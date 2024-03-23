Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
Кадыров рассказал о роли бойцов «Ахмата» в задержании подозреваемых в теракте
Кадыров рассказал о роли бойцов «Ахмата» в задержании подозреваемых в теракте в «Крокусе»
Дислоцирующиеся в Брянской области бойцы полка «Ахмат-Россия» принимали участие в задержании предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, в районе трех часов ночи чеченские бойцы прибыли на место поиска и приступили к прочесыванию местности вместе со спецназом ФСБ и бойцами Ленинградского военного округа ВС России.
«С поставленной задачей взять убийц живыми успешно справились, несмотря на риски. При проведении спецоперации ни один из силовиков не пострадал», – сообщил глава Чечни.
По его словам, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Евгений Никифоров выразил бойцам «Ахмата» благодарность и заявил, что они будут представлены к госнаградам.
«Офицеры Центра специального назначения ФСБ России также выразили благодарность Главе Чеченской Республики за помощь, оказанную бойцами из региона в поимке преступников», – добавил Кадыров.
Ранее СК заявил о задержании в Брянской области подозреваемых в теракте в «Крокусе».