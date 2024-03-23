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    Террористы атаковали «Крокус Сити Холл»: Главное
    СК: Число погибших в «Крокусе» превысило 60 человек и может увеличиться
    Захарова поблагодарила генсека ООН за корректировку позиции по теракту в «Крокусе»
    Вучич напомнил предупреждение США о терактах в Москве в марте
    После теракта в «Крокусе» погибли трое детей
    Назван ущерб от пожара в «Крокусе»
    Хинштейн назвал ответственных за охрану «Крокуса»
    Директор «Пикника» сообщил о пропаже участника группы
    Светлаков рассказал об атаке на «Крокус Сити Холл»
    Мнения
    Общественное мнение Общественное мнение Такое могут сотворить только ничтожества

    «Как дела?» – понеслось с фронта. – «Как дела?». Бойцы в курсе. Выражают соболезнования, хотя случившееся – беда не только москвичей, всей страны. Этим вечером для бойцов тоже что-то поменялось.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему СВО де-факто стала войной

    Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на компромиссы и запустил процесс тотального противостояния.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Бомбежками Югославии Запад изменил Россию

    Агрессия против Югославии 25 лет назад стала завершением «конца истории» и одним из факторов, определивших дальнейшее развитие российской внешней политики. В марте 1999 года началась следующая холодная война в том смысле, как ее определил создавший термин писатель Джордж Оруэлл.

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    23 марта 2024, 11:10 • Новости дня

    Король Британии заявил, что гордится мужеством принцессы Уэльской

    Tекст: Кристина Цыцура

    Король Британии Карл III заявил, что гордится принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, которая смогла сообщить, что больна раком, пишет газета Guardian со ссылкой на дворец.

    Отмечается, что король гордится мужеством, с которым выступила накануне принцесса, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что король Карл III и его супруга королева Камилла «будут продолжать оказывать поддержку и любовь всей семье в это трудное время».

    Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что проходит курс химиотерапии. Она не появлялась на публике с декабря 2023 года.

    22 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

    ФСБ: После атаки на «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, более 100 пострадали

    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, сообщила ФСБ.

    Еще более 100 человек пострадали, сообщил центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном у МКАД в подмосковном Красногорске. После нападения в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (57)
    22 марта 2024, 20:26 • Новости дня
    В «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, есть раненые
    В «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, есть раненые
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    О стрельбе, которая была слышна в пятницу вечером в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили очевидцы.

    Отметим, что 22 марта в концертном зале проходит концерт группы «Пикник», передает РЕН ТВ.

    В МВД позже сообщили, что неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей. Сообщается, что огонь открыли минимум три человека в камуфляже.

    По предварительным данным, есть раненые. Музыкантов среди пострадавших нет, добавили в полиции.

    Сейчас сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в концертный зал.

    По данным РИА «Новости», люди в камуфляже ворвались в партер «Крокус Сити Холла», где открыли стрельбу из автоматического оружия.

    По словам корреспондента, «после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар». Люди в зале лежали на полу, а затем уползали.

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    23 марта 2024, 00:47 • Новости дня
    Вучич напомнил предупреждение США о терактах в Москве в марте

    Президент Сербии Вучич: Теракт в Москве похож на методы одного государства, не Америки

    Вучич напомнил предупреждение США о терактах в Москве в марте
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Президент Сербии Александр Вучич увидел в методах проведения теракта в «Крокус-Сити» сходство со способом некоей «мировой державы». Прямо эту державу он не назвал.

    Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире заявил, что теракт, совершенный в пятницу в Москве, похож на способ действий «одной мировой державы», но не США. В то же время он не назвал страну, о которой идет речь, передает ТАСС.

    «7 марта посольство США в РФ призвало своих граждан не идти за покупками в торговые центры и на концерты в залы. Значит, их спецслужбы перехватили определенные разговоры и знали, что это произойдет... Есть одна мировая держава, не Америка, чей это способ действий», – заявил Вучич в эфире TV Prva. Вучич добавил, что ожидает обострения боевых действий на Украине и приближение конфликта на глобальном уровне.

    Ранее президент Сербии в телеэфире выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом в Москве. Он также подтвердил, что созвал на субботу на 9.00 по местному времени (11.00 по Москве)  заседание совета нацбезопасности Сербии в свете произошедшей трагедии.

    Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик осудил в пятницу вечером теракт в Москве. Он добавил, что трагедия стала напоминанием о необходимости борьбы с терроризмом.

    Кроме них, еще целый ряд стран со всех концов планеты выразили соболезнование в связи с трагедией в «Крокус-холле» и осудили теракт.

    Коментарии (12)
    22 марта 2024, 22:07 • Новости дня
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления официальных лиц США относительно ЧП в подмосковном Красногорске, где в пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    В Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся, однако неизвестно, на каком основании были сделаны такие выводы, написала Захарова в своем Telegram-канале.

    «На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», – прокомментировала дипломат.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

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    23 марта 2024, 02:39 • Новости дня
    Захарова поблагодарила генсека ООН за корректировку позиции по теракту в «Крокусе»

    Захарова поблагодарила генсека ООН Гутеррешу за четкую позицию по теракту в «Крокусе»

    Захарова поблагодарила генсека ООН за корректировку позиции по теракту в «Крокусе»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу за четкую позицию по теракту в «Крокус Сити Холле», во время которого, по последним данным, погибли 40 человек и госпитализированы с ранениями 145.

    «Генсек ООН «строжайшим образом» осуждает теракт в «Крокусе» и выражает соболезнования правительству и народу России, сообщили в его офисе. Благодарим Генсека ООН за оперативную корректировку и формулирование чёткой позиции!», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее она осудила реакцию ООН на теракт, когда офис генерального секретаря заявил, что Гутерриш «опечален (sadden) сообщениями о стрельбе».

    «ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова. По словам Захаровой, случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    23 марта 2024, 08:06 • Новости дня
    Светлаков рассказал об атаке на «Крокус Сити Холл»

    Актер Светлаков назвал ужасом произошедшее в «Крокус Сити Холле»

    Светлаков рассказал об атаке на «Крокус Сити Холл»
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Шоумен и актер Сергей Светлаков рассказал об атаке на «Крокус Сити Холл» и выразил соболезнования в связи с терактом.

    Артист находился на месте ЧП, он сообщил в своем Telegram-канале, что в порядке, и пожелал всем здоровья.

    «Соболезнования всем кто пострадал… Это был ужас», – написал он.

    Ранее певцы SHAMAN и Morgenshtern (признан в России иноагентом) заявили, что готовы оплатить лечение пострадавших после теракта в «Крокус Сити Холле».

    В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник». В результате в здании начался пожар, который осложнял работу спецназа и спасателей.

    В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства.

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    23 марта 2024, 03:40 • Новости дня
    СК: Число погибших в «Крокусе» превысило 60 человек и может увеличиться

    Следственный комитет заявил, что в «Крокусе» во время теракта погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться

    СК: Число погибших в «Крокусе» превысило 60 человек и может увеличиться
    @ Кадр из видео Следкома России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Следственном комитете сообщили о более чем 60 погибших в ходе стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

    «Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться», – говорится в заявлении в официальном Telegram-канале ведомства.

    Отмечается, что следователи, криминалисты и эксперты СК совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия, в том числе проводят осмотр тел погибших, изымают вещественные доказательства и проводят необходимые экспертизы, включая генетические, баллистические и дактилоскопические.

    Напомним, в пятницу 22 марта несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в фойе и концертном зале. После нападения в здании начался пожар. В больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта.

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    22 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    Набиуллина рассказала о необычном явлении в российской экономике

    ЦБ: В экономике РФ наблюдается нестандартное сочетание роста сбережений и активного потребления

    Набиуллина рассказала о необычном явлении в российской экономике
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской экономике наблюдается нестандартная ситуация, когда сочетаются сильный рост сбережений и активное потребление, заявила глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

    «Сейчас мы наблюдаем достаточно необычную ситуацию, когда сильный рост сбережений сопровождается и активным потреблением», – сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, передает ТАСС.

    Глава ЦБ также сообщила, что регулятор не использует золотовалютные резервы для поддержания курса рубля. Уменьшить давление на курс позволяет в том числе высокая ключевая ставка.

    «Повышение ключевой ставки как раз увеличивает привлекательность сбережений в рублях, сдерживает чрезмерный спрос на импорт, тем самым уменьшает давление на валютный курс», – пояснила она.

    По словам Набиуллиной, основной целью денежно-кредитной политики ЦБ является снижение инфляции и достижение ее уровня вблизи 4%, а не «какой-то определенный курс».

    Ранее в ЦБ сделали прогноз о снижении ключевой ставки.

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    22 марта 2024, 21:37 • Новости дня
    ЦОС ФСБ: Спецслужбы предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» есть погибшие и пострадавшие, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Об этом пишет ТАСС.

    Как указали в ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с произошедшим в концертном зале. В ведомстве добавили, что стрельба началась перед концертом музыкальной группы «Пикник», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что свыше 50 бригад скорой помощи направлено в подмосковный Красногорск для помощи пострадавшим в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Кроме того, к зданию «Крокуса» прибыли бойцы ОМОН и СОБР.

    Напомним, в пятницу как минимум три человека в камуфляжной форме открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. После этого они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар, которому уже присвоили повышенный ранг сложности.

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    22 марта 2024, 14:41 • Новости дня
    Минобороны назвало цели массированного удара по Украине
    Минобороны назвало цели массированного удара по Украине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в пятницу произвели массированный удар по объектам ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, объектам энергетики, местам дислокаций ВСУ и иностранных боевиков, сообщило Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования, а также беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В результате удара дезорганизована работа ремонтирующих и выпускающих военную технику, вооружения и боеприпасы заводов.

    Уничтожена иностранная военная техника, средства поражения, доставленные на украинскую территорию из стран Североатлантического альянса. Также нарушены поставки резервов ВСУ к линии боевого соприкосновения.

    Все цели массированного удара достигнуты, подчеркнули в Минобороны.

    Также с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы российской территории, попытки прорыва и захвата приграничных пунктов ВС России нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

    В ходе этих ударов поражены центры принятия решений украинской армии, аэродромы, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения дронов и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации сил специальных операций и иностранных боевиков.

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    22 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    МИД объяснил подоплеку истории о «пропавшей» принцессе Уэльской

    МИД: Британия в статусе эпицентра производства фейков раздувает историю о «пропавшей» принцессе Уэльской

    МИД объяснил подоплеку истории о «пропавшей» принцессе Уэльской
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский политический истеблишмент развивает по канонам жанра дезинформационной кампании спектакль под названием «Куда пропала принцесса Уэльская», заявил МИД.

    «Британия окончательно закрепила за собой статус эпицентра производства фейков в промышленных масштабах», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

    Культура честного диалога между властью и обществом в Британии утрачена полностью, и это подтверждают бесчисленная череда рукотворных «сенсаций», дезинформационных вбросов и заведомо лживые заявления из уст представителей высшего руководства страны, говорится в заявлении МИД России.

    Слухи и домыслы вокруг «исчезновения принцессы» намеренно подогреваются через многочисленные фейки в СМИ, лояльных властям. Происходит на это на фоне «оглушительного молчания дома Виндзоров», указано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

    Расползающуюся дезинформацию, как обратил внимание МИД России, не купируют. Власти уходят от прямых ответов и даже участвуют в фабрикации и тиражировании дезинформирующих материалов о состоянии здоровья принцессы Уэльской.

    По канонам демократии политический класс, спецслужбы и массмедиа должны обязательно быть независимыми друг от друга, однако в британской «экосистеме лжи и провокаций» они слились воедино, подчеркнул МИД.

    Как отметили на Смоленской площади, аналогичный сценарий наблюдался, когда британские СМИ обвинили российскую прессу в тиражировании фейка о смерти короля Великобритании Карла III. Москва напомнила, что российские СМИ после появления этих сведений запросили уточнения у пресс-службы Букингемского дворца. Были получены разъяснения от британской стороны, что слухи не соответствуют действительности. Но даже после этого в Британии обвинили российские СМИ в том, что они попытались проверить широко распространившуюся «сенсацию», говорится в заявлении МИД РФ.

    На деле имел место присущий всем профессиональным медиаплатформам фактчекинг, подчеркнули в ведомстве.

    «Что касается всей ситуации вокруг «исчезновения» монаршей особы, то она является наглядной иллюстрацией проблемы хронического «дефицита честности» политического и медийного классов официального Лондона, а также свидетельством их прямой заинтересованности в подобных волнах дезинформации», – заключил МИД.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила отсутствие информации о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон с историей отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

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    22 марта 2024, 16:42 • Новости дня
    В НАТО заявили о готовности альянса к конфликту с Россией

    Глава Военного комитета НАТО заявил о готовности альянса к конфликту с Россией

    В НАТО заявили о готовности альянса к конфликту с Россией
    @ Lukas Balandis/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО, заявил о готовности альянса к возможному конфликту с Россией.

    В интервью онлайн-изданию Armyinform, отвечая на вопрос о готовности НАТО к такому сценарию, Бауэр заявил, что да, главная задача альянса – быть готовыми, передает РИА «Новости».

    Бауэр подчеркнул, что НАТО начало готовиться к подобному развитию событий еще в 2014 году, сразу после воссоединения Крыма с Россией, в 2019 году альянс начал возвращение к принципу коллективной безопасности, что включало изменение стратегий, оперативное планирование и обновление вооруженных сил стран – членов блока.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что представители Североатлантического альянса обсуждают возможность отправки войск НАТО на Украину.

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    22 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Эксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели

    Военный аналитик Онуфриенко: Отключения электричества нарушат логистику ВСУ

    Эксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели
    @ Соцсети

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удары по энергетической инфраструктуре Украины не стоит воспринимать как ответ на действия ДРГ противника в приграничье. Это продуманные и взвешенные действия, которые плавно готовят почву для кардинальных изменений в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время.

    «Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Насколько известно, были прилеты по Змиевской ТЭС под Харьковом, по ТЭЦ-3 в Харькове, по Бурштынской ТЭС – самой крупной электростанции на Западной Украине, а также по Днепрогэсу. В последнем случае речь идет о поражении машинных залов», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Собеседник напомнил, что ВС РФ систематически наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Он при этом призвал не связывать нынешние обстрелы с попытками ДРГ противника атаковать приграничные российские регионы.

    «Стратегия нанесения масштабных ударов основывается на военной целесообразности. Нельзя относиться к подобным атакам как к импульсивному решению, которое было принято в ответ на действия противника. Это попросту нецелесообразно – за неделю переверстывать план, раздавать другие полетные задания, вводить иные координаты целей. Принцип «нас ударили, поэтому мы ударим в ответ» в данном случае не работает», – считает спикер.

    Аналитик убежден: атака по энергообъектам Украины стала результатом действий комплексной разведки. «Вероятно, наше военное руководство посчитало, что эта цель в данный момент времени являются преимущественной», – отметил собеседник. Онуфриенко особенно обратил внимание на удары по мосту через Днепрогэс.

    Он не исключает, что это стало «примеркой» к нанесению будущих ударов по мостам через Днепр. «До сих пор мы не прибегали к таким методам, но все к этому идет. Наша цель – нарушить логистику противника, ограничить его возможности восполнять резервы на фронте», – подчеркнул спикер. Онуфриенко ожидает, что в течение нескольких месяцев ситуация в зоне СВО изменится, а следовательно, мы увидим совершенно другой характер ударов ВС РФ по различным объектам, в том числе и инфраструктурным.

    Поэтому и нынешняя атака преследует долгосрочные цели, полагает военный аналитик. «Однако локально необходимо было оставить определенные города Украины без света, обесточить железнодорожные пути, – считает он. – Мы видим, что противник расслабился, продолжает применять электровозы. Теперь Россия внесла коррективы в их планы: отключение электричества нарушит логистику. Сейчас мы снова увидим на Украине тепловозы», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. По его словам, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электричества. Взрывы гремели во многих областях.

    Полностью без света остался Харьков, сообщает мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что на территории областного центра началось несколько пожаров. В результате атак были обесточены насосные подстанции, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением.

    Члены пророссийского подполья подчеркивают, что ударам подвергся местный завод транспортного машиностроения (ХЗТМ) им. Малышева. Об этом пишет ТАСС. Также по информации агентства, в результате обстрелов пострадали и две городские ТЭЦ. В Харькове также не работают светофоры и номера экстренной связи со спасателями.

    Атаки нанесены и по энергообъектам Одесской области. Глава областной администрации Олег Кипер сообщил, что в настоящий момент обесточены 53 тыс. абонентов. Взрывы прогремели, в том числе и в Киеве, Ивано-Франковске, Днепропетровске, Сумах. В Кривом Роге введены аварийные графики отключения света.

    По всей стране наблюдаются перебои в работе интернета. Особо мощное падение трафика зафиксировано в Виннице, Харькове и Хмельницком. Кроме того, в результате ударов пострадала и расположенная в Запорожье Днепровская гидроэлектростанция. На объекте начался пожар, однако угрозы прорыва плотины в настоящий момент нет.

    Коментарии (31)
    22 марта 2024, 18:09 • Новости дня
    Переехавшие в Россию немцы объяснили причины покинуть Германию
    Переехавшие в Россию немцы объяснили причины покинуть Германию
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Семья Голембиевски из Германии переехала в Кстовский район Нижегородской области. Глава семейства Адам Голембиевски и его старший сын Кевин рассказали, что в ФРГ их не устраивает подход к воспитанию детей и некоторые политические аспекты.

    Голембиевски планируют построить свой дом в Кстово, но пока снимают жилье. Адам по профессии строитель и хочет продолжить свою деятельность в России. В Германии у Голембиевски был свой бизнес, говорится в сообщении «Нижний Новгород онлайн».

    Адам Голембиевски рассказал, что в Россию их пригласили друзья, Ремо и Биргит Кирш, которые переехали в регион в 2021 году. Как рассказал Кевин, в Европе постоянно хотят изменить историю, а в России ее оставляют позади, потому что это история, которую нельзя изменить.

    Семья активно учит русский язык, чтобы получить гражданство. Младшего сына Максимилиана супруги хотят отдать в русскую школу.

    Ранее сообщалось, что в Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии, им создали все условия для возвращения.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия разонравилась немцам.

    Коментарии (9)
    22 марта 2024, 22:31 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реакция офиса генерального секретаря ООН на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого, по предварительным данным, погибло 40 человек, не соразмерна случившемуся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Офис Генсека ООН заявил, что опечален (sadden) сообщениями о стрельбе. ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат подчеркнула, что случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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