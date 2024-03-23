РИА «Новости»: Сотрудники НИИ Склифосовского вызваны из дома после теракта в «Крокусе»

По данным агентства, сотрудники НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского также работают около здания «Крокус сити холла», откуда продолжают выносить пострадавших.

По данным Минздрава Московской области, после теракта были госпитализированы 145 человек, девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии, 41 – в тяжелом, 47 – в состоянии средней тяжести.

38 пострадавших доставлены в больницу Красногорска, 23 – в институт скорой помощи им. Склифосовского в Москве.

Остальные – в больницы Одинцова, Химок, Догопрудного и Москвы – ГКБ им. Ерамишанцева, ГКБ им. Вересаева, ГКБ №67 им. Ворохобова, ГКБ им. Боткина, ГКБ им. Иноземцева, ГКБ им. Жадкевича, КГБ №52, КГБ им. Пирогова, ГКБ им. Юдина, МГОБ №62 и детские больницы - №9 им. Сперанского и ДГКБ им. Башляевой.

Напомним, в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 получили ранения.

Несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале. После нападения в здании начался пожар.

Корреспондент РИА «Новости» оказался свидетелем теракта и сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, которые расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.







